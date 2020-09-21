24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

21/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:4507:1213:2616:4919:3020:45
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. مجلس البيضاء يواجه اتهامات خرق قانون التعمير (5.00)

  2. حقوقيون يدقون ناقوس الخطر حول خطر تلوث مياه نهر "أمّ الربيع" (5.00)

  3. بنيس: الأسرة مكانُ التربية الجنسية .. وإصلاحات التعليم تغفل القيم (5.00)

  4. المغرب يرأس مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية‎ (5.00)

  5. بوريطة يؤكد وجوب الالتزام بعدم نشر أسلحة نووية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | اللعبة السياسية تجمع "انفصاليّي العيون" بعد فشل المناورات الحقوقية

اللعبة السياسية تجمع "انفصاليّي العيون" بعد فشل المناورات الحقوقية

اللعبة السياسية تجمع "انفصاليّي العيون" بعد فشل المناورات الحقوقية
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:00

بعد حل "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان"، المعروف اختصاراً بـ "كوديسا"، يجري تحرك جديد لجبهة البوليساريو على مستوى انفصاليي الداخل بقيادة الناشطة أمينتو حيدار؛ إذ تم الإعلان عن تأسيس تنظيم سياسي معاد للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

وسمحت السلطات المحلية لمدينة العيون، الأحد، لحوالي 33 ناشطاً انفصالياً بعقد المؤتمر التأسيسي لما يسمى "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي"، الذي تتزعمه الناشطة الصحراوية أمينتو حيدار.

ويبدو أن ورقة حقوق الإنسان التي كانت تستغلها أمينتو حيدار لإحراج المغرب في المحافل الدولية لم تعد صالحة، بعد بروز خلافات بين أعضاء "تجمع الصحراويين المدافعين عن حقوق الإنسان" انتهت بالإعلان عن حله.

ولاحظ نوفل البوعمري، الخبير في شؤون الصحراء المغربية، أن المجموعة التي تقودها أمينتو حيدار لتأسيس "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي" هي نفسها التي أعلنت عن حل جمعية "كوديسا"، مضيفا أن "القاسم المشترك بين هذه الأسماء أنها جزء من تنظيم البوليساريو وأعضاء فاعلون فيه، بمعنى أننا أمام تنظيم هو مجرد أداة جديدة من أدوات الجبهة في المنطقة".

ويأتي تأسيس التنظيم الجديد، حسب البوعمري، بعد فشل "كوديسا" في حشد مختلف الطيف الانفصالي الذي يتحرك باسم حقوق الإنسان في المنطقة، خاصة مع الصراع الذي برز داخله بين التيار المنتمي لمنطقة النزاع الذي تمثله أمينتو حيدار، والتيار الذي يمثله سالم التامك، وهو الموصوم من طرفهم بكونه غير معني بالنزاع.

وأورد المحلل في قضايا المنطقة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن محور الصراع الأخير بين انفصاليي المنطقة أدى بالناشطة حيدار إلى حل جمعية "كوديسا" وتأسيس أخرى كلها من انفصاليي منطقة "النزاع".

وأضاف البوعمري أن التحرك الأخير الصادر عن أعضاء التنظيم الجديد، "يطرح مفارقة غريبة على أبناء كلميم وآسا ممن تبنوا الطرح الانفصالي وأرادوا الارتماء في حضن الخيانة، ذلك أن من يرافعون من أجله ومن يدافعون عنه في النهاية لفظهم كأي لقيط، أي كأي ابن غير شرعي لتنظيم الجبهة".

وأكد المتحدث أن هذا الحدث دليل واضح على أن "الرهان على البوليساريو هو رهان على حصان خاسر، مما يستدعي مراجعة سياسية حقيقية وشجاعة لمجموعة التامك قصد تقديم نقد ذاتي والاعتذار لآبائهم وأجدادهم ولتاريخ المنطقة المقاوم في وجه الاستعمار والانفصال".

واعتبر البوعمري أن خروج أمينتو حيدار من الغطاء الحقوقي إلى عباءة السياسية، حسب بلاغ التأسيس للتنظيم الجديد، دليل واضح على كونها "لم تكن يوما واجهة حقوقية في المنطقة، بل كانت تستغل اليافطة الحقوقية لتصريف مواقف سياسية باسم البوليساريو والاختباء وراء حقوق الإنسان لمحاولة إعطاء شرعية لكل تحركاتها".

ويرى المحامي البوعمري أن تأسيس هذا الإطار، ولو أنه لم يسلك المساطر القانونية الجاري بها العمل، مما يجعله غير شرعي من وجهة نظر قانونية، "فهو إطار سياسي بمواقف سياسية تعبر عن الطروحات الواضحة لتنظيم البوليساريو، أي أننا انتقلنا من المواجهة غير المباشرة المتسترة تحت يافطة حقوق الإنسان إلى المواجهة المباشرة المكشوفة".

"هذا التحول في التكتيك مرتبط أولا بما تعيشه المنطقة من هدوء، ومن انخراط الساكنة المحلية الصحراوية في المشروع التنموي والحقوقي الديمقراطي المغربي بالمنطقة"، يورد البوعمري الذي أكد أن الرهان أيضاً على ملف حقوق الإنسان كمدخل لتبرير أو التمهيد لأي تدخل أجنبي في المنطقة، "قد فشل بفعل التطور الحقوقي الذي شهدته المنطقة، وبفعل كذلك انهيار المرجعية الحقوقية الانفصالية أمام المؤسسات الوطنية الحقوقية وأمام الدينامية التي خلقها المجتمع المدني المحلي المستقل".

وخلص الباحث ذاته إلى أن تأسيس التنظيم الجديد يبقى مجرد "فصل جديد من فصول المواجهة السياسية من انفصاليي الداخل، بالإضافة إلى أن تحركهم ناتج بالأساس عما عرفه الملف سياسيا من تطور يدعم الحل والمقترح المغربي لإنهاء النزاع، وهو ما يفسر هذا التحرك ومختلف التحركات الأخيرة التي تعيشها المنطقة، بما فيها ما يحدث اليوم بالكركرات حيث تحاول البوليساريو دفع ميليشياتها لخلق زوبعة سياسية حول تدبير هذه النقطة الحدودية في تحد صارخ لقرارات مجلس الأمن ولتقارير الأمين العام للأمم المتحدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - ايمداحن الحسن الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:21
هؤلاء مجرد مرتزقة تحركهم الجزائر وفق مصالحها ،في الأخير سيكون مصيرهم السجن وهو قليل في حقهم....المدلة للخونة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
89
2 - المعلق الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:21
الانفصاليين ديال بصح تعطى لهم رخصة التجمع. اما من تضاهر بالمية من اجل مطالب اجتماعية و اقتصادية فتم الزج بهم في السجون.
فين دبا هيبة الدولة اللي هرستوا لنا بها الراس؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
124
3 - houssam الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:21
مامعنى انفاصاليي الداخل اليست هي الخيانة بعينها؟ يجب تطبيق قانون خيانة الوطن في حق هؤلاء اللدين تجاوزوا الخيانة وهم داخل المغرب يعيشون داخله أغنياء مترفين أم اننا أصبحنا امام موضوع لانفهم منه شيئا الا من خلال المحللين والأساتدة الذين أصبحت تحليلاتهم لاتقنعيني كمواطن بينماالأعيب هؤلاء وكأنها تحدٍّ للمغرب والمغاربة ككل ودون رادع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
96
4 - mostafa الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:21
"وسمحت السلطات المحلية لمدينة العيون، الأحد، لحوالي 33 ناشطاً انفصالياً بعقد المؤتمر التأسيسي لما يسمى "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي"، الذي تتزعمه الناشطة الصحراوية أمينتو حيدار."
?!?!?!?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
67
5 - علال الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:23
وسمحت السلطات المحلية لمدينة العيون، الأحد، لحوالي 33 ناشطاً انفصالياً بعقد المؤتمر التأسيسي لما يسمى "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي"، الذي تتزعمه الناشطة الصحراوية أمينتو حيدار.
السؤال هو لمذا تم الحكم على الريفيين ب 20 سنة بتهمة الانفصال التي هي كذبة باينة وظلم في حقهم؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
89
6 - Abdoizem الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:23
20 سنة سجنا لمن كانوا ينادون بابسط شروط العيش وهؤلاء يسمح لهم بعقدمؤتمر انفصالي. تبا لكل من ساهم من قريب او بعيد في تخوين الريف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
90
7 - Ismael الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:27
اصحاب الحراك في الريف نالوا اقصى العقوبات بمجرد شبهة نوايا انفصالية غير معلنة واما هؤلاء الخونة فهم يسرحون ويمرحون في خير البلاد وهم يعلنون صراحة خيانتهم للمغرب.. ما هذا التناقض والخذلان.. واش تقاصاو الرجال في هاد البلاد؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
61
8 - كفا تزفزفا الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:29
أخطر ما في الأمر أن مصداقية الدولة المغربية فيما يخص قضية الصحراء ستندثر و تختفي من طرف جل المواطنين المغاربة اذا ما استمر هذا الضرب الممنهج و تم قبوله من طرف السلطات المغربية. هل اميناتو حيضر أشرف من الزفزافي ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
9 - Freethinker الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:29
هؤلاء *** خونة ينبغي اعتقالهم. فين الداخلية؟؟؟!! ولا حادكة غير فريافة؟؟!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
10 - LE MAROCAIN الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:31
وحب طرد كل هؤلاء الخونة و رميهم وراء الحائط التحقوا باخوانهم في تندوف. كيف سمح لهم الأمن و السلطات بعقد هذا المؤتمر التاسيسي و هو على علم مسبق بما سيجري؟ ثانيا التجمعات ممنوعة في ظل الظروف الراهنة نظرا الجاءحة الحالية . و جب إذن توقيف كل هؤلاء الخونة و الزج بهم في السجن بحجة الخيانة الوطنية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
11 - Samir الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:32
ان تترك مرتكبي جرم الخيانة العظمى ينظمون مؤتمرا على أرض وتوزع أحكاما بعشرات السنين على متظاهرين لم تثبت عليهم شبهة التخابر مع جهات أجنبية تبين يالملموس ان المغرب يسير بمنطق المحاباة و تلترضية .لكم الله يا أهل الريف و جرادة. و اعيد و اكرر المغرب لا يمكنه إنهاء النزاع و استرداد أراضيه الأخرى من الجزائر و شنقيط إلا بالقوة العسكرية اما قرارات الأمم المتحدة فكانت في أغلبها تقسم الدول أكثر مما توحيدها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
12 - غيور على وطنه الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:33
كيف للدولة السماح بعقد مثل هكذا اجتماع وهو يعادي الوحدة لوطننا العزيز من جهتي ومن جهة الكثيىين هؤلاء ليسوا مواطنين مغاربة انه الاستهتار بمغربنا الحبيب دخلوا الزبل للحبس وخليونا من حقوق الانسان هادوك راه تهديد للوطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
30
13 - مغربي الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:34
سبحان الله.. انا اكره هؤلاء الشردمة الخائنة كرها شديدا. لأنهم ببساطة مرتزقة وفئة ضالة. تخدم مصالح خارجية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
14 - ما هذا الجهل ؟؟؟؟ الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:34
ما هذا يا هذا؟
الفتنة اشد من القتل، تحبون انفسكم مسلمين وانتم تدعون للشتات؟!!!!!!
اين كنتم حين كانت اسبانيا مستعمرة الصحراء
اين كنتم قبل المسيرة؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
15 - kamal الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:39
مشكل الصحراء سينتهي مع جفاف ابار البترول والغاز في الجزائر وما على الشعب المغربي الا الصبر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
16 - الخميس الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:40
لقد أسسوا هذه الجمعية خلسة من السلطات المحلية لذا وجبت محاكمتهم في أقرب وقت ممكن وخصوصا أمينة حيدر ، أولا بتهمة التغرير بمجموعة من المغاربة وثانيا بعقد جمع خارج القانون الجار به العمل في المغرب وثالثا تنصيب لافتة تتهم فيها المغرب بالمستعمر ورابعا التآمر مع عدو خارجي يعاكس المغرب في وحدته الترابية وخامسا الحصول على تمويل من العسكر الجزائري العدو الأبدي للمغرب ونطالب القضاء المغربي النزيه بأخذ كل تهمة على حدى ومعاقبتهم حسب الفصول الجاري بها العمل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
17 - الوجدي الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:41
يجب على السلطة ان تكون حازمة مثل ما فعلت اسبانيا عندما صوتت كاتالونيا على الانفصال ، الكل القادة في السجن رغم ان التصويت نجح !

هل نحن اكثر ديمقراطية من اسبانيا ؟

او مثل ما يفعل بوتين مع معارضيه بطريقة شفافة و ديمقراطية

و الله لو كان المغرب و المغاربة حازمين مع هولاء الجراثيم لما كانت لهم الشجاعة ان يتزحزحوا !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
18 - نعمان الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:42
صراحة لا أفهم كيف يسمح المغرب لتأسيس جمعية لمناهضة الإحتلال المغربي فوق أىاضيه، ثانيا ليس هناك شيئ إسمه إنفصاليو الداخل، الأمر واضح إما مغربي إما إنفصالي خائن،
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
19 - Youssef USA الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:44
This so called sahraoui none of you opposed
Spain with arms or opened case against it in the
United Nations. You are bush of brained wash traitors
that respond to your masters in Kasr Almoradia. The best for you to go to Algeria and open offices there with Amina Hader that way you will be very close to your generals masters
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
20 - nomade الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:45
ا يوا فينكم العياشة لي صدعطونا بان حراك الريف انفصالي .ناس كانت تدافع عن حقوق وكرامة المواطن تعطات ليهم 20 سنة وهذ الانفصاليين ديال بصاح تعطى لهم رخصة حلل وناقش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
21 - برجووووق الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:46
... الهيءة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي..اجتماع في مدينة العيون .. بوليزاريو الداخل .. امينة حيدر ...ماذا يعني هذا ؟؟؟ ... أطلقنا اللجام.. كل يغني بما يريد ...هيءة ضد الاحتلال المغربي.... هههه ... اين منتخبي العيون ...اين مسؤولو البوليزاريو اللذين يعيشون داخل المملكة المغربية..اين وأين؟؟؟؟ ..تجب المعاملة بالمثل...علينا أن نجمع الصحراويين الاحرار وننظمهم للتصدي لهؤلاء الخونة العملاء للجزاءر، والهجوم عليهم داخل قاعة الاجتماع ...آنذاك تتدخل القوات العمومية لفض النزاع بين الفريقين ...وجب المعاملة بالمثل ..الصرامة ..الجرأة... تركيا نكلت بالمعارضين للنظام بل وقتلت بعضهم بالسلاح ... ولتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم...من يريد أن يعارض عليه التوجه إلى تندوف أو الجزاءر العاصمة ..او مدريد ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
22 - كاتبون الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:49
" وسمحت السلطات المحلية لمدينة العيون، الأحد، لحوالي 33 ناشطاً انفصالياً بعقد المؤتمر التأسيسي لما يسمى "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي"، الذي تتزعمه الناشطة الصحراوية أمينتو حيدار."-- هادو تساهلو معاهم و لي طالب بجامعة و سبيطار ضربتوه بعشرين عام ديال الحبس..و طالبة فجرادة حكرتو عليها و حرمتوها من الدراسة..العبث فتسيير الدولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
23 - جلال الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:49
بي اي الصفة القانونية او الدستورية تسمح السلطات العيون بعقد 30 خاءن والعميل المخابرات الجزاءرية بعقد الاجتماع ثلوث مدينة العيون بي خيانتهم وعمالتهم اتحدى خاءن منهم ان يخرج الشارع او يسعى عقد التجمع السياسي داخل المدن الصحراء المغربية يتم رجمهم بي الحجارة والبيض اافاسد من سكان الصحراويين المغاربة انفسهم ذاقوا درعا بي هؤلاء العملاء الماجورين سءموا الارتزقهم وتخابرهم الاعداء الى متى يستمر التساهل مع هؤلاء الخونة الانفصالين الداخل ياكلون الغلة يسبون الملة هم اخطر على المغرب مرتزقة مخيمات العار في الرابوني هل الجزاءر متلا تقبل ان يعقد الانفصالين منطقة القباءل وغردية مؤتمر داخل الجزاءر ماذا كان يحصل لهم القانون الاحزاب المغربي الواضح يمنع منعا باتا تشكيل الحزب على اساس الديني او العرقي يقسم الامة المغربية بي الاحرى السماع الحزب خاءن العميل يذهبوا مخيمات تندوف يعارضوا الديكتا تور المجرم الجلاد اللص المساعدات الانسانية الرخيص ليس غالي لماذا تما منع الحراك الريف والسجن ناصر الزفزفي كانت مطالب اللقتصادية الاجتماعية تسمعون العملاء بعمل داخل المغاربة تغامرون الاستقرار المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
24 - [email protected] الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:52
انفصاليون يعيشون بيننا ويجاهرون بخيانتهم !!
الله يرحمك يا إدريس البصري .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
25 - dina الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:55
الخونة
ويستفيدون من الدعم الموجه الأقاليم الجنوبية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
26 - انفصام الشخصية الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:56
نواة لجبهة جديدة ضد المغرب على اراضيه وداخل الوطن وبمساهمة الدولة التي اعطت لهم الحق في المؤتر..وتسمح لفاجرة اسمها حيضر ان تجوب العالم باموال المغرب وجواز سفره..فكيف يسمح لعدو ان ياكل من خبزك ويشرب من ماءك ويعيش تحت سماءك وظلك باجرة من مالنا نحن المغاربة....والمحللون المغاربة بتحليلاتهم المغالطة للواقع داءما يرون فيه ضياع للوقت للبوليزاريو...فليس البوليزاريو من يسكن داخل المغرب ويسمى انفصالي الداخل...بل عملاء للجزاءر..وتتركونهم وكانهم فعلا على ارضهم ويكتبون كلمة "المستعمر المغربي " التى طالما يدافع عنها المغرب في المحافل الدولية ويبرهن للعالم باننا في ارضنا ولسنا مستعمرين...انفصاليو الريف محكومون في السجون وانفصاليو قضيتنا الوطنية يأتمرون ضدنا في بلادنا وتسمح لهم الدولة...احتجاجات على الماء في زاكورة..وحراك في جرادة..يسجن اصحابهم..فقدنا ما كنا نعتز به....في وطننا.pleur ô pays bien aimé
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
27 - سعيد الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:57
بما انهم اقروا بمحاربة إلا احتلال المغربي إذن اقروا بأنهم ليس لهم الحق في أية أوراق ثبوتية وليس لهم الحق في إذن التحرك بحرية في أرجاء المغرب او خارجه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
28 - عبدالله الاثنين 21 شتنبر 2020 - 17:58
لا يجب التهاون مع هذه الجماعة المارقة الخائنة يجب معاقبتهم بما لا عين رات ولا اذن سمعت حتى يذوقوا وبال امرهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
المجموع: 28 | عرض: 1 - 28

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.