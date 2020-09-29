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الرئيسية | سياسة | حزب مغربي يحذر من تنامي عداء النظام الجزائري‎

حزب مغربي يحذر من تنامي عداء النظام الجزائري‎

حزب مغربي يحذر من تنامي عداء النظام الجزائري‎
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 13:00

نبّه حزب جبهة القوى الديمقراطية إلى خطورة تنامي عداء النظام الجزائري للمغرب، "في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ الإنسانية، التي تستدعي التضامن والتعاون، بما يشكله من مغامرة غير محسوبة العواقب، وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة، ولامتداداتها القارية والدولية".

وأدان الحزب، في بيان صادر عنه، سلوك النظام الجزائري "وحملته المسعورة الحالية، بهدف تغذية التوتر السائد بالمنطقة، للالتفاف على المطالب المشروعة للشعب الجزائري الشقيق، وإفشال حراكه السلمي، ولتبرير تضخيم دور العسكر، وشرعنة تدخله السافر في شؤون الدولة المدنية، التي تناضل من أجل بناءها القوى الحية بالجزائر"، منبها إلى تورط النظام الجزائري في إشعال فتيل وتغذية ورعاية النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، "بما يؤكد طابعه كنزاع إقليمي، وفق ما آلت إليه قناعة المنتظم الدولي، والقوى العظمى بالعالم.

كما دعا بيان الحزب الدولة المغربية إلى التدخل "الحازم والساحق، ضد كل المناورات المكشوفة، التي تحاك ضد بلادنا في الأقاليم الجنوبية، من أجل التغطية على تفكك "البوليساريو"، وما تعيشه من مخيمات تيندوف من احتقان وانتكاسات داخلية"، مطالبا جميع القوى الحية بالمجتمع المغربي بالمزيد من التعبئة الوطنية، من أجل "تمتين الجبهة الداخلية، والوقوف في وجه هذا المد العدواني المتجدد للنظام الجزائري وأزلامه، وتكثيف كافة الجهود للانتصار للروح الوطنية، على درب تثبيت سيادة المغرب على أراضيه، واستكمال مسلسل التنمية الشاملة ودمقرطة المجتمع".

كما أكد الحزب في الأخير ثقته في قدرة الشعب الجزائري، وكل شعوب المنطقة، بقواها الحية، "على فرض إرادتها لتنفيذ تطلعاتها المشتركة إلى الديمقراطية والتنمية والأمن والسلام".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - الأشهب الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 13:14
اللهم أهدي حكام الجزائر على إخوانهم المغاربة الشعب المغربي والجزائري شعب واحد تجمعهم الدم المشترك والجوار
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10
2 - ضد الثراء الفاحس لﻻحزاب ! الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 13:14
احذر من عدوك مرة واحذر من صديقك مئة مرة !! النظام العسكري الجزائري عداؤه للوحدة الترابية ليست وليدة اليوم ونحن على اثم اﻻستعداد والتصدي لها ؛ لكن العداوة المخفية لبعض أﻻحزاب وضياعهم للأمانة وفسادهم أشد مصيبة من غيرهم ...
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7
3 - العربي عربي الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 13:33
طال هذا الصراع بل هو عناد. وحسد لا ينتهي الا بانهاء الحسم رسميا وطنيا وامميا في وحدتنا الوطنية .والبداية بتفعيل الجهوية الموسعة والشاملة .وترسيم الحدود بيننا والجزائر
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0
4 - مراد الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 13:33
كان على النظام الجزائري احترام الجوار والتعاون مع المغرب لمجابهة التحديات والتخلف الذي نعاني منه لكن هذا حال الأنظمة العسكرية المستبدة.
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-1
5 - salah35 الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 13:35
يبدو أن حزب جبهة القوى الديمقراطية قد استفاق من سباته العميق مع قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية, ولم نسمع له صوتا منذ رحيل زعيمه المرحوم التهامي الخياري
هذا حال الدكاكين السياسية في المغرب, تغلق لمدة 05 سنوات ولا تفتح سوى مع قرب الانتخابات
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4
6 - الخميس الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 13:38
العسكر الجزائري العدو الأبدي للمغرب يريد تقليد كوريا الشمالية في العداء لكوريا الجنوبية لكن للأسف يقلدونها فقط في العداء المجاني ولا يقلدونها في البناء والتشييدوالتنمية، لأن أموال البترول والغاز الطبيعي الجزائري يدخر في بنوك سويسرية وبريطانية وأمريكية ويتمتع به المفسدون الذين لا يرغبون في السلم والأمن والسلام لأن هذا كله ليس في صالحهم.
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7 - نصيحة لحكام الجزائر الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 13:41
انصح حكام الجزائر أن لا يهتموا بملف الصحراء المغربية؛ لأنها 100 /100 مغربية ،لدا هناك ملفات دولية أخرى عبر العالم يمكن لهم أن بتدخلوا فيها وبالتالي تضييع 45 سنة أخرى في ما يسمى بالدارجة المغربية ((في الخوى الخاوي )).
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