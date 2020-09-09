رئيس أركان الجيوش الفرنسية يقوم بزيارة للمغرب

هسبريس من الرباط

بدعوة من الجنرال دوكور عبد الفتاح الوراق، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية (IGFAR)، يقوم الجنرال فرانسوا لوكوانتر، رئيس أركان الجيوش الفرنسية (CEMA)، بزيارة رسمية إلى الرباط، من 9 إلى 12 شتنبر 2020.

وتأتي هذه الزيارة تكملة للزيارة التي قامت بها في فبراير 2020 فلورنس بارلي، وزيرة الجيوش الفرنسية، ولزيارة الجنرال عبد الفتاح الوراق إلى فرنسا في فبراير 2019، وتدل على تميز العلاقات الدفاعية بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية.

ومن المرتقب أن يلتقي الجنرال الفرنسي فرانسوا لوكوانتر مع ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد اللطيف لوديي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، وكذا مع الفريق عبد الفتاح الوراق، وضباط هيئة الأركان العامة، ومفتشين من سلاح الجو الملكي والبحرية الملكية.

وإلى جانب المناقشات التي ستجرى حول العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، سيتحدث رئيس أركان الجيوش الفرنسية إلى ضباط الكلية الملكية للتعليم العسكري العالي، كما سيقوم بزيارة الأكاديمية العسكرية الملكية، وهي اللقاءات التي ستعمل على تعزيز التعاون العسكري بين فرنسا والمغرب واستكشاف سبل جديدة لتعميق العلاقات.