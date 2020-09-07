24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3117:0019:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "استهتار مؤسسات" بإجراءات الوقاية من كورونا يهدد بتفاقم الوباء (5.00)

  2. جهة الدار البيضاء تشهد زهاء ألف إصابة بكورونا في يوم واحد (5.00)

  3. فيدرالية تدعو أمزازي إلى إنصاف "تلاميذ الخاص" (5.00)

  4. التعليم الخصوصي بالمغرب .. غابة مهملة (5.00)

  5. الحكومة تتخذ تدابير جديدة لتطويق انتشار "كورونا" بالدار البيضاء (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | "بيجيدي" يعلن رفض تقليص "الحضور الانتخابي"

"بيجيدي" يعلن رفض تقليص "الحضور الانتخابي"

"بيجيدي" يعلن رفض تقليص "الحضور الانتخابي"
هسبريس - محمد بلقاسم
الاثنين 07 شتنبر 2020 - 12:25

خلال خلوتها التنظيمية السنوية نهاية الأسبوع الماضي، رفضت قيادة حزب العدالة والتنمية فكرة تقليص المشاركة في الانتخابات المقبلة التي يدفع بها قادة عدة بالحزب، في مقدمتهم عضو الأمانة العامة القيادي البارز المصطفى الرميد.

وقال مصدر من قيادة "البيجيدي" لهسبريس إن "لقاء الأمانة العام الشهري، الذي تم بطريقة نصف حضورية، ناقش موضوع تقليص المشاركة دون أن يكون ضمن جدول أعماله"، موضحا أن "التوجه العام هو رفض الفكرة باعتبارها مسيئة للمسار الديمقراطي، ومنافية لاستقلال القرار الحزبي".

وأضاف مصدر هسبريس أن القيادي الرميد طالب بفتح النقاش حول فكرة التقليص، في حين أجمعت جل المداخلات التي ناقشت الموضوع على رفض الفكرة، معتبرة أنه "لا مبرر لها في هذا التوقيت، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي".

بلاغ رسمي للأمانة العام لحزب "المصباح" طالب بـ"عدم الاستدراج للأخبار الكاذبة والاستهدافات التي تسعى للإيقاع بين مكونات الحزب ومحاولة خلق اصطفافات موهومة"، مؤكدا أن "مؤسسات الحزب كانت وستبقى هي الفضاء المناسب للحوار والتفاعل بين الاجتهادات والتقديرات المختلفة، وهي دليل حيوية الحزب ومصدر لإغناء مساره".

وسجل البلاغ أن حزب العدالة والتنمية "سيظل وفيا لنهجه القائم على استقلالية قراره"، و"وفيا لمرجعية مؤسساته في عمله السياسي وتدبيره لمختلف الاستحقاقات التنظيمية الداخلية والاستحقاقات الانتخابية وغيرها".

وفيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، شددت الأمانة العامة على أن قرار تنظيمها في وقتها رسالة إيجابية في اتجاه احترام الاختيار الديمقراطي، مؤكدة أن "هذه الانتخابات وجب أن تكون محطة لمواصلة تعزيز هذا الاختيار الديمقراطي وإقرار مقتضيات تروم عقلنة المشهد السياسي وتعزيز دور الأحزاب السياسية في أفق إفراز أغلبيات حكومية قوية ومنسجمة ومسؤولة".

وذكّر الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، وفق البلاغ ذاته، بالاستحقاقات التنظيمية التي تنتظر الحزب في المرحلة المقبلة، ومنها عقد الدورة العادية للمجلس الوطني، والاستعداد للمؤتمر الوطني، منوها بالدينامية التنظيمية التي ميزت عمل مختلف الهيئات الحزبية المركزية والموازية والمجالية، والدينامية التأطيرية المتميزة التي عرفها الحزب خلال المرحلة السابقة وإسهامها في حملات التحسيس والتوعية بخطورة الجائحة، مؤكدا على تعزيز التلاحم الداخلي وتقويته.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - كوو الاثنين 07 شتنبر 2020 - 12:37
راه ممصوصتين على حد سوى قلصتم او مددتم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
2 - اسألوا ضمائركم الاثنين 07 شتنبر 2020 - 12:39
ماذا قدمتم للوطن بعد ولايتين من التسيير؟ اسألوا ضمائركم وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا؟ أما الانتخابات مجرد آلية للاسترزاق والترقي الاجتماعي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
3 - وطني الاثنين 07 شتنبر 2020 - 12:48
حضورهم من عدمه اموال الشعب تصرف عليهم بدون مقابل .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
4 - جوهرة الوطن الاثنين 07 شتنبر 2020 - 12:53
شوفو أعباد الله شوفو هداك لي أخر واحد على اليسار كيفاش داير الكمامة.....قبل أن تسنوا القوانين على الشعب ألتزموا بها أنتم اولا......و السلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
5 - Dragonaut الاثنين 07 شتنبر 2020 - 12:56
غرغري أو لا تغرغري لن نصوت عليكم. الاحزاب الادارية حين تنبطح فذلك من صميم مهامها أما أنتم فما عذركم؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.