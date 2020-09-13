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الرئيسية | سياسة | المالكي وترينتيسو يبحثان التعاون المغربي البلجيكي

المالكي وترينتيسو يبحثان التعاون المغربي البلجيكي

المالكي وترينتيسو يبحثان التعاون المغربي البلجيكي
هسبريس من الرباط
الأحد 13 شتنبر 2020 - 17:25

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، مارك ترينتيسو سفير مملكة بلجيكا المعتمد بالرباط، وخلال هذا اللقاء ثمّن الجانبان جودة العلاقات المغربية-البلجيكية على كافة المستويات، وعلى الصعيد البرلماني بصفة خاصة، مع التأكيد على الروابط القوية التي تجمع البلدين والتي يعكسها العدد المهم للجالية المغربية المقيمة ببلجيكا واندماجها الكامل في المجتمع البلجيكي، وكذا التنسيق الكبير والتشاور المستمر بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد شكّل اللقاء، حسب بلاغ لمجلس النواب، مناسبة لتبادل وجهات النظر حول سبل التصدي لجائحة كورونا المستجد.

وفي هذ الصدد، أشاد السفير بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المملكة المغربية مع بداية الجائحة، بهدف الحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتعليمات سامية من الملك محمد السادس.

وعلى الصعيد البرلماني، أجمع الطرفان على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في توطيد أواصر التعاون بين البلدين.

وفي هذا السياق، نوّه رئيس مجلس النواب بانتظام تبادل زيارات البرلمانيين من مجلس النواب والبرلمان الفيدرالي والبرلمانات الجهوية ببلجيكا. كما ثمن العمل الذي تقوم به مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-البلجيكية في الدفع بمسار التقارب بين البلدين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - visiteur الأحد 13 شتنبر 2020 - 17:33
واش هاد المالكي ولي بحالو هوما لي كاينين فهاد المغرب من التسعينات وهو فداك البرلمان لن أصوت في الإنتخابات بسبب نفس الوجوه التي تتكرر وما كادير والو
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2
2 - عمر الأحد 13 شتنبر 2020 - 17:34
نشاط مثير للاهتمام من جانب الحبيب المالكي رئيس البرلمان في الآونة الأخيرة على المستوى الخارجي و الدبلوماسي شيء يفرح لكن غياب النشاط على المستوى القبة البرلمانية نريد اصلاحات ملموسة على اهلية البرلمانيين من مستوى تعليمي يخول لهم مزاولة المهمة برامج ملموسة و لما لا تقليص المقاعد البرلمانية وحتى الوزارية و استثمارهما على التعليم و الصحة و الامن
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-3
3 - أستاذ من بلجيكا الأحد 13 شتنبر 2020 - 17:46
أريد أن أقول للسفيرأن الكمامة يجب أن تكون على الفم و الأنف
لأن دورها الأساسي هو منع سقوط الفيروس عند العطس أو السُّعال حيث يلتصق بالقطرات التي تخرج من الفم أو الأنف والتي يمكن إرسالها على بعد مترين فلهذا يُفرض التباعد الإجتاعي .
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-1
4 - القادري الأحد 13 شتنبر 2020 - 18:19
اعتمادا على مبدإ الحق في المعلومة نود لو نعرف كم عدد المعاشات التي يستفيد منها المالكي وما هو مجموع التعويضات التي يأخذها الى جانب الامتيازات الاخرى مثل الامتيازات العينية وغيرها ، وما مآل الاحتجاجات التى قامت بها الاحزاب جراء قيامه بتعيين أصحابه بالمجلس المعلوم؟؟؟
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