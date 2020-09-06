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كُتّاب وآراء
حزب "البام" يستبق الدخول السياسي بتغيير رئيسي فريقي البرلمان
استبق حزب الأصالة والمعاصرة الدخول البرلماني الجديد بإعلان فتح الترشيحات لرئاسة الفريقين بمجلسي النواب والمستشارين، وذلك ضمن ما تعتبره القيادة الجديدة للحزب منهجية جديدة في تدبير الفريق.
بلاغ صادر عن المكتب السياسي لـ"البام" كشف أنه توصل مباشرة بعد إغلاق باب الترشيحات بمحضرين من إدارة الفريقين، الأول من إدارة الفريق بمجلس النواب تؤكد أنه عند إغلاق باب الترشيحات، تكون الإدارة قد توصلت بترشيح وحيد لرئاسة الفريق بمجلس النواب من طرف النائب رشيد العبدي تقدم به يوم 2 شتنبر الجاري.
وكشف البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن المحضر الثاني، الذي توصل به المكتب السياسي، صادر من إدارة الفريق بمجلس المستشارين تؤكد أنها عند إغلاق باب الترشيحات تكون قد توصلت بترشيح وحيد من طرف المستشار عادل بركات تقدم به يوم فاتح شتنبر 2020.
ورغم توصل قيادة الحزب بترشيح واحد لكل منصب، إلا أن المعطيات التي توفرت لهسبريس تشير إلى أن المكتب السياسي قرر إجراء انتخابات عن طريق مجموعات محددة خلال الأسبوع المقبل، مؤكدة أن التصويت سيتم عن بعد.
ويأتي هذا بعد الصراع الذي وقع بين رئيس الفريق السابق محمد أبدرار والأمين العام الجديد عبد اللطيف وهبي، الذي قرر إعفاء الأول من مهامه على رأس الفريق بمجلس النواب، وتكليف رشيد العبدي بمهمة تنسيق أشغال الفريق إلى حين انتهاء حالة الطوارئ الصحية بالمغرب.
وقال وهبي في بلاغ له إن الإعفاء جاء "بناء على تسجيل مجموعة من التصرفات الفردية غير المقبولة من طرف محمد أبدرار، رئيس الفريق، تهم التدبير اليومي والسياسي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب،"، موردا أن "القرار اتخذ بعد استشارة موسعة لمجموعة من أعضاء المكتب السياسي للحزب بالصفة".
ولضمان سير عمل الفريق المعارض الأول بمجلس النواب، أكد وهبي ضرورة توفر الشروط الصحية والموضوعية لعقد اجتماع النواب أعضاء الفريق لانتخاب رئيس جديد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
بالتوفيق .
نامو مافاز الى النوام