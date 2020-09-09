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الرئيسية | سياسة | مجلس المستشارين يتجنب التحول إلى "بؤرة وبائية"

مجلس المستشارين يتجنب التحول إلى "بؤرة وبائية"

مجلس المستشارين يتجنب التحول إلى "بؤرة وبائية"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 16:30

في الوقت الذي سجل فيه مجلس المستشارين حالتي إصابة بوباء فيروس كورونا، قررت إدارة الغرفة الثانية إغلاق أبوابها إلا للمداومين؛ وذلك خشية تحول البرلمان إلى بؤرة وبائية على بُعد شهر من افتتاح الدورة الخريفية الأخيرة.

وحسب ما علمت هسبريس، فإن الإصابات التي سجلت في المجلس دفعت إدارته إلى إغلاقه، مع الإعلان عن إجراء الفحوصات للموظفين بداية من يوم الاثنين المقبل، مع تعقيم شامل لمرافق الغرفة الثانية.

وكشفت مذكرة إدارية من الأمانة العامة للمجلس حول الإجراءات الاحترازية المعتمدة للحد من انتشار فيروس كورونا أن المجلس قرر مباشرة عملية تطهير وتعقيم شاملة لفضاءاته أيام 9 و10 و11 شتنبر الجاري، مبرزة أن الهدف هو الحد من انتشار فيروس كورونا بين موظفي وأعوان إدارة المجلس.

المذكرة، التي اطلعت هسبريس على نسخة منها، أكدت أنه "تقرر كذلك عدم ولوج مقري المجلس إلا للموظفين المداومين المسجلين لدى مصلحة الأمن"، رابطة ذلك بالتوصل بنتائج تحاليل الكشف عن الفيروس.

وفي هذا الإطار، أعلن مجلس المستشارين أنه جرى التنسيق مع أحد المختبرات المعتمدة من طرف وزارة الصحة لإجراء تحاليل الكشف، مبرزة أن "إدارة المجلس ستتحمل تكاليف إجراء تحاليل الكشف".

وكان مجلس المستشارين قد اعتمد، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، التصويت عن بُعد باستعمال شاشتين كبيرتين وسط القاعة الكبرى للجلسات، مشددا على أن الهدف هو ضمان مشاركة أوسع للمستشارين في عملية التصويت.

ولتعميم التصويت الإلكتروني عن بُعد وتأمين إعماله في أحسن الظروف مستقبلا، أكد مكتب المجلس على وجوب اتخاذ كل التدابير والإجراءات الإدارية والتقنية اللازمة لتأهيل منظومة الاتصال السمعي البصري والمعلومياتي على مستوى قاعة الجلسات وعلى مستوى قاعات اجتماعات اللجان، مشددا على أهمية تطوير تطبيق معلومياتي متقدم يتيح إمكانية التغلب على كل الصعوبات التقنية ذات الصلة.

واعتمد مجلسا البرلمان، في وقت سابق، ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، حضور رؤساء الفرق والمجموعات النيابية أو من ينوب عنهم، بالإضافة إلى عضوين عن كل فريق ومجموعة نيابية؛ وهو الأمر الذي تم وفق المقتضيات الشكلية المتعلقة بالنسبة لأعمال اللجان الرقابية التي تكتسي أهمية خاصة في التتبع اليومي والمواكبة المستمرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - skimo الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 16:37
كون غ سدوه بمرة هو و البرمالان...مصالحين لوالو مضيعة لفلوس دافعي الضرائب
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2 - Fouad الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 16:39
مواطن البسيط تحليلة سير و اجي سمانة اما مجلس النوام بسرعة تعاقد مع المختبر خاص من اموال الشعب لك لله يا مغربي
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3 - مواطن من البيضاء الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 16:47
على ذكر البؤر الوبائية.. رجال السلطة واعوانهم بإحدى أقاليم الدار البيضاء انشغلوا بالكمامة ونسوا إن هناك في مناطقهم وعلى حين من غفلتهم احدثت في مگازات الاحياء السكنية معامل عشوائية يتكدس فيها أكثر من عشرين فردا دون كمامات ولا تباعد جسدي. يأتون من مقاطعات الدار البيضاء الأكثر إصابة بالفيروس. أليس هذا تهاونا من جانب السلطات العمومية؟؟
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4 - مجلس بدون جدوى الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 16:59
شحال ديال الخوف و شحال بروتوكول و خسارة الملايير و الجهد و الوقت على مجلس لا يغني و لا يسمن من جوع، قالك المصري ملوش تلاتين لزمة، هكذا الدول المتخلفة تسعى دوما لرسم صورة كاذبة عن الواقع. مجلس المستشارين ما دوره و ماذا أنتج لنا منذ إنشاءه سوى التهام الملايير من قوت الشعب.
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5 - متتبع الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 17:10
إنها المناسبة الوحيدة لإغلاق المجلس بالمرة و تسريح المستشارين و كذلك الموظفين. و ستربح الخزينة أكثر من 7.000.000 درهم شهريا.
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6 - إنسان غيييور الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 17:14
الملاحظ أن الوباء لا يميز بين الأمي و المتعلم و لا بين المثقف و العادي و لا بين الفقير و الغني و لا بين السياسي و لا العامي اذن كيف نفسر ان هناك أناس واعون مسؤولون يصابون أيضا و بالتالي كيف يمكننا إقناع باقي شرائح المجتمع بالالتزام و الانضباط حيال هذا الوباء المنتشر. الله يرحم ليكم الوالدين يا هاذ المسؤولين كونوا عبرة للناس
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7 - علال كبور الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 17:19
راه منذ زمان بؤرة ريعية ومصلحية دائمة وازلية وحجر ثقيل يجثم على صدور المواطنين فرضته سلطة التحكم رغم انف المغاربة
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