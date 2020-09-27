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الرئيسية | سياسة | غوتيريش يرفض عرقلة البوليساريو للتجارة في الكركرات

غوتيريش يرفض عرقلة البوليساريو للتجارة في الكركرات

غوتيريش يرفض عرقلة البوليساريو للتجارة في الكركرات
هسبريس من الرباط
الأحد 27 شتنبر 2020 - 12:05

طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس السبت، انفصاليي البوليساريو، بعدم عرقلة حركة السير المدنية والتجارة المنتظمة بالمنطقة العازلة للكركرات، وذلك في رد فعل على استفزازات البوليساريو وأذنابها بالمنطقة.

وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في تصريح للصحافة، إن منظمة الأمم المتحدة "على علم بدعوات" انفصاليي البوليساريو وأذنابها من ذوي السوابق الإجرامية للقيام بتظاهرات جديدة بالكركرات بهدف عرقلة حركة السير المدنية والتجارية.

وأكد المتحدث على ضرورة عدم عرقلة حركة السير المدنية والتجارة المنتظمة والامتناع عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة بالكركرات.

كما جدد دعوة الأمم المتحدة إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ونزع فتيل أي توتر" بالكركرات، مضيفا أن بعثة المينورسو تراقب الوضع بالمنطقة.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد طالب أيضا، في 11 يناير الماضي، في تصريح عممه المتحدث باسمه، بالسماح بمرور حركة مدنية وتجارية منتظمة بالكركرات، داعيا إلى "الامتناع عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة"، وذلك في إشارة منه إلى تهديدات واستفزازات (لبوليساريو الهادفة الى عرقلة مسار رالي "أفريقيا إيكو ريس" الرابط بين المغرب وموريتانيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الملالي الأحد 27 شتنبر 2020 - 12:19
لم أفهم ما هذا التهاون مع هذه الشردمة الخارجة عن القانون. هل من الممكن أن يوضع جدار عازل بممر الكركرات وتبقى هذه الشردمة في عزلة بعيدة عن الممر. لأننا أصبحنا نحسب الف حساب لهؤلاء الخارجي عن القانون. او يجب في حقهم ضربة عسكرية خفيفة حتى نبعدهم عن هذه المنطقة.
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31
2 - arifi Abdo الأحد 27 شتنبر 2020 - 12:20
جبهة البوليزاريو الانفصالية تسيرها الجزاءر لان هده الأخيرة تريد أن تصبح الصحراء المغربية مستقلة حتى يتسنى لها الحصول على ممر يؤدي إلى المحيط الأطلسي بالنسبة لخاوة خاوة الصادرة من الطرف الجزاءري هي مجرد كدبة وضلالة فالحقد والكره الهستيري للنظام الجزائري تجاه المغرب ملكا وشعبا لا يمكن تصوره على المغرب أن يصرف النظر عن فتح الحدود مع هدا الجار المليء قلبه بالحقد والحسد والكره الهستيري المغرب في صحراءه والصحراءفي مغربها نقطة نهاية
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31
3 - الصحراء مغربية الأحد 27 شتنبر 2020 - 12:24
هؤلاء مرتزقة وقطاع الطرق يجب وضع حد لهذا النزاع الذي تدعمه الجزائر بشكل لا يفهم رغم انهيار اقتصادها
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4
4 - مغربي غيور الأحد 27 شتنبر 2020 - 12:51
الأمم المتحدة وجودها معظمها تتحرك النقاد الدول الغنية وتهتم بشعوبها .ماذا قدمت هذه المنظمة لبورما والعراق وسوريا والسودان والدول العربية المضطهدة.
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1
5 - Amaghrabi الأحد 27 شتنبر 2020 - 12:51
المرتزقة في تندوف والشرذمة من الانفصاليين الداخليين الذين تقودهم المدعية امينة حيدر نحو السراب المجهول ,ومن طبيعة الحلال ان تحذر الامم المتحدة هؤلاء المنهزمين الذين وصلوا الى الطريق المسدود وتحت تحريض الدولة الجزائرية التي تبحث عن ثغرات لتسجيل بعض النقط في السياسة الخارجية التي اصبحت تعيش الكوارث الانهزامية في المجتمع الدولي الواعي اكثر من وقت ماضي عن خبث حكام الجزائر وعن الاجدوار السلبية التي تنشرها منذ اكثر من 44سنة ولكن هيهات هيهات المغرب شعبا وملكا وحكومة لهم بالمرصاد حتى يزهق شرهم ومكرهم ان شاء الله عما قريب
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