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الرئيسية | سياسة | مجلس النواب يشكل "لجنة استطلاعية" للبحث في ريع مقالع الرمال

مجلس النواب يشكل "لجنة استطلاعية" للبحث في ريع مقالع الرمال

مجلس النواب يشكل "لجنة استطلاعية" للبحث في ريع مقالع الرمال
هسبريس من الرباط
الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:45

بعد سبع سنوات من مصادقة البرلمان على قانون أعدته وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء لاستغلال المقالع، قرر مجلس النواب تشكيل لجنة برلمانية استطلاعية، للنظر فيما يثار من ريع في استغلال أصحاب المأذونيات لهذه المنشآت التي تبيض ذهبا.

ويرتقب أن يجتمع أعضاء المهمة الاستطلاعية خلال الأسبوع المقبل، ضمن اللجنة النيابية التي شكلتها لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة، في عملية تتبع ونبش للريع الذي يعرفه القطاع في ظل القانون سالف الذكر.

وعلى الرغم من أن القانون الجديد للمقالع يستند على تبسيط المساطر المتعلقة بتسليم وصولات التصاريح لاستغلال المقالع، وحماية البيئة، وتكثيف المراقبة، فإن النواب يرون أن العديد من الاختلالات يعرفها القطاع؛ ومنها ضعف ما تحصله الدولة منه.

وفي هذا الصدد، تشير المعطيات الرسمية إلى أن مقالع الرمال لم تُوفِر، منذ 2008 إلى 2017، سوى 335 مليون درهم، أي 3 مليارات سنتيم سنويا، باحتساب الضرائب المفروضة على جرف الرمال والإتاوات على استغلال الملك العمومي؛ وهو رقم هزيل بالمقارنة مع عدد المقالع الموجودة في المملكة.

وفي المقابل، سبق أن حذر تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة من تدمير "مافيا" المقالع للرمال المغربية، عن طريق الاستغلال المفرط وغير المشروع لموارد الرمال.

وأوضح برنامج البيئة التابع للأمم المتحدة، في تقريره، أن الزيادة في الطلب على الرمال تبلغ ثلاثة أضعاف على مدار العشرين عامًا الماضية، وسط تزايد عدد السكان والتوسع الحضري وأعمال البناء؛ وهو ما ساهم في تآكل الشواطئ والفيضانات والجفاف.

وأدرج التقرير الأممي المغرب ضمن البلدان التي تعاني من استخراج الرمال الساحلية بطرق غير قانونية، مشيرا إلى أن نصف رمال المملكة (حوالي 10 ملايين متر مكعب في السنة) تأتي عن طريق استخراج الرمال الساحلية غير القانونية.

يذكر أن القانون يحدد المدة القصوى لاستغلال مقلع في 20 سنة بالنسبة للمقالع المكشوفة والباطنية، موردا أنه يمكن أن تصل هذه المدة إلى 30 سنة بالنسبة إلى المقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية. وفيما يخص المقالع المتواجدة في عرض البحر، تحدد المدة القصوى لاستغلالها في 10 سنوات.

وألزم القانون مستغلي المقالع بتقديم كفالة مالية لضمان إعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، تستعمل من طرف الإدارة في حالة عدم وفاء المستغل بشروط إعادة التهيئة، مشيرا إلى ضرورة إخضاع جميع أنواع المقالع لدراسات التأثير على البيئة وإخضاع جميع أنواع المقالع لبحث عمومي تعلن عنه الإدارة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - محمد الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:50
فين عمر هاد اللجان دارو شي حاجة يجب ارسال الفرقة الوطنية ههه قالك لجنة استطلاعية
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26
2 - citoyen الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:52
ريع مقالع الرمال تمت اثرته في 2011 من قبل عزيز الرباح واقبر الملف كما اقبر ملف دفتر تحملات الخلفي
وباز علي السنطيحة
يعودون الي هذا الموضوع مع اقتراب الانتخابات
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24
3 - لطيفة لحرش الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:54
ستضيعون سبع سنوات اخرى في الاستطلاع واخراج لجنة والوقت يضيع حتى "جدة" حين تذهب الى البحر تلاحظ نهب وسرقة وفقدان الرمال من الشواطئ المغربية . فحتى الامم المتحدة وجمعيات بيئية بالمغرب حذرت من فقدان الشواطئ المغربية لكل الرمال الموجودة بها . ملاحظة اخرى يتكلم عنها العديد من المواطنين الغيورين على البلاد في الميدان البيئي لقد رجعت "الميكا" والبلاستيك بقوة في الاسواق المغربية وعلى عينك ابن عدي . ماذا انتم فاعلون يا سادة هل ستكونون لجنة مرة اخرى لاستطلاع هل الميكا والبلاستيك عادت وبقوة
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17
4 - HASSAN الخميس 17 شتنبر 2020 - 17:57
كلما اقترب موعد الانتخابات تطفو على السطح مواضيع تكون بمجرد مطية للوصول هذا ما باشرت به حكومة البيجيدي في البداية حيث تطرقت للمٱذونيات ورخص مقالع الرمال ورخص الصيد في اعالي البحار فاكتفت بنشر لائحة المستفيدين من المٱذونيات فقط وكان المواطن لا يعرف ذلك وبالنسبة للمواضيع الاخرى تضرعت بالتماسيح والعفاريت وبقي الحال على ماهو عليه
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15
5 - عدنان الخميس 17 شتنبر 2020 - 18:04
انا كذلك أشم رائحة الحملة الإنتخابية المبكرة، وحركة جميلة لإطفاء الحرب الشرسة التي تقودها بارونات استنزاف رمال الكثبان والشواطئ ضد نشاط جرف الرمال، خوفا من المنافسة الشريفة والمكاشفة، لأن جرف الرمال البحري لا يستعمل الكاش في تجارته عكس مقالع رمال الكثبان والشواطئ....
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6 - مغربية الخميس 17 شتنبر 2020 - 18:06
.علاش الدولة هي الل خاصها تستغل هدش باش تربح وتلقى ماتصرف عل الصحة والتعليم ..السويد مثلا هي الل تتسير الخمور وصالات القمار وطبعا تيدخلو بزاف الفلوس . حت غدا السكايري والقمار مل يفلس ويمرض الدولة الل تداويه وتسكنو وتعطيه مبلغ شهري..هذا هو المعقول علاش وحدين ياخذو الفلوس والدولة ماتلق باش تساعد الفقراء علاه الدولة منين تجيب الفلوس ..
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7 - سوس الخميس 17 شتنبر 2020 - 18:07
البرلمان المغربي لايحارب الفساد بل يحمي المفسدين هذا هو الواقع .
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10
8 - Abdou67 الخميس 17 شتنبر 2020 - 18:11
يجب تشكيل لجان للبحث والتقصي حول ثروات البلاد من ذهب وفضة وغاز وبترول وثروات سمكية وبالتالي اعداد تقارير مفصلة اين تصرف مداخيل تلك الثروات. الدولة من اغنى الدول بثرواتها والشعب المغربي من افقر الدول من حيث مدخوله اليومي ...هذه الامور هي التي يجب البحث فيها وتعميق التحريات بشأنها ومحاسبة ناهبي الثروات والمال العام
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9 - الحجاج الخميس 17 شتنبر 2020 - 18:11
عاد ضربتكم الفيقا ، مصاب غير ديور سي مزيا ، وأن لا يكون الدافع هو تلميع الصورة استعدادا للانتخابات .
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10 - مصطفى كارطيكا الخميس 17 شتنبر 2020 - 18:12
المشكلة اللجنة غادي تكلف الدولة الي هي اصلا فلوس الشعب ميزانية خيالية بش من بعد تقدم تقرارير للتماسيح الي اصلا كلو البلاد وحق العباد
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11 - محمد بلحسن الخميس 17 شتنبر 2020 - 18:12
سبق لوزير التجهيز أن استقبل، خلال 2018 أو 2019، بمكتبه، وبحضور مستشاريه وأعضاء من ديوانه ومسؤولين مركزيين وجهويين، 3 برلمانيين أعضاء لجنة سابقة لتدارس نفس القضايا الواردة في المقال.
يظهر لي، شخصيا، أن الهدف من تكوين تلك اللجن هو التناوب الاقتصادي الريعي وليس الحفاظ على البيئة وعلى المال العام والثورات الطبيعية. أشعر أن المراد من مبادرات مماثلة هو التقليص من الفوارق داخل أسر محضوضة و"نخب" ثقافية وسياسوية وديماغوجية ونضالية كانوا مجندون في جميع مراحل الحفاظ على مصالح وخطط عمل وتوجهات محددة كل من إقترب منها يكون مصيرة التهميش وتهم الحُمْقِ والأنانية المفرطة.
أتمنى أن يكون فهمي لمجريات الأحداث مجانبة للصواب وأن تنجح خطتي في البحث عن الحقيقية بنهج طريقة البرهان الرياضاتي المسمى:
Raisonnement par l’absurde
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12 - عينك ميزانك الخميس 17 شتنبر 2020 - 18:16
(منهم فيهم ) علاش المغريب تقيل الخطى نحو التقدم و هناك العديد من الدول كان المغرب احسن منها لانك لا تميز بين الفاعل الاقتصادي و الفاعل السياسي و رجل السلطة هناك تداخلات مشبوهة و تبادل المصالح في غفلة من الشعب شكون لي معزول الاجير الفلاح المعاشي و الباعة المتجولون بهدا لزلت ترى السكن الصفيحي و العشوائي و ارتفاع ظاهرة التسول و الهشاشة الاجتماعية .
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13 - أمازيغي عبدالله الخميس 17 شتنبر 2020 - 18:16
ومن يستغل هذه المقالغ غير البرلمانيين والوزراء ؟
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14 - الصالحي الخميس 17 شتنبر 2020 - 18:21
استشرى الفساد في المغرب بكل اصنافه وليست هناك سياسة حكومية لمحاربة الفساد بل برعايته.
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15 - عبد الله الخميس 17 شتنبر 2020 - 18:22
الأصح لجنة الاستجمام
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