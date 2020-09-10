موريتانيا تشيد بالدور المغربي في "الحوار الليبي"‎

هسبريس من الرباط

أشادت موريتانيا، الخميس، بـما وصفته بـ"الدور البناء" الذي تضطلع به المملكة المغربية من خلال استضافتها جلسات الحوار الليبي بين المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق.

وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إذ تشيد بالدور البناء الذي تضطلع به المملكة المغربية الشقيقة، "لتدعو الأشقاء الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية على كل الاعتبارات".

وأضاف المصدر ذاته أن موريتانيا تدعو الليبيين كذلك إلى بذل كل ما في وسعهم للحفاظ على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا، والذي "مازال هشا".

كما أشار البلاغ إلى أن موريتانيا "تتابع ببالغ الاهتمام المشاورات الجارية حاليا بين الأطراف الليبية في مدينة بوزنيقة، وكذا التفاهمات الأولية المشجعة التي أشار إليها المشاركون".

ويستضيف المغرب منذ يوم الأحد الماضي جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.