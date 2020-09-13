حزب الأحرار يقدّر دور الأمنيين ضد خطر الإرهاب

هسبريس من الرباط

عبّر المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار عن اعتزازه بقوى الأمن بجميع مكوناتها لحرصها على سلامة المواطنات والمواطنين، ويحيي عاليا "الحكامة الأمنية ودرجة اليقظة والمهنية وقيم التضحية التي ما فتئ يسديها أفراد قوى الأمن حفاظا على سلامة المغاربة، درءا لكل المخاطر وفي احترام للضوابط القانونية، في تلاحم مع المجتمع المغربي الذي يبقى أول سند لنجاح ونجاعة المجهودات الأمنية، كما أظهرته صور ومقاطع لحظة إلقاء القبض على المشتبه فيهم في تكوين خلية إرهابية من طرف عناصر من المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، هذا الأسبوع".

جاء ذلك بعدما عقد التجمع الوطني للأحرار اجتماعا لمكتبه السياسي برئاسة عزيز أخنوش؛ وذلك بتقنية المحادثة المصورة، تطرق فيه إلى عدد من المواضيع الراهنة. بينما بلاغ "حزب الحمامة" قال إن رئيس الحزب قدّم، في بداية الاجتماع، عرضا سياسيا مستفيضا نوّه فيه بالخطابين الملكيين اللذين ألقاهما الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، حيث أكد الملك على ضرورة التعبئة المواطنة الخالصة للجميع قصد مواجهة جائحة "كوفيد-19"، والتي تسجل للأسف أرقاما مقلقة، يوم بعد يوم.

كما أحاط أعضاء المكتب السياسي علما بالمستجدات المتعلقة بالاجتماع الذي عقده وزير الداخلية مع ممثلي الأحزاب، للتشاور وتقريب وجهات النظر حول تعديل القوانين الانتخابية.

وفي هذا الإطار، ثمّن المكتب السياسي المقاربة التشاركية البناءة التي تنهجها وزارة الداخلية خلال جولات التشاور مع الأحزاب، مبرزا أن تدبيرها لهذه المرحلة بدقة تميز بالحياد التام والوقوف على نفس المسافة من مختلف مكونات المشهد السياسي.

وعلاقة بالحالة الوبائية، من جهة، ونظرا للأدوار المنوطة بالحزب بناء على الدستور واستجابة لنداء الملك، من جهة أخرى، ثمن المكتب السياسي عاليا المبادرة الحميدة للمنظمات الموازية للأحرار، التي أطلقت حملات وطنية للتواصل المباشر مع المواطنات والمواطنين للتحسيس والتعريف بفيروس "كوفيد-19" وأعراضه وسبل الوقاية منه.

وفي هذا الصدد، يناشد المكتب السياسي كافة مناضلات ومناضلي الحزب من أجل مواصلة هذا المجهود التحسيسي ويجدد دعوته إلى الجميع بضرورة الامتثال للتدابير الوقائية، واحترام توصيات وزارة الصحة. كما يدعو الحكومة إلى ضرورة الالتفاتة للأطقم الطبية في سبيل تحفيز ودعم وتقدير جنود الصفوف الأولى في المعركة الوطنية ضد جائحة "كوفيد-19".

وناقش المكتب السياسي الوضعيتين الاقتصادية والاجتماعية في بلادنا، بعد مرور ستة أشهر على ظهور أولى الحالات لهذا الوباء الفتاك الذي راح ضحيته عدد من أبناء وطننا، وترتبت عنه أضرار فادحة طالت ولا تزال المجتمع في جميع مجالات الحياة العامة.

وإذا كان الوضع الراهن يلقي بظلاله على الدخول السياسي فإن المكتب السياسي يعتبر أن بلادنا راكمت من خلال هذه الأزمة رصيدا من الثقة في المؤسسات وقدرة على حشد الطاقات والموارد، مما يخول لها التصدي والصمود أمام تداعيات الجائحة.

وبمناسبة الدخول البرلماني، دعا المكتب السياسي الفريقين البرلمانيين إلى الحرص على المساهمة البناءة في النقاش المهم حول قانون المالية للسنة المقبلة الذي يعد الآلية الإستراتيجية لجدولة وتمويل وتنزيل خطة الإنعاش الاقتصادي في ظل مناخ وطني ودولي يطبعه الغموض.

وفي هذا السياق، يجدد الترحيب بالقرار الحكيم الذي تبنته السلطات والرامي إلى عقد الانتخابات المحلية والوطنية والمهنية في موعدها المحدد السنة المقبلة، منوها في الآن ذاته بالروح الإيجابية التي أظهرها الجميع خلال المشاورات بين الأحزاب ووزارة الداخلية.

وأشاد المكتب السياسي بالنجاح الذي حققه برنامج 100 يوم 100 مدينة والذي أعلن محمد بوسعيد، المنسق الوطني للبرنامج، عن قرب انعقاد آخر محطاته بمدينة أيت ملول يوم الـ27 من شهر شتنبر الجاري، منوها بالجهود التي تكللت بمواصلة البرنامج في صيغته الرقمية، والتي مكنت الحزب من توسيع دائرة الإنصات للمواطنات والمواطنين عبر تقنية الفيديو.

وبناء على طلب عزيز أخنوش، رئيس الحزب، صادق المكتب السياسي على قرار تنظيم الدورة العادية للمجلس الوطني يوم 3 أكتوبر المقبل، بتقنية المحادثة المصورة، و"سيتم توجيه مذكرة تأطيرية إلى الأخوات والإخوة المنسقين الجهويين بهذا الخصوص في غضون الأيام المقبلة"، يورد البلاغ.