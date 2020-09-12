تجنب "البراغماتية الانتهازية" وراء نجاح المغرب في "الحوار الليبي"

هسبريس من الرباط

يواصل المغرب تحقيق ما عجزت عنه العديد من القوى الدولية في الملف الليبي عبر قيادة وساطة بين الفرقاء، تنزيلا للمادة 15 من اتفاق الصخيرات، كللت بنجاح مقدر؛ إذ أعلن وفدا مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، في اليوم الثالث من المشاورات التي تحتضنها مدينة بوزنيقة، عن الوصول إلى "تفاهمات مهمة" من أجل التوافق على حل سلمي وطي صفحة الخلاف.

وقال الوفدان إن المشاورات في المغرب "حققت تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد والحد من إهدار المال العام، ثم إنهاء حالة الانقسام المؤسساتي"، وسط إشادة واسعة من قبل هيئات عربية وإفريقية وأوروبية، في وقت يترقب فيه المنتظم الدولي والشارع الليبي النتائج النهائية لهذه المشاورات.

وأشادت أطراف دولية وأممية وإفريقية بالدور المهم الذي لعبه المغرب في تكسير حالة الجمود السياسي، وتوفير مناخ إيجابي لوفدي مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة في ليبيا من أجل التوصل إلى حل سلمي متفق عليه.

الدكتور عبد العزيز قراقي، محلل سياسي خبير في العلاقات الدولية، قال إن "المقاربة المغربية منبثقة من طبيعة الممارسة الدبلوماسية التي تتجنب السلوك البراغماتي الانتهازي"، مشيرا إلى أن "المغرب رسم لنفسه مسارا يقوم على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها، والتشبث بمقتضيات القانون الدولي، ولكن هذا لم يمنع من مؤازرة المغرب لحركات التحرر في الكثير من دول العالم".

أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أوضح، في حديث لهسبريس، أن ثالمغرب يؤمن بالروابط العميقة التي تجمع الشعب المغربي ببقية الشعوب العربية، ولهذا فعندما تكون هناك اختلافات داخلية، فإنه لا ينتصر لفئة على أخرى بل يسعى للتقريب بين الاثنين"، مضيفا: "لهذا كان الكثير من المعارضين في الشرق الأوسط ودول أخرى يختارونه لعلمهم أنه لن يستغل أزمات الشعوب من أجل تحقيق المكاسب الشخصية".

وسجل قراقي أن المغرب ينطلق في إدارة الحوار من تثمين ما يجمع الأطراف على أساس أن يشكل ذلك أرضية تسمح بتجاوز نقط الاختلاف فيما بعد عبر الحوار، وهو الأمر الذي أدى إلى الوصول إلى اتفاق الصخيرات الذي سمح بتواجد بناء مؤسساتي معترف به دوليا، مبرزا أن "الأمم المتحدة نفسها سارت في المنحى نفسه".

"لا يجب أن ننسى أن المغرب قد أعلن أنه لا مصلحة لأحد في الفوضى وانعدام الاستقرار في ليبيا، وأن الأسلم للعالم هو أن يكون هذا البلد مستقرا"، يقول الخبير في العلاقات الدولية، مضيفا أن الليبيين أنفسهم قد يغيرون اتفاق الصخيرات، "ولكن الآن، فإنه يعتبر منطلقا للحوار".