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نائبة برلمانية: تجار الأملاك الوقفية يعانون الأمرّين‎

نائبة برلمانية: تجار الأملاك الوقفية يعانون الأمرّين‎
هسبريس من الرباط
السبت 05 شتنبر 2020 - 09:40

سجلت النائبة البرلمانية فتيحة سداس، بأسف، البنود "المجحفة" التي تتضمنها المدونة المنظِّمة لتدبير الأملاك الوقفية، موضحة أن التجار والحرفيين والمقاولين الصغار "أصبحوا يعانون الأمرين بسبب الزيادات المتتالية في السومة الكرائية، التي قد تصل إلى 150%؛ كما زادت من قهرهم المعاملات المجحفة التي يتلقونها يوميا في تدبير ملفات الكراء والشكايات".

جاء ذلك في سؤال شفوي وجهته النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب إلى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بشأن معاناة بعض المواطنين المكترين للشقق والمحلات التجارية الحبسية.

كما لفتت عضو الفريق الاشتراكي الانتباه إلى إشارة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، في أكثر من مناسبة، إلى أن من الأهداف الأساسية لوزارته "السعي إلى تنمية انخراط مؤسسة الوقف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال نهج أسلوب تشاركي مع الفاعلين الاقتصاديين"، موضحة في الآن ذاته أن خصوصية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية "تتجسد في النهوض بالجوانب الاجتماعية والتكافلية تحت رعاية صاحب الجلالة، الذي قرر في بادرة إنسانية حكيمة إعفاء أصحاب المحلات المكتراة من الأوقاف بسبب تداعيات الجائحة طيلة فترة الحجر الصحي".

وطالبت النائبة البرلمانية فتيحة سداس الوزير أحمد التوفيق بتوضيح سياسته الاستعجالية، والتدابير التي قامت بها وزارته في هذه المرحلة الحرجة التي يمر منها اقتصاد البلاد في علاقة بمكتري الأملاك الحبسية، كما ساءلته عن تعديل بعض بنود المدونة المنظِّمة لتدبير الأملاك الوقفية، "تضامنا ومساندة لهؤلاء الحرفيين الذين يعيشون الإفلاس بسبب ضعف مواردهم المادية، التي أصبحت لا تغطي حتى مصاريف الماء والكهرباء".

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