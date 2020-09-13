المالكي وترينتيسو يبحثان التعاون المغربي البلجيكي

هسبريس من الرباط

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، مارك ترينتيسو سفير مملكة بلجيكا المعتمد بالرباط، وخلال هذا اللقاء ثمّن الجانبان جودة العلاقات المغربية-البلجيكية على كافة المستويات، وعلى الصعيد البرلماني بصفة خاصة، مع التأكيد على الروابط القوية التي تجمع البلدين والتي يعكسها العدد المهم للجالية المغربية المقيمة ببلجيكا واندماجها الكامل في المجتمع البلجيكي، وكذا التنسيق الكبير والتشاور المستمر بين البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد شكّل اللقاء، حسب بلاغ لمجلس النواب، مناسبة لتبادل وجهات النظر حول سبل التصدي لجائحة كورونا المستجد.

وفي هذ الصدد، أشاد السفير بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المملكة المغربية مع بداية الجائحة، بهدف الحد من تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية، وذلك بتعليمات سامية من الملك محمد السادس.

وعلى الصعيد البرلماني، أجمع الطرفان على أهمية الدبلوماسية البرلمانية في توطيد أواصر التعاون بين البلدين.

وفي هذا السياق، نوّه رئيس مجلس النواب بانتظام تبادل زيارات البرلمانيين من مجلس النواب والبرلمان الفيدرالي والبرلمانات الجهوية ببلجيكا. كما ثمن العمل الذي تقوم به مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية-البلجيكية في الدفع بمسار التقارب بين البلدين.