الديوان الملكي: العاهل المغربي يهاتف رئيس الصين

هسبريس من الرباط

أفاد بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس أجرى اليوم الاثنين مباحثات هاتفية مع شي جينبينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وأورد المصدر ذاته أن "المباحثات الهاتفية بين صاحب الجلالة، نصره الله، ورئيس جمهورية الصين الشعبية، تطرقت لتطوير العلاقات الثنائية في جميع المجالات، ولاسيما الحوار السياسي، والتعاون الاقتصادي والمبادلات الثقافية والإنسانية".

وتابع بلاغ الديوان الملكي: "جلالة الملك، نصره الله، والرئيس شي جينبينغ، بحثا أيضا، الشراكة بين البلدين في مجال محاربة كوفيد 19".

المباحثات شكلت أيضا، وفق البلاغ، فرصة لتقديم الشكر لجمهورية الصين الشعبية لدعمها ومواكبتها للاجراءات الاحترازية الصارمة التي اتخذتها المملكة المغربية من أجل الحد من انتشار الوباء، وذلك سواء على صعيد المعدات الطبية ووسائل الكشف المخبري أو في مجال تبادل المعلومات والخبرات".

وتناول قائدا البلدين أيضا المراحل المقبلة للتعاون العملي بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية في إطار جهود مكافحة جائحة كوفيد19".