مجلس الحكومة يصادق على تعييناتٍ بمناصب عليا

هسبريس من الرباط

صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة على خمس مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

وأوضح سعيد أمزازي الناطق الرسمي باسم الحكومة في بلاغ تلاه عقب المجلس، أن الأمر يتعلق على مستوى وزارة الداخلية، بالسيد مراد كاينة، مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة كلميم-واد نون.

وعلى مستوى وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي – قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، بالسادة عبد الخالق جييد، عميد كلية اللغات والفنون والعلوم الإنسانية - آيت ملول (جامعة ابن زهر بأكادير)، وأحمد شقرون، مدير المدرسة العليا للتكنولوجيا - آسفي (جامعة القاضي عياض بمراكش)، وزهير العمراني، مدير المدرسة العليا للأساتذة بتطوان (جامعة عبد المالك السعدي بتطوان)، وأحمد مغني، مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة (جامعة عبد المالك السعدي بتطوان).