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كُتّاب وآراء
مجلس الحكومة يصادق على تعييناتٍ بمناصب عليا
صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على خمس مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وأوضح سعيد أمزازي الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب المجلس، أن الأمر يتعلق على مستوى وزارة الداخلية، بالسيد مراد كاينة، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة كلميم-واد نون.
وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بالسادة عبد الخالق جييد، عميد كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية - آيت ملول (جامعة ابن زهر بأكادير)، وأحمد شقرون، مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا - آسفي (جامعة القاضي عياض بمراكش)، وزهير العمراني، مدير المدرسة العليا للأساتذة بتطوان (جامعة عبد المالك السعدي بتطوان)، وأحمد مغني، مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة (جامعة عبد المالك السعدي بتطوان).
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
بشحال كتخلصوهوم
ليصانص فابور
الدار فابور
prime déplacement
billet d'avion gratuit pour lui et toute la famille
الحج فابور
العمرة فابور
assurance gratuit
vacances gratuite
وزيد وزيد
وعاد زيدها بتفرعين والشوفا فالسما
والتكبر
إنه الإستثناء المغربي حقا.
لك الله يا بلادي.