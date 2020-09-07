24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:02
|13:31
|17:00
|19:50
|21:06
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- 139 وفاة بسبب "كورونا" خلال 24 ساعة بإيران
- هل يعود قطار "الحراك ضد النظام" إلى السير في شوارع الجزائر؟
- "كاف" يدعم الاتحاد المصري بعد فقدان كؤوس قارية
- رحيل اليهود عن العراق .. أجساد تتحرك وتراث يسكن بلاد الرافدين
- كيف يمكن للطيران استعادة ثقة الزبناء بعد انتهاء "أزمة كورونا"؟
"استهتار مؤسسات" بإجراءات الوقاية من كورونا يهدد بتفاقم الوباء (5.00)
جهة الدار البيضاء تشهد زهاء ألف إصابة بكورونا في يوم واحد (5.00)
الحكومة تتخذ تدابير جديدة لتطويق انتشار "كورونا" بالدار البيضاء (5.00)
- المغرب يسجل 2234 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا خلال 24 ساعة - (226)
- الحكومة تتخذ تدابير جديدة لتطويق انتشار "كورونا" بالدار البيضاء - (192)
- المغرب يصدم إسبانيا بمنع أنشطة التهريب من ثغرَي سبتة ومليلية - (85)
- جهة الدار البيضاء تشهد زهاء ألف إصابة بكورونا في يوم واحد - (76)
- عتاد القوات الجوية الملكية المغربية يتعزّز برادارات أمريكية متطورة - (70)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"بيجيدي" يعلن رفض تقليص "الحضور الانتخابي"
خلال خلوتها التنظيمية السنوية نهاية الأسبوع الماضي، رفضت قيادة حزب العدالة والتنمية فكرة تقليص المشاركة في الانتخابات المقبلة التي يدفع بها قادة عدة بالحزب، في مقدمتهم عضو الأمانة العامة القيادي البارز المصطفى الرميد.
وقال مصدر من قيادة "البيجيدي" لهسبريس إن "لقاء الأمانة العام الشهري، الذي تم بطريقة نصف حضورية، ناقش موضوع تقليص المشاركة دون أن يكون ضمن جدول أعماله"، موضحا أن "التوجه العام هو رفض الفكرة باعتبارها مسيئة للمسار الديمقراطي، ومنافية لاستقلال القرار الحزبي".
وأضاف مصدر هسبريس أن القيادي الرميد طالب بفتح النقاش حول فكرة التقليص، في حين أجمعت جل المداخلات التي ناقشت الموضوع على رفض الفكرة، معتبرة أنه "لا مبرر لها في هذا التوقيت، سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي".
بلاغ رسمي للأمانة العام لحزب "المصباح" طالب بـ"عدم الاستدراج للأخبار الكاذبة والاستهدافات التي تسعى للإيقاع بين مكونات الحزب ومحاولة خلق اصطفافات موهومة"، مؤكدا أن "مؤسسات الحزب كانت وستبقى هي الفضاء المناسب للحوار والتفاعل بين الاجتهادات والتقديرات المختلفة، وهي دليل حيوية الحزب ومصدر لإغناء مساره".
وسجل البلاغ أن حزب العدالة والتنمية "سيظل وفيا لنهجه القائم على استقلالية قراره"، و"وفيا لمرجعية مؤسساته في عمله السياسي وتدبيره لمختلف الاستحقاقات التنظيمية الداخلية والاستحقاقات الانتخابية وغيرها".
وفيما يتعلق بالانتخابات المقبلة، شددت الأمانة العامة على أن قرار تنظيمها في وقتها رسالة إيجابية في اتجاه احترام الاختيار الديمقراطي، مؤكدة أن "هذه الانتخابات وجب أن تكون محطة لمواصلة تعزيز هذا الاختيار الديمقراطي وإقرار مقتضيات تروم عقلنة المشهد السياسي وتعزيز دور الأحزاب السياسية في أفق إفراز أغلبيات حكومية قوية ومنسجمة ومسؤولة".
وذكّر الأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني، وفق البلاغ ذاته، بالاستحقاقات التنظيمية التي تنتظر الحزب في المرحلة المقبلة، ومنها عقد الدورة العادية للمجلس الوطني، والاستعداد للمؤتمر الوطني، منوها بالدينامية التنظيمية التي ميزت عمل مختلف الهيئات الحزبية المركزية والموازية والمجالية، والدينامية التأطيرية المتميزة التي عرفها الحزب خلال المرحلة السابقة وإسهامها في حملات التحسيس والتوعية بخطورة الجائحة، مؤكدا على تعزيز التلاحم الداخلي وتقويته.