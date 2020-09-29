24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

29/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5107:1713:2316:4119:1920:33
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزارة الصناعة تُطلق بنك مشاريع لتشجيع المقاولات (5.00)

  2. صادرات الأسمدة تدعم رقم معاملات الفوسفاط أمام تداعيات "كورونا" (5.00)

  3. قضية "ولد الخريبكي".. فريق إعلامي يدافع عن بارون "الخمور الفاسدة" (5.00)

  4. وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 91 عاماَ (5.00)

  5. المغرب يسعى إلى ضمان التوازنات المالية بسياسة تقشفية حازمة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | بوريطة يحل بباماكو لبحث تطورات الأزمة المالية

بوريطة يحل بباماكو لبحث تطورات الأزمة المالية

بوريطة يحل بباماكو لبحث تطورات الأزمة المالية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 15:24

وصل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، اليوم الثلاثاء، إلى باماكو لبحث تطورات الوضع في مالي.

وسيقوم وزير الخارجية المغربي، وفق مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، بإجراء محادثات مع السلطات الانتقالية في مالي.

وكانت المملكة المغربية دعت مختلف الأطراف في مالي إلى "حوار مسؤول، في ظل احترام النظام الدستوري والحفاظ على المكتسبات الديمقراطية، من أجل تجنب أي تراجع من شأنه أن يضر بالشعب المالي".

مصادر دولية سابقة كشفت عن وجود وساطة مغربية بقيادة الملك محمد السادس لإنهاء التوتر بين الأطراف المالية، على خلفية المظاهرات العنيفة التي شهدتها البلاد.

وذكرت المصادر ذاتها أن العاهل المغربي قاد وساطة سرية بين الإمام المالي محمد ديكو والرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، مشيرة إلى أن هذه الوساطة جاءت بعد مظاهرات عنيفة شهدتها مالي، وبالنظر إلى المكانة الكبيرة التي يتمتع بها الملك محمد السادس في هذا البلد الإفريقي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - golane الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 15:47
en avant Bourita , il faut écarter nos ennemis en Afrique et ailleurs , et leurs faire savoir qui est le Maroc et qui sont les marocains
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
2 - abdo الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 16:00
مايعجني في دبلوماسية بلدنا المملكة المغربية هو السكوت والعمل الهادئ دون لفت الأنظارتبعا للمقولة الرسول صلى الله عليه وسلم إقدوا حوائجكم بالكثمان.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.