برلماني من العدالة والتنمية يصاب بفيروس الجائحة

هسبريس من سيدي سليمان

كشفت التحاليل المخبرية التي خضع لها البرلماني محمد الحفياني، عن دائرة سيدي سليمان والمنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، إصابته بفيروس "كورونا" المستجد، وفق ما أورده مصدر من داخل الحزب لجريدة هسبريس الإلكترونية.

وتبعا للمصدر ذاته فإن "إصابة البرلماني جاءت نتيجة مخالطته أحد أفراد عائلته الذي كان في زيارة له"، مضيفا: "رئيس المجلس الجماعي السابق لمدينة سيدي سليمان حالته مستقرة، ومازال في منزله في انتظار قرار الهيئة الطبية التي ستقرر في إمكانية إخضاعه للعزل الصحي هناك، أم سيتم نقله إلى مستشفى مولاي عبد الله بسلا، أو إلى المستشفى الميداني بسيدي يحيى الغرب".

جدير بالذكر أنه مت تعبئة طاقم تابع لمصلحة الرصد الوبائي للانتقال إلى منزل الحفياني من أجل أخذ مسحات لابنه وزوجته، قصد إرسالها إلى المختبر لمعالجتها من أجل الكشف عن إصابتهما بالفيروس من عدمها.