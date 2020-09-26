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الرئيسية | سياسة | أعضاء من "البيجيدي" يلتحقون بـ"الأحرار" بتنغير

أعضاء من "البيجيدي" يلتحقون بـ"الأحرار" بتنغير

أعضاء من "البيجيدي" يلتحقون بـ"الأحرار" بتنغير
هسبريس من الرشيدية
السبت 26 شتنبر 2020 - 19:20

كشفت مصادر حزبية بتنغير أن عددا من "المناضلين" داخل حزب العدالة والتنمية بالمدينة ذاتها أعلنوا، الجمعة، انسحابهم من التنظيم السياسي المذكور والتحاقهم بحزب التجمع الوطني للأحرار.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المنسحبين من حزب العدالة والتنمية بمدينة تنغير، وبالضبط من أحياء "أيت لحسن أوعلي" و"أيت عبد الله" و"أسفالو"، كانوا ينشطون في جمعيات مهتمة بالتجارة والفلاحة، ومنهم بعض الأعيان، مشيرة إلى أن أسباب الانسحاب غير معروفة إلى حد الساعة.

وحسب المعطيات التي وفرتها مصادر رسمية من داخل المكتب الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتنغير، فإن المغادرين لـ"المصباح" أعلنوا رسميا انضمامهم إلى "الحمامة"، وعبروا عن استعدادهم للعمل على تحقيق التنمية المنشودة بالمدينة، وبالإقليم بصفة عامة.

واستقبل المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار بتنغير، ومعه عدد من المسؤولين بالكتابة الإقليمية للحزب، الليلة الماضية بمنزل رئيس جماعة تغزوت نايت عطا، الملتحقين الجدد، الذين اعتبروا خطوتهم هذه سعيا منهم إلى الرقي بالعمل السياسي داخل المدينة لتحقيق الحكامة وتدبير الشأن المحلي بما يتيح لجميع الفاعلين والنخب المحلية على اختلافها المشاركة فيه.

ومن أجل نيل توضيح حول أسباب انسحابهم من حزب العدالة والتنمية والتحاقهم بحزب التجمع الوطني للأحرار، اتصلت هسبريس بعدد من هؤلاء المعنيين، إلا أن هواتف بعضهم ظلت ترن دون مجيب، فيما هواتف آخرين كانت خارج التغطية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - مواطن من المغرب السبت 26 شتنبر 2020 - 19:31
هذا هو الاستتناء المغربي.. احزابنا مثل غرف الكراء. اليوم مع المصباح غدا مع الحمامة . اليوم مع الكتاب غدآ مع الميزان. اليوم مع السنبلة غدا مع الوردة....
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31
2 - حميد السبت 26 شتنبر 2020 - 19:32
فين ما تقرب الإنتخابات كيبدا تغيار الفيستات هاد النفاق والكذب على عباد الله فين غادين بيه
انسيتو بلا كاين يوم الحساب عند الله سبحانه وتعالى
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28
3 - ali السبت 26 شتنبر 2020 - 19:33
سبحان الله هاد المنتخبين ديال المغرب كيبدلو الأحزاب بحال لكيبدل السبرديلا اصلا معندو حتى تصور غير غادي على الله دايما معا الجيهة الرابحة وفين ما بانت ليه شي همزة هو معاها كيفاش بغينا بلادنا تتقدم ونقضيو على الفساد
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15
4 - هاشم عبدو السبت 26 شتنبر 2020 - 19:33
هم كلهم خارج التغطية سواء مع العدالة او مع الاحرار.
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14
5 - Immigre السبت 26 شتنبر 2020 - 19:34
Changement de vestes pour le pire je suis pas politisé mais le futur nous montera si vous avez raison ou pas ?????? No more comment
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4
6 - جمال السبت 26 شتنبر 2020 - 19:35
ليس في القنافد أملس كلهم بحال بحال جميع الأحزاب تابعة لمصالحها سالت الهدرة .
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10
7 - abdo السبت 26 شتنبر 2020 - 19:38
اولا انا لست ع ليا ولا مع الأحرار، ولكن أعتقد أن الانتماء للحزب يكون خلفه التشبت بالمبدأ أو المنهج الذي اختاره الحزب والذي يكون في معظم الأوقات يتماشى مع أفكار و مبادإالشخص المنتمي ولا يكون ورأهالأهداف الربحية و و و و.....
و اخيرا كيف يعقل أن يتفق مجموعة من الناس رأيهم في واقت واحد
العجب العجاب
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5
8 - القادري السبت 26 شتنبر 2020 - 19:39
هـؤلاء لا يستحقون الاحترام لانهم في بحث دائم عن الجواد الرابح ظنا منهمأن هذا الحزب هو من سيفوز في الانتخابات المقبلة ، والحال أن لسان حال المواطنين الاحرار وعدوا بمقاطعة هذه الانتخابات طالما كل الاحزاب في المغرب انكشف وجهها الحقيقي !!!!
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9 - hamdi السبت 26 شتنبر 2020 - 19:41
يا ودي على التباعد و ارتداء الكمامات و منع التجمع في مكان واحد!
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10 - said السبت 26 شتنبر 2020 - 19:42
فين هوما الكمامات والتباعد الجسدي ???????????
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13
11 - واحد من الناس السبت 26 شتنبر 2020 - 19:46
هذا دليل واضح وجلي على أن الأحزاب السياسية كلها لا تساهم في تأطير المواطن تأطيرا سياسيا ...إنها فقط دكاكين لبيع الثقة المذمومة شرعا ...ومتى كانت أحزابنا الوطنية بتحفظ شديد تخدم مصالح الوطن والمواطنين ....هي فقط تبيع صكوكا سياسية لمن يدفع أكثر ويخضع ويخنع لها أكثر ...يا لفداحة الفعل!!.
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3
12 - مستغرب السبت 26 شتنبر 2020 - 19:50
الإنتهازية السياسية.. لو افترضنا أن هناك صراعات داخل الحزب الانسحاب مفهوم ولكن تمشي للحزب لي محتمل يربح الانتخابات فهي قمة الانتهازية.. او ربما حزب الاحرار له من الحنكة ما يكفي لاستقطاب اعضاء حتى من حزب العدالة والتنمية..
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3
13 - Polat السبت 26 شتنبر 2020 - 19:51
والله..،النفاق بكل ما تحمله الكلمة من معنى،المصلحة الشخصية وحب الدنيا توغلت في نفوس العباد،مصلحة المواطن في الحضيض
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2
14 - Simo السبت 26 شتنبر 2020 - 19:53
يبدو ان هؤلاء قد سمعوا بان الحمامة قد حصلت على لقاح covid19 لذلك هم بدؤا يهرولون نحو المضليين ضنا منهم انهم سيستفيدون من عطف مولاهم الكبير هذا يا للعجب
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15 - يونس السبت 26 شتنبر 2020 - 19:54
على ارض الواقع واقع!!!!؟®


لا حول ولا قوة الا بالله
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0
16 - بوحاطي السبت 26 شتنبر 2020 - 20:04
صافي قلبو الفيستة انهم مع الجهة الرابحة و لا يهمهم سوى المقاعد
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17 - عادي جدا السبت 26 شتنبر 2020 - 20:06
هذا الأمر معروف، و متوقع أن يلتحق عدد كبير من المحسوبين من مناضلي الپيجيدي الى صفوف الأحرار، المهم هم أحرار في توجهاتهم و اختياراتهم، و الأهم من كل ذلك هي مصلحة الوطن و المواطن فوق كل توجه أو إنتماء سياسي، الأحزاب سواسية.
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18 - prof السبت 26 شتنبر 2020 - 20:06
اظن ان العمل لصالح الساكنة ياتي من طبيعة و شخصية و اخلاق السياسي و ليس بتغيير التوجه السياسي ما انصح به ساكنة تنغير الابية هو ان تشطب على السياسي الدي يشبه الحرباء كلما احس بالخطر الا و بدل لون جلده.
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19 - مصطفى السبت 26 شتنبر 2020 - 20:08
لسنا في حاجة إلى أحزاب لأنها كلها متشابهة و لكن نحن بحاجة إلى أشخاص ذوي كفاءة عالية و غيورين على هذا الوطن و يريدون الرقي إلى الأمام بهذا الوطن، لكن هؤلاء الأشخاص لن نجدهم أبدا في الإنتخابات مادام الفساد موجود في صناديق الإنتخابات .
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20 - L n السبت 26 شتنبر 2020 - 20:08
شحال خداو وما قيامهم أصلا وما منتوجهم
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21 - حقيقة السبت 26 شتنبر 2020 - 20:09
خطأ استراتيجي كبير ستقع فيه بعض الأحزاب باستقطابها لمنتسبي حزب العدالة. فهذا الاخير اظن حاليا هو العدو الأول للمواطن المغربي وليس فقط بسبب مواقف الرئيس الحالي بل خاصة ما فعله الرئيس السابق والذي استفاد بعد كل مصائبه كن راتب استثنائي
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22 - hakam السبت 26 شتنبر 2020 - 20:10
على سلامتكم منين عقتو وتعرفتو على حزب لا عدالة ولا تنمية حزب الكذب والتبوحيط واستعمال الدين غطاء للسياسة
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