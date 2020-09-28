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الرئيسية | سياسة | ناصر بوريطة يستقبل السفير الجديد للمملكة المتحدة

ناصر بوريطة يستقبل السفير الجديد للمملكة المتحدة

ناصر بوريطة يستقبل السفير الجديد للمملكة المتحدة
هسبريس من الرباط
الاثنين 28 شتنبر 2020 - 22:50

استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الاثنين، سايمون مارتن، الذي قدم نسخا من أوراق اعتماده بصفته سفيرا مفوضا فوق العادة للمملكة المتحدة بالمغرب.

وشغل سايمون مارتن مهام سفير سابق لبلاده بالمنامة خلال الفترة 2015 و2019.

وعمل مارتن أيضا في منصب نائب السكرتير الخاص لـكلارنس هاوس بين 2012 و2015، ومديرا للمراسم بوزارة الشؤون الخارجية.

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