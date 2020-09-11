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كُتّاب وآراء
فرنسا تنوّه بجهود المغرب في جلسات الحوار الليبي
أشادت فرنسا، الخميس، بجهود المغرب من أجل إعادة إطلاق الحوار بين الليبيين، إذ صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بأن بلاده "تشيد بجهود المملكة المغربية الرامية إلى إعادة إطلاق الحوار السياسي بين الليبيين".
وأضاف المتحدث ذاته أن المبادرات المتخذة لفائدة المحادثات السياسية الدامجة في ليبيا، خاصة تلك التي تقوم بها بلدان المنطقة، "تعتبر أساسية للتمكن من إيجاد مخرج للأزمة"، مردفا في ندوة صحافية عبر الفيديو: "لا يوجد حل عسكري للصراع الليبي.. مخرج الأزمة سيكون ذا طبيعة سياسة، ولهذه الغاية ندعو إلى استئناف الحوار السياسي بين الليبيين بكيفية دامجة تحت رعاية الأمم المتحدة؛ والجهود التي يبذلها المغرب تساهم في ذلك".
ويستضيف المغرب، منذ الأحد الماضي، جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.