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كُتّاب وآراء
غوتيريش يرفض عرقلة البوليساريو للتجارة في الكركرات
طالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس السبت، انفصاليي البوليساريو، بعدم عرقلة حركة السير المدنية والتجارة المنتظمة بالمنطقة العازلة للكركرات، وذلك في رد فعل على استفزازات البوليساريو وأذنابها بالمنطقة.
وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في تصريح للصحافة، إن منظمة الأمم المتحدة "على علم بدعوات" انفصاليي البوليساريو وأذنابها من ذوي السوابق الإجرامية للقيام بتظاهرات جديدة بالكركرات بهدف عرقلة حركة السير المدنية والتجارية.
وأكد المتحدث على ضرورة عدم عرقلة حركة السير المدنية والتجارة المنتظمة والامتناع عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة بالكركرات.
كما جدد دعوة الأمم المتحدة إلى "التحلي بأقصى درجات ضبط النفس ونزع فتيل أي توتر" بالكركرات، مضيفا أن بعثة المينورسو تراقب الوضع بالمنطقة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد طالب أيضا، في 11 يناير الماضي، في تصريح عممه المتحدث باسمه، بالسماح بمرور حركة مدنية وتجارية منتظمة بالكركرات، داعيا إلى "الامتناع عن أي إجراء قد يشكل تغييرا في الوضع القائم في المنطقة العازلة"، وذلك في إشارة منه إلى تهديدات واستفزازات (لبوليساريو الهادفة الى عرقلة مسار رالي "أفريقيا إيكو ريس" الرابط بين المغرب وموريتانيا.