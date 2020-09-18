سفير فنلندا يشيد باستقرار وتطور المملكة المغربية

هسبريس من الرباط

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، أمس الخميس بمقر المجلس، Pekka Hyvönen، سفير فنلندا بالرباط، وذلك في إطار زيارة مجاملة بعد اعتماده سفيرا جديدا لبلاده بالمملكة.

في مستهل هذا اللقاء، أثنى السفير، حسب بلاغ لمجلس النواب، بالشفافية والانفتاح الذي يميز العمل البرلماني بمجلس النواب بما يتيح للمواطنات والمواطنين متابعته عن قرب، معربا عن رغبة بلاده في تقوية علاقات التعاون مع المملكة المغربية على جميع الأصعدة والمستويات، بما فيها التعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين.

وقالPekka Hyvönen إن فلندا تعتبر المغرب بوابة نحو إفريقيا بالنظر إلى موقعه الاستراتيجي المتميز، وأضاف أن "المغرب بلد حديث ومستقر، مما يعزز إمكانات وفرص التبادل الاقتصادي والتجاري مع فنلندا".

وأشاد السفير بريادة المملكة المغربية في مجال الطاقات المتجددة، مشيرا إلى أن المغرب يشكل نموذجا للدول الإفريقية في استغلال الطاقات النظيفة.

وفي السياق ذاته، استعرض السفير الفلندي الفرص الواعدة للتعاون بين البلدين في مجالات حيوية، من قبيل الطاقات المتجددة، والذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحديثة، والاقتصاد الأخضر، والتربية والتكوين وغيرها، مبرزا استعداد بلاده لتقاسم تجربتها وخبرتها مع المملكة المغربية في مختلف هذه الميادين.

من جهته، نوه رئيس مجلس النواب بجودة العلاقات التي تجمع المغرب وفنلندا، معبرا عن الارتياح لمتانة روابط الصداقة بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، وانتظام التشاور وتبادل الزيارات بينهما.

ووجه المالكي دعوة إلى رئيسة برلمان فنلندا من أجل القيام بزيارة عمل على المملكة، ستشكل مناسبة لبحث سبل الدفع بالعلاقات بين البلدين إلى فضاء أرحب من التقارب والتعاون.

وبالمناسبة، قدم المالكي لمحة حول تركيبة مجلس النواب، وتطور تمثيلية المرأة في المؤسسة التشريعية، لافتا إلى أن المجلس شكل مجموعة عمل موضوعاتية مكلفة بالمساواة والمناصفة تعنى بالنهوض بأوضاع المرأة.

وأوضح المالكي أن المجلس شكل مؤخرا مجموعة عمل موضوعاتية مكلفة بالتشريع الخاص بالمنظومة الصحية، وذلك انسجاما مع رؤية الملك محمد السادس في تطوير القطاع الصحي وتوفير الحماية الاجتماعية لكل المغاربة وتعميمها على جميع فئات المجتمع.