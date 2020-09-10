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كُتّاب وآراء
موريتانيا تشيد بالدور المغربي في "الحوار الليبي"
أشادت موريتانيا، الخميس، بـما وصفته بـ"الدور البناء" الذي تضطلع به المملكة المغربية من خلال استضافتها جلسات الحوار الليبي بين المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق.
وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إذ تشيد بالدور البناء الذي تضطلع به المملكة المغربية الشقيقة، "لتدعو الأشقاء الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية على كل الاعتبارات".
وأضاف المصدر ذاته أن موريتانيا تدعو الليبيين كذلك إلى بذل كل ما في وسعهم للحفاظ على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا، والذي "مازال هشا".
كما أشار البلاغ إلى أن موريتانيا "تتابع ببالغ الاهتمام المشاورات الجارية حاليا بين الأطراف الليبية في مدينة بوزنيقة، وكذا التفاهمات الأولية المشجعة التي أشار إليها المشاركون".
ويستضيف المغرب منذ يوم الأحد الماضي جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
فلقد ساندت جيش التحرير الجزائري أثناء حربه ضد الاستعمار ولولا مصانع الأسلحة السرية التي أقامها في بعض المدن المغربية (ومنها بوزنيقة) لما تمكن من محاربة الجيش الفرنسي.
وفي سنة 1958 انعقد في طنجة مؤتمر الاحزاب المغاربية لتوحيد مواقفها.
بعد استقلال المغرب استجاب محمد الخامس لرغبة أخواله من شيوخ شنقيط في الوحدة وكان يتقدمهم امير ترارزة فال ولد عمير .
الا ان فرنسا انتقاما من مساندته للمقاومة الجزائرية فصلت موريتانيا عن وطنها الأم بتواطؤ مع ولد دادة وبورقيبة.
ولما عزم الحسن الثاني على تنظيم مسيرة استرجاع الصحراء تحالف مع موريتانيا .
بينما تحالف بوخروبة والقذافي مع الاستعمار الإسباني لتمزيق وحدة الاوطان المغاربية.