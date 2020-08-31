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الرئيسية | سياسة | الديوان الملكي: العاهل المغربي يهاتف رئيس الصين

الديوان الملكي: العاهل المغربي يهاتف رئيس الصين

الديوان الملكي: العاهل المغربي يهاتف رئيس الصين
هسبريس من الرباط
الاثنين 31 غشت 2020 - 18:28

أفاد بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس أجرى اليوم الاثنين مباحثات هاتفية مع شي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وأورد المصدر ذاته أن "المباحثات الهاتفية بين صاحب الجلالة، نصره الله، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، تطرقت لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، ولاسيما الحوار السياسي، والتعاون الاقتصادي والمبادلات الثقافية والإنسانية".

وتابع بلاغ الديوان الملكي: "جلالة الملك، نصره الله، والرئيس شي جينبينغ، بحثا أيضا، الشراكة بين البلدين في مجال محاربة كوفيد 19".

المباحثات شكلت أيضا، وفق البلاغ، فرصة لتقديم الشكر لجمهورية الصين الشعبية لدعمها ومواكبتها للاجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذتها المملكة المغربية من أجل الحد من انتشار الوباء، وذلك سواء على صعيد المعدات الطبية ووسائل الكشف المخبري أو في مجال تبادل المعلومات والخبرات".

وتناول قائدا البلدين أيضا المراحل المقبلة للتعاون العملي بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية في إطار جهود مكافحة جائحة كوفيد19".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اعصيم سمير الاثنين 31 غشت 2020 - 18:39
ملكنا محمد السادس الله انصرو ويحفظو ويحفظ ليه الميمة لي ولداتو.
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2 - مغربي الاثنين 31 غشت 2020 - 18:41
اتمنى ان نسير على خطى الصين الشعبية في جميع المجالات ..أكيد ستصبح بلادنا دولة متطورة ورائدة..السياسات التي تنهجها حكومتنا لاتنفع المواطن في شئ بل تضره في نواحي كتيرة..
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3 - HASSAN الاثنين 31 غشت 2020 - 18:43
من المنطق تغيير الاستراتيجية في العلاقات حتى لا نبقىتابعين لحلف واحد مثل الولايات المتحدة وفرنسا فهناك دول متقدمة وصاعدة يجب التعامل معها
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