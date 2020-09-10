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الرئيسية | سياسة | موريتانيا تشيد بالدور المغربي في "الحوار الليبي"‎

موريتانيا تشيد بالدور المغربي في "الحوار الليبي"‎

موريتانيا تشيد بالدور المغربي في "الحوار الليبي"‎
هسبريس من الرباط
الخميس 10 شتنبر 2020 - 22:23

أشادت موريتانيا، الخميس، بـما وصفته بـ"الدور البناء" الذي تضطلع به المملكة المغربية من خلال استضافتها جلسات الحوار الليبي بين المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق.

وجاء في بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج أن الجمهورية الإسلامية الموريتانية، إذ تشيد بالدور البناء الذي تضطلع به المملكة المغربية الشقيقة، "لتدعو الأشقاء الليبيين إلى تغليب المصلحة الوطنية على كل الاعتبارات".

وأضاف المصدر ذاته أن موريتانيا تدعو الليبيين كذلك إلى بذل كل ما في وسعهم للحفاظ على وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرا، والذي "مازال هشا".

كما أشار البلاغ إلى أن موريتانيا "تتابع ببالغ الاهتمام المشاورات الجارية حاليا بين الأطراف الليبية في مدينة بوزنيقة، وكذا التفاهمات الأولية المشجعة التي أشار إليها المشاركون".

ويستضيف المغرب منذ يوم الأحد الماضي جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - نواديبو الخميس 10 شتنبر 2020 - 23:03
لقد نجحت موريطانيا في استثمار الصراع المغربي الجزائري وأصبحت صوتا مسموعا ونجحت بفضل تعنتها من وضع قدمها على الساحة الأفريقية من الناحية الجيوبوليتيكية الا أنها فشلت فشلا ذريعا في استغلال التوتر من الناحية الاقتصادية. عقلية العسكر قاصرة عن الخروج لنتائج ملموسة لصالح الشعب الموريطاني. عناد فارغ ومزاج متقلب. مصلحة موريطانيا مع المغرب ووحدته الترابية.
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2 - عبدو الخميس 10 شتنبر 2020 - 23:12
شكرا للموريتانيين على تجاوبهم مع مبادرة المغرب فالموريتانيين لهم نفس الارادة المغربية تتطلع الى السلم والاستقرار نتمنى ان يجد يوما من يقف معه في الوساطة للم شمل اخواننا بالبوليساريو وتلعب موريتانيا دور الحياد ولما دور طلائعي للم شمل العرب والاخوان .كفانا من امراض حب الرئاسة والنزعات القومية وحب الظهور كقوة اقليمية ففي هاته المرحلة من الزمن تنتظر الشعوب العربية لرهانات واكراهات كثيرة كالشغل والكرامة والديموقراطية الحقة الخ...اللهم جمع شمل المسلمين اينما وجدوا.
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3 - Ali الخميس 10 شتنبر 2020 - 23:13
ماكيش شي علاقة بين زيارة المسؤول العسكري لفرنسا وبين الإتفاق الليبي في المغرب واش غي سدفة ولا فيها انا
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4 - تاريخ المملكة الشريفة ... الخميس 10 شتنبر 2020 - 23:23
... يشهد انها سباقة الى خيرات الوحدة .
فلقد ساندت جيش التحرير الجزائري أثناء حربه ضد الاستعمار ولولا مصانع الأسلحة السرية التي أقامها في بعض المدن المغربية (ومنها بوزنيقة) لما تمكن من محاربة الجيش الفرنسي.
وفي سنة 1958 انعقد في طنجة مؤتمر الاحزاب المغاربية لتوحيد مواقفها.
بعد استقلال المغرب استجاب محمد الخامس لرغبة أخواله من شيوخ شنقيط في الوحدة وكان يتقدمهم امير ترارزة فال ولد عمير .
الا ان فرنسا انتقاما من مساندته للمقاومة الجزائرية فصلت موريتانيا عن وطنها الأم بتواطؤ مع ولد دادة وبورقيبة.
ولما عزم الحسن الثاني على تنظيم مسيرة استرجاع الصحراء تحالف مع موريتانيا .
بينما تحالف بوخروبة والقذافي مع الاستعمار الإسباني لتمزيق وحدة الاوطان المغاربية.
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5 - كلمة حق الخميس 10 شتنبر 2020 - 23:24
ولماذا يا اخواني لم تبارك جارة السو إلى هذه المبادرة التي قامت بها بلادنا وسوف ترون هذه الليلة أو غدا على أبعد تقدير الجارة الشرقية سوف تقول ان المغرب سرق منها هذه المبادرة كما سرق منها الكسكس والقفطان
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