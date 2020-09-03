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الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة يصادق على تعييناتٍ بمناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على تعييناتٍ بمناصب عليا

مجلس الحكومة يصادق على تعييناتٍ بمناصب عليا
هسبريس من الرباط
الخميس 03 شتنبر 2020 - 19:20

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على خمس مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح سعيد أمزازي الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب المجلس، أن الأمر يتعلق على مستوى وزارة الداخلية، بالسيد مراد كاينة، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة كلميم-واد نون.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بالسادة عبد الخالق جييد، عميد كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية - آيت ملول (جامعة ابن زهر بأكادير)، وأحمد شقرون، مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا - آسفي (جامعة القاضي عياض بمراكش)، وزهير العمراني، مدير المدرسة العليا للأساتذة بتطوان (جامعة عبد المالك السعدي بتطوان)، وأحمد مغني، مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة (جامعة عبد المالك السعدي بتطوان).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - كمال الخميس 03 شتنبر 2020 - 19:28
المناصب العليا
بشحال كتخلصوهوم
ليصانص فابور
الدار فابور
prime déplacement
billet d'avion gratuit pour lui et toute la famille
الحج فابور
العمرة فابور
assurance gratuit
vacances gratuite
وزيد وزيد


وعاد زيدها بتفرعين والشوفا فالسما
والتكبر
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2 - الوزيعة الخميس 03 شتنبر 2020 - 19:35
واش هاد التعيينات في مناصب عليا ما بغاوش يساليو. هاد الشي بل نسمع به في كل الدول الا في بلد العجائب المغرب.
إنه الإستثناء المغربي حقا.
لك الله يا بلادي.
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3 - حسن الخميس 03 شتنبر 2020 - 19:43
لو كانت هذه الحكومة الفاشلة تهتم بمصلحة الوطن لما صادقت على هذه المناصب التافهة التي تستنزف أموال الشعب و نحن في وطأة الديون بالملايير و الاقتصاد منهار و عدد العاطلين لا يحصى
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4 - متتبعه الخميس 03 شتنبر 2020 - 19:53
واش نتوما كضحكو علينا الازمه والمشاكل وكورونا والتعيينات في مناصب عليا اش كيصنعو هاد الناس حسبنا الله ونعم الوكيل
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