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كُتّاب وآراء
القضاء: "هيئة حيدر" تمس بالوحدة الترابية للمملكة
أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون للرأي العام، أنه "تبعا للأخبار المتداولة بشأن انعقاد ما سمي بالمؤتمر التأسيسي لـ "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي"، (التي ترأسها الناشطة الانفصالية أمينتو حيدر)، وبالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، فقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع".
وتابع الوكيل العام للملك بالعيون، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أنه "سيترتب عن هذا العمل اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية".
وكانت الناشطة الانفصالية، ومعها حوالي 30 صحراوياً، عقدوا قبل أيام خلت مؤتمراً تأسيسياً لما تسمى "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي"، وذلك بعد حل "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان"، المعروف اختصاراً بـ "كوديسا".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (46)
DANS NOTRE PAYS
LES HABITANTS DE LA VILLE DOIVENT LA CHASSER ET L’EMPÊCHER DE FAIRE SES DISCOURS ANTI - MAROCAIN S
اطروحة اكل الدهر عليها وشرب لا مصداقية ولا شيء
راه الناس كاملين عارفين بأنها تمس الوحدة الترابية للمغرب وعارفين باللي استفدت من أموال هيئة الإنصاف والمصالحة وعارفين كتسافر للعالم بجواز سفر مغربي....
هادشي كولو عارفينو
اللي بغاو إعرفو هو فوقاش تدخل للحبس