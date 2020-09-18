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الرئيسية | سياسة | "البّام والإسلاميون" .. "مستحيل الأمس" يتحول إلى "ممكن 2021‎"

"البّام والإسلاميون" .. "مستحيل الأمس" يتحول إلى "ممكن 2021‎"

"البّام والإسلاميون" .. "مستحيل الأمس" يتحول إلى "ممكن 2021‎"
هسبريس ـ عبد السلام الشامخ (كاريكاتير: عماد السنوني)
الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:00

ما كان مستحيلا بالأمس القريب سيُصبح "ممكنا" في انتخابات 2021، التّحالفُ مع "الإسلاميين" والقطعُ مع الخطوط الحمراءِ، هكذا يعملُ حزب الأصالة والمعاصرة على تغيير جلدهِ، في ظلّ القيادة السّياسية الحالية، التي تسعى إلى طيّ صفحةِ الماضي ومراجعة التّوجه الإيديولوجي للحزب، في أفقِ الاستعداد للرّهان الكبير "في تشريعيات 2021".

وتعكسُ تصريحات القيادة الحزبية داخل "البّام" وجود رغبة سياسية في تغيير جلد الحزب الذي لطالما كان يوصفُ بأنّه "حزب مقرّب من السّلطة" وله غايات محدّدة وأنّ وجوده في الحياة السّياسية المغربية مردّه "محاصرة" الإسلاميين، الذين يقودون الحكومة لولايتين، بينما يسود تخوّف من أن يصلَ إخوان "العثماني" إلى الحكومة مرّة ثالثة.

ويختلف عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عن سابقيه من رؤساء "البّام" بكونهِ يسعى إلى تحقيق تغيير جذري داخل الحزب في الوقت "الميّت"، لا سيّما أن الانتخابات على الأبواب والصّراع حول المقاعد بدأ يظهر مع عودة النّقاش حول طبيعة العروض السّياسية التي يجبُ تقديمها إلى المغاربة.

وبينما يؤكّد وهبي أنّ حزبه معرّض للهجمات المستمرة وتوظف ضده عبارات من قبيل "حزب الأعيان والتحكم"، شدّد على أنّه سيعملُ بمعيّة لجنة على مراجعة التّوجه الإيديولوجي للحزب، مبرزاً في حوارٍ له مع "القناة الثّانية" أنّه "سينفتحُ على حزب العدالة والتنمية وسيدعوهم إلى الحوار"، مؤكدا أن الاصطفافات التي تعيشها دول أخرى غير موجودة في المغرب.

ويتوقّف المحلل السّياسي رشيد لزرق عند ما اعتبره "ضبابا كثيفا يخيّم على المشهد السياسي المغربي، الذي باتت تحرّكه تحالفات سياسية تحت الطلب، تشكّلها أطياف سياسية مختلفة، كانت خصوماً متناحرة بالأمس، بنت حملاتها الانتخابية على تبادل الاتّهامات، وإظهار العداوة فيما بينها، هدفها تبادل المصالح الضيّقة، والتغطية على ملفات الفساد.

ويوضّح الأستاذ في جامعة ابن طفيل بالقنيطرة أنّ "صعود وهبي إلى الأصالة والمعاصرة أظهر أنّ "البام" لم يخرج عن حزب الفرد، وشخصية وهبي تقوم على طموح إلى الاستوزار ودخول إلى الحكومة كغاية وليس كوسيلة، وجزء من داعميه تحرّكهم هواجس مشتركة".

ويبرز الجامعي ذاته أنّه "لا بدّ من الإقرار بفشل الأصالة والمعاصرة كأداة حزبية دورها تحقيق التوازن السياسي"، وعلى الرغم من جودة المشروع، يشدّد لزرق، فإن "بناءه كإطار تم من خلال تطعيمه بقيادات ليبرالية ويسارية انتهازية، كما تم التأكيد على سعيه إلى البروز وفرض وجوده سياسيا كقوّة منافسة لقوى التدين السياسي".

واعتبر المحلل السّياسي المتخصّص ذاته أنّ "شريحة ممن انخرطوا في هذا المشروع انخرطوا بدعوى الدّفاع عن الحداثة ومكاسبها تحت ما يصطلح عليه تسميته بالديمقراطية الاجتماعية، وهي رأسمالية بمسحة اشتراكية؛ فبرزوا كمدافعين عن مطلب الديمقراطية المنكسر في الواقع والممارسة، ورفع هذا المطلب كشعار لدغدغة اليساريين قدماء، لهم انكسارات رسبت لديهم بنية نفسية، فظهروا كحالات سيكولوجية سلوكية ذات عمق انتهازي واع".

وقال لزرق إنّ "وهبي أظهر ميلا إلى النزعة الذاتية، هو ما يتسبب في تناقض إيديولوجي، عندما تصبح الأفكار والأطروحات صماء ومجردة وغير قابلة للترجمة السلوكية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - rbt الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:08
une union en tant que opposition et non pas en governement
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3
2 - ملاحظ الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:09
مستحيل الامس يتحول الى ممكن2021 اذن السباسة هي فن الممكن والمستحيل
وبالتالي فان السياسة هي العبث
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13
3 - رضوان الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:12
السياسة فن المستحيل. وعلاش لا...البام حزب الاصالة والمعاصرة..يعني ممكن من باب الاصالة ان يتعاون مع بيحيدي المحافظ ....
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-13
4 - alaoui الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:14
لا من يفكر في مصلحة الشعب والوطن انهم يتسابقون لمصالحهم الخاصة مع الا سف
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37
5 - ولكن الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:14
اسيدي غير يديرو الطايلة ويتحالفو ولكن راه ما تكون معاهم فايدة
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6
6 - عبالحي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:14
تضارب المصالح من أحد أبواب الريح العاتية للفساد الذي ينخر بلدنا.
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15
7 - مراد ***** الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:15
هيا اقتسموا ما تبقى من الكعكة . اتفاق ضد مصالح المواطن .نعل الله السياسة و تجار الدين
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20
8 - مجرب الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:16
هذا لي سميتوه محلل سياسي هنا كيسب بدون حياء في أشخاص آخرين. تبارك الله على الأستاذ الجامعي لي نعتمدوا عليه يدرس ولادنا لغة الحوار. المغرب ضاع
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5
9 - Ahmed الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:18
حزب العدالة والتنمية فقد مصداقيته، حتى في مواجهة كورونا اتضح انهم يجبرون المواطن على ما لا يفعلونه بأنفسه. إذا احتسبنا نسبة اصابة المنتمين لحزب العدالة والتنمية بفيروس سكورونا ونسبة الاصابة وسط سكان المغرب، سنجد أن نسبة الاصابة لديهم أعلى من النسبة الوطنية.
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7
10 - النقد الذاتي الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:21
الاحزاب المغربية من أجل الكراسي تتحالف حتى مع الشيطان. ومتى كان عندنا الاحزاب تحترم توجهها الأيديولوجي؟؟؟
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15
11 - راجين الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:22
لا يعجب المرء من تغيير الحرباء لون جلدها و إنما العجب ان تبقى محافظة على لونها.
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9
12 - معلق الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:27
لاحرج في ان الأصالة والمعاصرة يتحالف مع العدالة والتنمية في الانتخابات المقبلة إدا كان الهدف من هذا التحالف خدمة للوطن والمواطنين وبالتوفيق للجميع انشاء الله .
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-17
13 - simo الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:27
لقد سقط القناع على الاحزاب المغربية. السياسة والمصالح الشخصية لكبار الاحزاب عرت على مفهوم التكتل الحزبي واحتكارالسلط
كل الطرق تؤدي الى روما
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8
14 - hassan الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:28
ليس في القنافذ أملس. مثل يسري على جميع الاحزاب المغربية دون استثناء. احزاب تغير جلدها كالافاعي حسب الظروف. وكما يقول المثل المغربي ( كولها كينش على كبالتو باش طيب)
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9
15 - مصطفى كارطيكا الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:29
هدوك ماشي اسلاميين راه مجرد منافقين يتاجرون باسم الدين من أجل الكرسي والحصول على حصة من الكعكة اسؤا مرحلة للموطن المغربي البسيط هو حقبة بنكيران والعثماني والتاريخ سيشهد ان في عهد هديه الحكومة ازداد الفقر و الفساد الرشوة و الاغتصابات والتشرميل يعني مكاين تا انجاز واحد يستهل نهضرو عليه الفقير ازداد فقرا والغني ازداد غنا
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14
16 - محمد لعيوني الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:31
هل سيبقى حزب البام يحارب العدالة والتنمية بدعوى الحداثة ومحاربة الاسلام السياسي واللخرون يستفيدون.
حزب العدالة والتنمية حزب عادي ولو ان له توجه اسلامي. لم يمنع السهرات ولا موازين ولا الخمر ولا الشوتطئ. بل حزب عادي كسائر الاحزاب.
هل سيبقى حزب بام دائما في المعارضة.
وايضا هناك تحليل اخر هو ان حزب الحمامة استقطب عدة مرشحين لصالحه كانوا ضمن بام.
دعوا كل حزب يتبع مصالحه فلقد جرب الحزب اب بام ولتيتين لرئبسين له ولم ينجح .ولنرى هل ينجح وهبي فيما فشل فيه الاخرون وحظ سعيد لاي حزب يخدم الوطن والمواطن.
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-1
17 - عزيز الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:41
ليس في القنافذ أملس وليس في سبيل الݣاميلة مستحيل
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4
18 - غير دايز من هنا الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:42
هناك من يسميها أكلة الكرعين و هناك من يسميها هركمة، الطبق واحد و الاسماء متعددة، هكدا حال الأحزاب المغربية، كلهم بحال بحال، حلوف كرموص، ليسوا هم الحاكمين الفعليين للبلاد هدا واقع، ينفدون فقط التعليمات و في مقابل دلك يكونون ثروات هائلة.
و الشعب المزلوط المكلخ لي ما كعرفش ادير الصف او كي لوح الزبل في الزنقة او كبيع الصوت ديالو بي دريهمات او بي وليمة هو الجاني و الضحية في نفس الوقت.
بجب مقاطعة جميع الاحزاب، و فصل السلط، و توعية الشعب، خاصكم تعرفوا ان السياسيين خدامين عندكم او كتخلصوا من فلوسكم.
خلاصة القول، الوزراء ليست لديهم ايتها سلطة في البلاد، ينفدون الاوامر العليا فقط
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3
19 - المعقول الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:44
سبحان الله قال احدهم من كلتي الجهتين ذاك الحزب خط احمر وقال الاخرون هذا الحزب لا يمكن التحالف معه ولو كان ممكن مع الشيطان هههههه الحرام اصبح حلالا .يقولون في السياسة كل شي جائز . يعني المواطن كتلك العربة المجرورة بالقاطرة لا يهم.ان كان يكره الاخر والعكس صحيح انعدمت المصداقية .
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1
20 - مهتم الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:44
بما ان لامبادئ حزبية ولاثوابت ولاتوجهات لافكرية ولاعقائدية ( بمفهومها السياسي وليس الديني) ولااختلاف بين الاحزاب الا الصراعات والاختلافات بين الأشخاص لذا فلا غرابة ان نرى هذا التقارب والتغازل بينهما كما راينا كيف تحالف "الشيوعي" مع "الإسلامي" مع "الليبرالي"مع "القومي"الخ الخ الخ فالهدف هو الجامع والموحد للكل وهو مكانة تحت الاضواء ونصيب من الكعكة وكما يقول المصرين الطب على وش الدنيا ولاغير ذلك.
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2
21 - عبده الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:50
هذا أكبر خطأ سيرتكبه الأصالة والمعاصرة...وستكون نهايته الفشل الذريع...استنجد غريق بغريق....
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1
22 - حسن الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:53
لم استوعب بعد معنى كلمة إسلاميون و ما المقصود بها و هل كل مسلم هو إسلامي و هل العكس صحيح و ماهو اصل العلمانية و ما سبب نشاءتها
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-1
23 - marocain الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:54
مثلا أنا ليس عندي مال لأنفذ انجاز مشروعي الخاص ولكن هناك تاجر مخدرات عنده أموال من بيع الوهم أوالمحدرت.اذن لماذا لا أطلب من بائع الوهم أن يشرك معي المشروع وبذلك تكون الناتجة رابح رابح وهذه هي فكرة العلم المعاصر.
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0
24 - ملاحظ الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:56
لو ان البام ب 105 و العدالة ب 125 شكلوا الحكومة في الانتخابات الماضية . لما رأينا تلك المهزلة المشكلة من ست احزاب . و لما راينا اخنوش و العلمي و شلتهما . بن كيران رفض التحالف مع حزب اداري البام و تحالف مع عدة احزاب ادارية كالاتحاد الدستوري و الاحرار و الحركة و زيد عليهم حتى الاتحاد
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1
25 - مول الحانوت الجمعة 18 شتنبر 2020 - 10:58
ألا ترون معي أن اختطاف الأطفال يتزامن مع قرب الانتخابات... ربما هي حملة انتخابية جديدة لهزم الحزب الحاكم وإظهاره بصورة سيئة في أعين المواطن... والشعب يدفع الثمن كالعادة حتى لو من أبنائه...
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2
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