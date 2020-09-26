أعضاء من "البيجيدي" يلتحقون بـ"الأحرار" بتنغير

هسبريس من الرشيدية

كشفت مصادر حزبية بتنغير أن عددا من "المناضلين" داخل حزب العدالة والتنمية بالمدينة ذاتها أعلنوا، الجمعة، انسحابهم من التنظيم السياسي المذكور والتحاقهم بحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المنسحبين من حزب العدالة والتنمية بمدينة تنغير، وبالضبط من أحياء "أيت لحسن أوعلي" و"أيت عبد الله" و"أسفالو"، كانوا ينشطون في جمعيات مهتمة بالتجارة والفلاحة، ومنهم بعض الأعيان، مشيرة إلى أن أسباب الانسحاب غير معروفة إلى حد الساعة.

وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر رسمية من داخل المكتب الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتنغير، فإن المغادرين لـ"المصباح" أعلنوا رسميا انضمامهم إلى "الحمامة"، وعبروا عن استعدادهم للعمل على تحقيق التنمية المنشودة بالمدينة، وبالإقليم بصفة عامة.

واستقبل المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتنغير، ومعه عدد من المسؤولين بالكتابة الإقليمية للحزب، الليلة الماضية بمنزل رئيس جماعة تغزوت نايت عطا، الملتحقين الجدد، الذين اعتبروا خطوتهم هذه سعيا منهم إلى الرقي بالعمل السياسي داخل المدينة لتحقيق الحكامة وتدبير الشأن المحلي بما يتيح لجميع الفاعلين والنخب المحلية على اختلافها المشاركة فيه.

ومن أجل نيل توضيح حول أسباب انسحابهم من حزب العدالة والتنمية والتحاقهم بحزب التجمع الوطني للأحرار، اتصلت هسبريس بعدد من هؤلاء المعنيين، إلا أن هواتف بعضهم ظلت ترن دون مجيب، فيما هواتف آخرين كانت خارج التغطية.