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الرئيسية | سياسة | رئيس أركان الجيوش الفرنسية يقوم بزيارة للمغرب

رئيس أركان الجيوش الفرنسية يقوم بزيارة للمغرب

رئيس أركان الجيوش الفرنسية يقوم بزيارة للمغرب
هسبريس من الرباط
الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:46

بدعوة من الجنرال دوكور عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية (IGFAR)، يقوم الجنرال فرانسوا لوكوانتر، رئيس أركان الجيوش الفرنسية (CEMA)، بزيارة رسمية إلى الرباط، من 9 إلى 12 شتنبر 2020.

وتأتي هذه الزيارة تكملة للزيارة التي قامت بها في فبراير 2020 فلورنس بارلي، وزيرة الجيوش الفرنسية، ولزيارة الجنرال عبد الفتاح الوراق إلى فرنسا في فبراير 2019، وتدل على تميز العلاقات الدفاعية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

ومن المرتقب أن يلتقي الجنرال الفرنسي فرانسوا لوكوانتر مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وكذا مع الفريق عبد الفتاح الوراق، وضباط هيئة الأركان العامة، ومفتشين من سلاح الجو الملكي والبحرية الملكية.

وإلى جانب المناقشات التي ستجرى حول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، سيتحدث رئيس أركان الجيوش الفرنسية إلى ضباط الكلية الملكية للتعليم العسكري العالي، كما سيقوم بزيارة الأكاديمية العسكرية الملكية، وهي اللقاءات التي ستعمل على تعزيز التعاون العسكري بين فرنسا والمغرب واستكشاف سبل جديدة لتعميق العلاقات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - فرنسا المستعمرة الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 18:57
لماذا تتشبت الدول بالعلاقة مع مستعمِريها، خاصة وأن الماضي كان كله جرائم ونفي .. لماذا لا تعتمد الدول على الله في الدفاع على الوطن
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44
2 - مكناسي محارب الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 19:02
يجب تسريع حل هذا المشكل المفتعل في الصحراء المغربية من قبل النظام الجزائري الحركي، فرنسا أي أوروبا، أمريكا و إسرائيل، ثم الصين هي حلفاء كاسحة لكل من تجرأ المس بوحدتنا الترابية. صناعة الأسلحة و الحصول على أخرى فتاكة لبتر يد العدو شيئ ضروري.
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20
3 - أستاذ الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 19:23
التعاون العسكري لا يعتبر فعلا تعاونا إلا إذا تم تصنيع شيء ما في المغرب أما أن يأتي ليبيع لنا شيئا من سلعته فهذا ليس تعاونا وإنما البحث عن زبناء لسلعه .
يجب أن تعمل السلطات الفرنسية أو المصانع الخاصة على إنشاء فروع لها في المغرب ليتم إنتاج بأيادي وخبرة مغربيتين نوعا من أنواع الأسلحة الفرنسية: هذا هو التعاون الحقيقي وما عدا ذلك فلا أهمية له.
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43
4 - محلل الأربعاء 09 شتنبر 2020 - 19:56
فرنسا مستنفرة كليا في مواجهتها مع تركيا في المتوسط ، لذلك فهذه الزيارة تدخل في نفس الإطار ، أي تحضير الموانئ المغربية لتصير محطات دعم وإمداد في حال اندلاع حرب في المتوسط قرب الساحل الليبي ، وإلا لما كان قائد أساسي للجيش ليضيع وقته في هذا الظرف الخطير والحساس
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