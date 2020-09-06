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الرئيسية | سياسة | حزب "البام" يستبق الدخول السياسي بتغيير رئيسي فريقي البرلمان

حزب "البام" يستبق الدخول السياسي بتغيير رئيسي فريقي البرلمان

حزب "البام" يستبق الدخول السياسي بتغيير رئيسي فريقي البرلمان
هسبريس من الرباط
الأحد 06 شتنبر 2020 - 00:00

استبق حزب الأصالة والمعاصرة الدخول البرلماني الجديد بإعلان فتح الترشيحات لرئاسة الفريقين بمجلسي النواب والمستشارين، وذلك ضمن ما تعتبره القيادة الجديدة للحزب منهجية جديدة في تدبير الفريق.

بلاغ صادر عن المكتب السياسي لـ"البام" كشف أنه توصل مباشرة بعد إغلاق باب الترشيحات بمحضرين من إدارة الفريقين، الأول من إدارة الفريق بمجلس النواب تؤكد أنه عند إغلاق باب الترشيحات، تكون الإدارة قد توصلت بترشيح وحيد لرئاسة الفريق بمجلس النواب من طرف النائب رشيد العبدي تقدم به يوم 2 شتنبر الجاري.

وكشف البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن المحضر الثاني، الذي توصل به المكتب السياسي، صادر من إدارة الفريق بمجلس المستشارين تؤكد أنها عند إغلاق باب الترشيحات تكون قد توصلت بترشيح وحيد من طرف المستشار عادل بركات تقدم به يوم فاتح شتنبر 2020.

ورغم توصل قيادة الحزب بترشيح واحد لكل منصب، إلا أن المعطيات التي توفرت لهسبريس تشير إلى أن المكتب السياسي قرر إجراء انتخابات عن طريق مجموعات محددة خلال الأسبوع المقبل، مؤكدة أن التصويت سيتم عن بعد.

ويأتي هذا بعد الصراع الذي وقع بين رئيس الفريق السابق محمد أبدرار والأمين العام الجديد عبد اللطيف وهبي، الذي قرر إعفاء الأول من مهامه على رأس الفريق بمجلس النواب، وتكليف رشيد العبدي بمهمة تنسيق أشغال الفريق إلى حين انتهاء حالة الطوارئ الصحية بالمغرب.

وقال وهبي في بلاغ له إن الإعفاء جاء "بناء على تسجيل مجموعة من التصرفات الفردية غير المقبولة من طرف محمد أبدرار، رئيس الفريق، تهم التدبير اليومي والسياسي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب،"، موردا أن "القرار اتخذ بعد استشارة موسعة لمجموعة من أعضاء المكتب السياسي للحزب بالصفة".

ولضمان سير عمل الفريق المعارض الأول بمجلس النواب، أكد وهبي ضرورة توفر الشروط الصحية والموضوعية لعقد اجتماع النواب أعضاء الفريق لانتخاب رئيس جديد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - Abdel الأحد 06 شتنبر 2020 - 00:05
هذا ليس مرضوع الساعة. مجرد عبدة آمون يأكلون وينامون... المغرب لا يحتاج هؤلاء بكل صدق.
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6
2 - Kénitra city الأحد 06 شتنبر 2020 - 00:10
البرلمان الاحزاب اتمنى ان ينقرضوا و الا يعود لهم وجود فهم فقط ينهبون ثروات هذا الوطن و التي ثروة المواطن البسيط .. و البرلمان هو فقط مكان للمسرح و التمثيلية
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4
3 - ابو خليل الأحد 06 شتنبر 2020 - 00:11
ليس في القنافد املس لا ابو درار ولا بركات..
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2
4 - مرزوق ولد مول الفران د الجير الأحد 06 شتنبر 2020 - 00:23
عندهم مشاكل مع بعضهم وكيف سيتفاهمون مع أعضاء الحكومة في حالة الفوز بالانتخابات. نتمنى منهم الصدق في العمل و الابتعاد عن المراهقة السياسية .الشعر المغربي لا يريد منكم الا القضاء على الرشوة و المحسوبية و السكك في استعمال السلطة و المعاملة الحسنة من طرف أصحاب البذلات .
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0
5 - Bettana.BS الأحد 06 شتنبر 2020 - 00:28
السيد رشيد العبدي شخصية شابة سياسية جادة, شهدة فترة رئاسته لمقاطعة بطانة نجاحا مرموقا.
بالتوفيق .
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-3
6 - مواطن حر الأحد 06 شتنبر 2020 - 00:41
ابدلوا ولا يجلسوا احنا عقنا بكم كلكم يااحزاب كوكوت مينوت ...انتم لاتصلحون الا للتهريج والتصفيق وقضاء مصالحكم الشخصية ومصالح ابناءكم ونساءكم ..ولن تسمح لنا همتنا وضميرنا مستقبلا ان نساير مسرحياتكم بعد ان عجز من كلف بتدبير المال العام من مراقبة المسؤولين ولم تكن للسلطة القضاءية الصلاحية لمحاسبة المخالفين ومعاقبتهم كما يجري في دول الجوار وفي الدول الديمقراطية التي تحترم مواطنيها ...نحن لم نعد قطيعا ...لقد ولدتنا امهاتنا احرارا وسنظل الى ان نلقى الله تعالى
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1
7 - مهاجرة الأحد 06 شتنبر 2020 - 00:41
ياودي على معارضة.شوهتو احزاب معارضة في عالم كولو.
نامو مافاز الى النوام
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