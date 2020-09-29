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الرئيسية | سياسة | القضاء: "هيئة حيدر" تمس بالوحدة الترابية للمملكة

القضاء: "هيئة حيدر" تمس بالوحدة الترابية للمملكة

القضاء: "هيئة حيدر" تمس بالوحدة الترابية للمملكة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 17:48

أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالعيون للرأي العام، أنه "تبعا للأخبار المتداولة بشأن انعقاد ما سمي بالمؤتمر التأسيسي لـ "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي"، (التي ترأسها الناشطة الانفصالية أمينتو حيدر)، وبالنظر لما يشكله العمل المذكور من مساس بالوحدة الترابية للمملكة، وما تضمنه من دعوات تحريضية صريحة على ارتكاب أفعال مخالفة للقانون الجنائي، فقد أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي في الموضوع".

وتابع الوكيل العام للملك بالعيون، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أنه "سيترتب عن هذا العمل اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة لحماية النظام العام وترتيب الجزاء القانوني على المساس بالوحدة الترابية للمملكة، بما يحقق الردع العام والخاص لضمان حماية المقدسات الوطنية".

وكانت الناشطة الانفصالية، ومعها حوالي 30 صحراوياً، عقدوا قبل أيام خلت مؤتمراً تأسيسياً لما تسمى "الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي"، وذلك بعد حل "تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان"، المعروف اختصاراً بـ "كوديسا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (46)

1 - kamal boujlil الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:06
المرجو إعتقال كل من حضر هذا المؤتمر التخريبي وليس التأسيسي أتمنى معاقبة المدعوة أمينة حيدر التي تريد خراب بلادنا
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2 - زكرياء المغربي الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:07
واجب سجنها لمدة طويلة ؟؟؟؟؟ ؟؟ ؟ ؟
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3 - من الريصاني الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:08
وعلاه بالاساس خليتوها تدخل للمغرب وعلاه خليتوها تنظم هداك الجمع الان ستقومون بمتابعتها وهي من ستستفيد اعلاميا من هده المتابعة اي انها ستعرف اكثر
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4 - حاميدو الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:08
لا يجب التهاون مع هذه المارقة الإنفصالية الخبيثة ويجب ردعها بكل الوسائل قبل فوات الأوان...
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5 - houssam الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:08
لقد تطاولت هاته المراة على كل المغاربة وهي تنعم بخيرات بلادهم وتخرج علنا لتسمي المغرب احتلالاً للصحراء وكان على القضاء أن يأخد مجراه في حقها وشردمتها من الانفصاليين مند مدة وقد ان الاوان لمحاسبة هؤلاء دون هوادة .
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6 - المغربي المعروف الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:09
كيبان ليا احتارمتو الامم المتحدة بزاف او كتر من القياس .. هادشي بسال مع كامل احتراماتي للدولة ولكن راه هاد الممارسات كترات او حماضت .. هاد "بالتي هي احسن" او رطوبية راه اكل عليها الدهر و شرب .. بعض المرات راه يجب الضرب بيد من حديد و المجتمع الدولي يديها في الجهة الضاراه .. بكل صراحة
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7 - محمدين الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:09
يتعاملون مع هذه الانفصالية كأنها رئيسة دولة لديها حصانة بينما شباب في مقتبل العمل تعرضوا لعقوبات قاسية فقط لرفعهم مطالب اجتماعية.. يجب القبض على أمنياتو وعصابتها
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8 - fattah rif الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:09
أمينة حيدر ومن معها صناعة مخابراتية مغربية مثلها مثل ما صنعته المخابرات العسكرية الجزائرية على رأس المغفلين في تندوف . الهدف من وراء استحداث قيادة صحراوية جديدة داخل الصحراء هو اسبعاد قادة تندوف في أي مفاوضات قادمة حول الوضع النهاءي في إطار السيادة المغربية .
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9 - مغربي قح الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:09
بغات لي يعطيها شي 20 عام بحالها بحال الانفصالي الزفزافي!
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10 - مغربي قاوح الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:09
لقد تاخرتم كثيرا في اتخاذ هذا القرار وعليكم باضرب بيد من حديد لكل من يمس بي وطنا الحبيب المغرب
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11 - sma الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:09
امنة حيدر فجنسيتها كانت مغربية والان ارسلها الجنرالات الجزائريين وهدا شىء معروف فلمادا لا يلقي الامن المغربي عليها القبض ويحكم حكمه عليها بالسجن المؤبد
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12 - منير الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:10
هدا الامر كان يجب القيام به من قبل و ليس فقط الان.. لامكان بيننا للخونة فالكل بجب ان يكون تحت طائلة القانون
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13 - الملالي الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:11
من تكن هذه حيدر؟ حتى اسمها مغضوب عليه رجاءا الا تعطوا الفرصة لهذه الخائنة خانت وطنها وملكها وخانت حتى نفسها.
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14 - ولد حميدو الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:12
ادا ارادت التشويش فعليها ان تدهب للخيام البالية بالرابوني
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15 - wardani الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:12
يجب ردع هذه السيدة و امثالها واتخاد اجراءات صارمة ضدها ، لان محاولة المس بالوحدة الترابية للمغرب يعتبر خيانة عظمى للوطن ولجميع المغاربة .
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16 - قابلني الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:13
الوكيل العام كان نائما و استيقظ، و من أعطى الترخيص لعقد الجمع التأسيسي و من كان حاضرا أليست السلطة المحلية القايد و ديستي من ورائه، أم أنكم تريدون التغطية على تخاذلكم و تقاعسكم أمام الجهات المعروفة، لكني مع ذلك أراهن بكل ما أملك أن يتم اعتقال المعنية بالأمر أو مساس شعرة منها، بل هي التي ستقاضيكم و تربحكم و تعطونها التعويض السمين عن يد و أنتم صاغرون.
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17 - BASRI MED الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:14
JE ME DEMANDE TOUJOURS POURQUOI IL EST PERMIS À CETTE POLIZario DE SEMER LA TERREUR ET LA ZIZANIE
DANS NOTRE PAYS
LES HABITANTS DE LA VILLE DOIVENT LA CHASSER ET L’EMPÊCHER DE FAIRE SES DISCOURS ANTI - MAROCAIN S
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18 - abdmin.essaid3 الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:14
لدي سؤال : هل قدمت هيضر طلب ترخيص التجمع إلى السلطات المغربية ووافقت على ذلك أم أن هيضر عقدت التجمع دون إذن من السلطات ؟ في كل الحالات هؤلاء المرتزقة يعملون خارج القانون ويجب على السلطات المغربية تقديمهم إلى العدالة لتقول كلمتها ...
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19 - Bakilly الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:14
هده الخائنة والمرتزقة يجب توقيفها اليوم قبل الغد لانها تستفز حتى شعور المغاربة واهدافها خبيثة ليس هناك دولة ستسمح لمواطن ان يقوم بما تقوم به هده الخائنة والدولة اقوى وأكبر من هكدا كائنات ويجب متابعتها قضائيا و,,,, التى معها ويجب سحب جوازها يكفي هدا الاسلوب من التعامل معها لانها تحدث كل حدود اللباقة ولايجب ترك امامها اية مساحة للمناورة
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20 - مغربي وافتخر الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:14
يأكلون الغلة ويسبون الشعب والملة انهم مجرد مرتزقة وبيادق لمن يدفع اكتر ومن هنا ندعوا القضاء إلى الإسراع في طرد الخونة من المغرب
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21 - سيمو الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:14
يجب الحزم مع هؤلاء . قالوا زمان : فعشنا وينشنا.
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22 - hafidi الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:15
انا مع تطبيق القانون المغربي بصرامة من شمال المغرب الى جنوبه ومن شرقه الى غربه. لا مساومة في موضوع المقدسات والوحدة الوطنية.
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23 - gani gan الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:15
انا مافهمتش علاش المغرب أي دولة كاتعادي الوحدة الترابية كا تقوم عليها القيامة وهد البعوضة حيدر خوفتنا
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24 - مواطن الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:15
هاذه السيدة خاءنة خانة وطنها بثمن رخيص لاكن سنرى النهاية إنشاء الله ستبقيين دون وطن لا المغرب ولا البوليزاريو
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25 - هادشي مفهوم الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:15
صباح الخير، عاد فقتو من النعاس، وﻻ وصلكم الصهد ،قانونكم كتوركو بيه غير على وﻻد البﻻد والمناضلين ولبغاو الخير لهاد البﻻد ،اﻷوراق أصبحت مكشوفة.
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26 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:16
الفتنة أشد من القتل نعم الدبلوماسية الجزائرية تخطط لامرين اثنين إدخال الشك في التماسك الوطني حول الوحدة الترابية للمملكة وهذا لايتزعزع إطلاقا وهي في نفس الوقت تمهد لإدخال التعديلات الجوهرية على قيادة المرتزقة لأنهم يخططون لامينتو لخلافة إبراهيم الرخص حيث فشل هذا الأخير فشلادريعا
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27 - مواطن غيور الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:16
لمادا تركت الانفصالية حثى عقد مؤتمرها .... لقد كان من الواجب منعها مند البداية. ما دام نشاطها مخالفا للقانون
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28 - المتتبع الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:16
كان على القضاء والسلطات المغربية ان تنفي المعنية بالامر يوم ان رفضت ملء ورقة المعلومات بانها مغربية فكبف تسمح لها ان تؤسس جمعية مناهضة لوحدة المغرب وبالمغرب كل شيء مقبول الا الخيانة وكما يقول المثل الزجلي المغربي * الدار دار ابونا وعبيد ابونا يطردونا* *جنان اليهودي موكول ومدموم* *ناس تاكل النعمة وتسب الملة* يجب الحزم في اتخاذ القرارات والضرب من حديد على كل من تسول له نفسه المس بالوحدة الترابية *ما خاصناشي نكبرو بالكلب حتى يلخس لينا اشواربنا*
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29 - tinghir الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:18
نحن نريدو أقصى العقوبات لهذه الانفصالية ومن معها لكي تكون عبرة للآخرين و في الحين وحكما ملموسا
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30 - مواطن الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:18
أنصح تجار المنطقة بالإمتناع عن بيع جميع المواد الغدائية لهده الخائنة و كل أتباعها
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31 - mre الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:19
لا يجب التساهل مع هولاء البلداء الذين يتحركون بمحض ارادة اسيادهم بالاغراءات الواهية
اطروحة اكل الدهر عليها وشرب لا مصداقية ولا شيء
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32 - مراقب الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:19
يجب نزع الجنسية المغربية على هذه الخائنة العميلة للنظام الحركي الجزائري المتمردة على قيمِ قبيلتها الصّحراوية "إزركيين" التّابعة لإقليم طانطان،المتشبتة بوحدة المملكة الشريفة العريقة وقد استفادت من تعويضات هيئة الإنصاف والمصالحة، حتى أنها حصلت على وظيفة في بلدية بوجدور. تستحق السجن و متابعتها بتهمة الخيانة العظمى.....عندها جنسية مغربية و جواز سفر مغربي....و تقول عن المغرب أنه يحتل الصحراء ا...........
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33 - isl الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:20
الشعوب التحضرة تروم للاتحاد وتضامن وتوحيد صفوفها وهؤلاء الاغبياء يتوقون لشئ يفرق بيننا رغم اننا من دين واحد وعقيدة واحدة لانهم لا يفهمون ان تصرفهم هدا يخدم اعداء دين..
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34 - الصميدع الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:22
لا خوف عليكي اسمكي يلماع في المحافل الدولية وقضيتكي يعرفها العالي قبل الداني
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35 - مصطفى ملو الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:22
الله على اكتشاف
راه الناس كاملين عارفين بأنها تمس الوحدة الترابية للمغرب وعارفين باللي استفدت من أموال هيئة الإنصاف والمصالحة وعارفين كتسافر للعالم بجواز سفر مغربي....
هادشي كولو عارفينو
اللي بغاو إعرفو هو فوقاش تدخل للحبس
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36 - الادريسي الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:23
أية ناشطة هاته هذه الغوغاء في أجلى تداعياتها، هذا صوت نشاز يجب ردعه واتخاذ الإجراءات الزجرية في حقه فكل من خالف القانون ومس بالمقدسالت والثوابت الوطنية فنحن له بالمرصاد.
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37 - krimoabdelkrim094 الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:23
واش هاد الكلبة ماكاينش اللي يحكمها دائما تضرب المغرب علانية
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38 - زرهوني الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:23
" تبعا للأخبار المتداولة". فأين كانت أعين السلطة التي لا تنام لما عقد المؤتمر؟
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39 - نصراوي الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:24
هادشي عرفناه ايوا قولوا لينا أشنوا غادي ايدير القضاء.واش غادي اردعهوم ولا غي الهدرا اوصافي
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40 - medmod الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:24
في رايي والغيرة على وطني وجب اعتقالها ما دام الفعل ثابت في حقها ومن معها .
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41 - oujdi الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:24
ياوجه الخيانة ويا كلبة جنرالات بومدين،ان لكي يومًا في هذه الدنيا الفانية وسنرى كيف ستكون نهايتك المليئة بالحسد والكره والخيانة
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42 - فارس بلا جواد الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:25
اتذكر يوم قطعت الباسبور المغربي وأمام السلطات ومدرو معها ولو والسيد الي قال بغينا المستشفيات والطرق والمدرس يقرو فيها ولدنا عطو ليه 20 عام د الحبس
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43 - عن أي محتل تتكلمون ؟؟؟؟ الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:26
هدا المؤتمر الدي انعقد في العيون ضد الوحدة الترابية للمملكة المغربية من طرف بعض دعاة الإنفصال، يعتبر لاغيا وباطلا لأن المغرب لم يحتل ابدا الصحراء بل كانت هناك بيعة شيوخ القبائل الصحراوية للملك الراحل الحسن التاني وأيدت دلك محكمة العدل الدولية في لاهاي؛ لذلك نطالب السلطات القضائية بإصدار أقسى العقوبات على الدين تطاولوا على المغرب وعلى مغربية الصحراء؛ وأؤكد أن مصير هؤلاء هو السجن ولاشيء غير السجن.
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44 - صدمة الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:26
لي رخصو للانفصاليين بتنظيم المؤتمر تنادم معاهم الحال هههه من حقوق الانسان ولات الاحتلال المغربي هههه ندموكم وماهتديرو معاهم والو حيت ضاسرين هي على الصحافيين كعمر الراضي والمناضلين كرضا الطاوجني وغيرهم لي كيفضحو الشفارة والمرتشين الكبار
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45 - Observateur الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:26
يجب توقيف الناشطة الانفصالية حيدر وتقديمها أمام العدالة. القانون فوق الجميع ويجب أن يطبق على الكل ودون تمييز
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46 - رضوان الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:27
اخيرا....نحن في دولة لها قانون وقضاء. يجب الضرب على ايدي اعداء الوطن. الملك قال في خطاب اما ان نكون مواطنين او غير ذلك. ليست هناك دولة في العالم تسمح لشردمة من مواطنيها الاعلان عن الانفصال وهو يعيشون فيها ويتقاضون رواتب منها...كفى من التسيب ومزيدا من الصرامة واللي ما عجبوا الحال يمشي الى مخيمات تندوف . باي حق نسمح لجماعة تعلن بانها تناضل ضد الاحتلال المغربي.....طفح الكيل
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