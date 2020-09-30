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الرئيسية | سياسة | شبيبة الأحرار تستنكر هجوم بوعيدة على "الحمامة"

شبيبة الأحرار تستنكر هجوم بوعيدة على "الحمامة"

شبيبة الأحرار تستنكر هجوم بوعيدة على "الحمامة"
هسبريس من الرباط
الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:07

أجمع أعضاء الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية على استنكار ما وصفوها بـ"التصرفات غير المسؤولة" للرئيس السابق لجهة كلميم عبد الرحيم بوعيدة، والتي يستهدف من خلالها مؤسسات حزب "الحمامة"؛ وعلى الخصوص منظمة الشبيبة التجمعية، مسجلين أن هذه التصرفات تدل على نية مبيتة لضرب الدينامية الحزبية والمكتسبات الكبيرة التي حققها الحزب خلال الأربع سنوات الأخيرة.

وطالبت الفيدرالية رئيس الحزب والمكتب السياسي تحمل المسؤولية في إطار ما يخوله لهم القانون بإحالة هذا الملف على أنظار اللجنة الوطنية للتأديب والتحكيم طبقا لمقتضيات المادة 46 من النظام الأساسي للحزب؛ لـ"اتخاذ الجزاءات المناسبة في حق هذا الشخص الذي لا يشرفنا أن يتقاسم معنا الانتماء إلى حزب التجمع الوطني للأحرار"، معلنة أنها ستتصدى بكل حزم وإرادة سياسية لكل من سولت له نفسه التشويش على المسار الناجح للحزب.

وقال بلاغ لشبيبة الأحرار: "إن تصرفا من هذا الشأن لا يليق بمن يدعي الأستاذية؛ في حين أنه يمتهن الاسترزاق السياسي عبر تأجير حائطه الفيسبوكي، الذي أصبح يخصصه لاستهداف تنظيمنا الشبابي"، متهما إياه بالاستعانة بمعجم مبتذل، ومستعملا نعوتا واتهامات تبخيسية للتنقيص من تنظيمنا الشبابي الذي أضحى اليوم الشبيبة الأكثر دينامية داخل الساحة السياسية الوطنية.

واعتبرت الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية هذا الأسلوب ابتزازا وخدمة لأجندة سياسية تمليها أطراف خارج الحزب، اشتد عليها الخناق مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وحلول أوان المحاسبة الشعبية، موضحة أن "هذا الشخص لم يسجل في سيرته إلا مراكمة الفشل في إنجاح مهام استأمنت ساكنة كلميم واد نون حزب التجمع الوطني للأحرار على أدائها، فلم يحقق إنجازا يذكر به سوى عرقلة عمل مجلس الجهة لأزيد من أربع سنوات، متذرعا بشعار محاربة الفساد؛ في حين أن الأمر كان يتعلق بضعف في الكفاءة، وفي عدم القدرة على ضمان الأغلبية، والتنسيق مع بقية الفرقاء السياسيين بالجهة".

واتهم البلاغ عبد الرحيم بوعيدة بأنه علق فشله على مشجب الحزب، مستنكرا محاولات التشويش الفاشلة من طرف ذات الشخص الذي صرح غير ما مرة بأنه لا تربطه بالحزب أية رابطة إيديولوجية، وهو الوافد المستنجد بالحزب سنة 2015 بعد تجارب فاشلة في هيئات أخرى.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (86)

1 - karim الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:15
هل يوجد قانون مغربي ينظم الحملات الانتخابية الصحافية ؟؟
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3
2 - Khadija الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:17
رغم محاولات الاعداء البائسة لكسرنا الا اننا نزداد قوة في كل مرة الاحرار في المقدمة دائما
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-30
3 - أناسي الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:17
احسنت الشبيبة التجمعية الفعل باحالتها للمدعو بنبوعيدة على اللجنة الوطنية للتأديب
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-26
4 - المهم الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:17
مثل هؤلاء الأشخاص يجب أن يوضع لهم حد و حد التصرفات ديالهم.
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-28
5 - Mouna الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:17
الى الامام يا احرار.. كل ما يحدث الان ليس سوى اهداف من اجل اخراج هذا الحزب من اهدافه الحقيقية
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-27
6 - عبد الكريم الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:17
من خلال خرجات عبد الرحيم بن بوعيدة أتبث أنه غير قادر على ممارسة السياسة و أنها ليس محل ثقة و اقالته من الحزب هو الحل
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-21
7 - tililahamdon الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:17
بحال بنبوعيدة ميستاهلوش يكون فحرب بحال حزب الاحرار تحياتي لكم ✌️
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-17
8 - عقبا الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:18
حزب التجمع الوطني للأحرار يستحق مناضلين شرفاء و نزهاء، ماشي شلاهبية العمل السياسي
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-16
9 - Houda الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:18
حزب التجمع يهتم بالشباب ويجعله دائما في صلب اهتماماته وأولوياته وهذا ما يعجبي في هذا الحزب يعطي الشباب مكانته التي يستحقها عكس البعض الذين بلغو من العمر عتيه ولا زالو يعتقدون أنهم شباب
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-14
10 - مصطفى الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:18
بزاف على بوعيدة اكون عضو فالحزب ديال التجمع الوطني للأحرار
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-15
11 - Wafa الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:18
بن بوعيدة ! هكذا تكون الكفاءات وإلا فلا !!!الله يجعل السلامة
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-9
12 - البركاني الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:18
الشبيبة التجمعية هي اللي تتعطي المثال على ممارسة السياسة النظيفة اللي تتأمن بالمؤسسات.
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-15
13 - [email protected] الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:19
السي بنبوعيدة مات طاح من عينين شباب حزب التجمع الوطني للاحرار ليكانو كيعتبروه قدوة . انسان فاشل
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-14
14 - حاتم الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:19
احالة عبد الرحيم بن بوعيدة على اللجنة الوطنية للتأديب قرار صائب و الشبيبة التجمعية تستحق التشجيع على هذا المطلب
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-16
15 - الغاوي الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:19
تحرك التجمع في محله.. و هذا من شأنه ان يصد المشوشين.
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-14
16 - fattahtalia الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:19
بنبوعيدة فاهم سياسة غلط تبارك الله عليك بينتي على المستوى ديالك
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-12
17 - Medo الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:19
السيد بن وبوعيدة الذي يعول على ضرب الأخرين ونعتهم بأقبح النعوت قصد البقاء والاستفراد بالحياة السياسية ليس ديموقراطيا بل مريض نفسيا
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-14
18 - ابراهيم المراكشي الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:19
أمثال عبد الرحيم بن بوعيدة مكانهم خارج الاحزاب السياسية و خارج أي اطار يحتاج الى ثقة الشعب لأن فضائحه لا تعد و لا تحصا
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-12
19 - الحسناوي الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:19
بوعيدة يلعب دور الضحية لكسب المزيد من الدعم و التأييد.. لذلك وجب فضحه و اظهاره على حقيقته كما هو عليه الحال الان
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-12
20 - radia الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:19
افشل رجل سياسي مادرتي والوو في الجهة ديالك ولك صمعة خيبة انت اصلا لا تستحق الاحرار وبزاف عليك تكون واحد منهم
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-12
21 - [email protected] الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:20
مفهمتش انت هاد السيد كان يشيد بدينامية حزب التجمع الوطني للاحرار دابا دار عليهوم كل هذا بسبب تنحيته عن كرسي الرئاسة و ليمكيستحقوش من الاصل انسان فاشل بكل ما للكلمة من معنى
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-12
22 - عبد العالي الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:20
المجلس التأديبي هو الحل الأمثال لأمثال عبد الرحيم بن بوعيدة لأنه اذا استمر داخل حزب الحمامة سيلويث صورة هذا الحزب الذي أصبح يتمتع بثقة كبيرة داخل الساحة السياسية
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-9
23 - المباشر الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:20
بوعيدة انسان فاشل.. و لم يقدم اي شيء يحسب له، بل عليه الكثير من الزلات و الاراجيف و الأكاذيب المغرضة تجاه الحزب و قيادته.
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-9
24 - Khalid الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:20
كان من الطبيعي جدا ان يتعرض الاحرار لهذه الهجمة المغرضة من طرف رجل فاشل و مغرور مثل بن بوعيدة .لانهم يسيرون في درب النجاح
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-10
25 - Aya الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:21
الشبيبة كان لها أن تأخد هذه المبادرة فبل أسبوع. و الآن حان الأوانلكي يأخد الحزب قرار نهائي إذاً لابد للرئيس ان يطرد بن بوعيدة... الحزب ليس له الوقت للكلام مع فاشل وأحمق مريض بالعظمة. يمشي علينا من الحزب ماعندنا مانديرو بالخونة
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-9
26 - علال الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:21
المطالبة باحالة الاستاذ عبد الرحيم بن بوعيدة هو قرار شجاع يحسب للشبيبة التجمعية برافووو
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-9
27 - Ahmed الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:21
بن بوعيدة جنرال بلا جيش وفم بلا لجام. حركة بدون أفراد وبلاغات بدون توقيع. الهوا والخوا وقلة العقل. الشبيبة أخذت بزمام الأمور وعلى المكتب السياسي أن يتبع توصيات الشبيبة. اللي مابغاناش مابغيناهش. باراكا من الهبال ماطفرها لا في الجهة لا في الجامعة.. أستاذ البلابلا..
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-9
28 - الحسين الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:21
الاستاذ عبد الرحيم بن بوعيدة أصبح الطفل المدلل لدى حزب المصباح الذي اطفىء نور و طموح الشعب المغربي
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-8
29 - sana الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:21
احسن مادرت الشبيبة التجمعية احالة بنبوعيدة على المجلس التأديبي. واش مزال تعطلتوو كان عليكم ديروه من زمان
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-8
30 - من الريصاني الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:21
من تعطيل مجلس جهة كلميمة واد نون علمت ان هدا الشخص غير حكيم وغير كفؤ لان لو كان دا كفاءة لما عطل المجلس ل4 سنوات و ابتعد عن الحسابات الشخصية وخدم الجهة
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-8
31 - hasan الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:25
قرار احالة بنبوعيدة على المجلس التأديب قرار صائب وشجاع تحية للحزب التجمع الوطني للاحرار
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-8
32 - hasan الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:29
نحن شباب الاحرار نطالب من المجلس التأديب بإقالة بوعيدة عبدالرحيم
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-9
33 - rania الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:29
اقالة عبد الرحيم بنبوعيدة من حزب الاحرار هو الحل الامثال لأنه لم و لن يقدم له اية اضافة
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-8
34 - do3a الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:31
برافووو شبيبة الحمامة على هذا المطلب الشجاع
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-8
35 - hamid الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:32
الاستاذ عبد الرحيم بنبوعيدة هو نموذج حي للسياسي الفاشل و نحن شباب و شابات حزب التجمع الوطني للاحرار نطالب باقالته من الحزب
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-8
36 - mariam الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:34
السي بن بوعيدة على ما اظن كان داخل الحزب طمعا و هاهو جابها فراسو بديك قلة النية ديالو
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-7
37 - halima الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:34
هاكا يكونو الشباب اللي غيورين على حزبهم متخليش حتا شي متسلط يطلع ليكم فوق راسكم و خاصة نكارين الخير
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-9
38 - salma الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:35
كيقول ليك المثل "المش إيلا مالقاش اللحم كيقول اوف خانز"، كنظن ان بن بوعيدة ماوصلش للمبتغى ديالو و هو يخرج نيابو
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-9
39 - najla الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:35
بن بوعيدة فنظري انسان فاشل، لأنه واجه مشاكلو بواحد الطريقة خبيثة اللي زادت أكدت لينا قيمتو
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-9
40 - znouri143 الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:35
-الله ينجيك من المشتاق إلى ذااق السيهم بن بوعيدة خرج نيااابو و بين على الحقيقة دياالو
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-10
41 - laila الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:36
شبيبة الأحرار ستقف وجها لوجه أمام كل من سولت له نفسه أن يطعن او يقلل من شأن هذا الحزب المتين
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-9
42 - samiasaadoune الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:36
- بديك النية تلقى الله أسي بن بوعيدة شوهتي برااسك و صغرتي رااسك
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-9
43 - amine الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:36
هنا كيبانو الرجال قليلي الأصل، السي بن بوعيدة عض فاليد اللي رباتو.
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-8
44 - لحسن الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:37
انتم شباب صغار ولا تمتلكون بعد التجربة الكافية لمواجهة هذا الصقر. لقد قهر المفسدين في جهة كلميم واد نون؛ ولولا تٱمر كل ابنة عمه والحزب من جهة والمخزن من جهة ثانية ضده لحقق المراد.
كان عليكم ان تساندوه ايها الاطفال عوض ان يسخركم من لا يستطيع مجابهته.
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11
45 - samiasaadoune الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:38
-سقط القنااع عن السيد بن بوعيدة و انكشفت لنا حقيقته فعلا التلونون يصعب العيش معهم مكاانك ليس في التجمع الوطني للأحرار
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-9
46 - nassim الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:38
ماقدرش السي بن بوعيدة يوصل للكعكة قال اجي نقلبها ههههه انسان فاشل بطبعه
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-9
47 - youssef الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:39
السي بن بوعيدة غادي و كيخربق ماعرفش شنو يشد مسكين تلفات ليه الجرية هههه
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-10
48 - samahakramou الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:39
- بن بوعيدة جعلت نفسك أضحوكة سفينة السينين أتبت أنك حسوود ولكن فلتعلم أن حزب التجمع الوطني للأحرار حزب قووي و لا تزحزحه أمثالك
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-8
49 - izahadar الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:40
- بن بوعيدة خاان حزبه الذي قدم له الكثير و الكثير فكيف يمكنكم الوثوق بمثل المثال الأعلى
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-8
50 - تريفيس الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:41
يبدو أن شبيبة حزب الأحرار تاهت في مجموعة من المتاهات فأصبحت تنتقد عضو من أنزه وأكفئ أعضاء الحزب لا لشئ سوى انه حارب الفساد و تصدى له
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13
51 - الفيصلي الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:49
بوعيدة مدار حتى شي حاجة للحزب.. اش بغا و ما الهدف من هذا الهجوم
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-8
52 - امين الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:49
حزب التجمع الوطني للأحرار اكبر من بن بوعيدة و امثاله
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-8
53 - استاذ الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:50
اتمنى ان يكون هذا الشخص عبرة لمن يعتبر
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-7
54 - المالكي الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:51
على بن بوعيدة ان يقدم اعتذارا رسميا إلى الحزب و إلى رئيسه
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-8
55 - Reda الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:51
بن بوعيدة ليس إلا مغرور آخر يحن لماض لم يكن ويتمنى مستقبلاً لن يكن. مكانه خاج التجمع . من خاننا خان الحزب والشبيبة له بالمرصاد
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-7
56 - كريم الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:51
احسن مدارت الشبيبة التجمعية لان هدا السيد تطاول على الحزب الدي مدل له يده في يوم ما يجب احالته على المجلس التأديبي
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-6
57 - الحصول الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:52
التجمع الوطني للأحرار قادر على رفع التحدي
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-7
58 - الخوالي الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:53
الأحرار يمارسون سياسة نظيفة و أصحاب الوضوح
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-6
59 - Mouad الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:53
احسنت الشبيبة التجمعية الفعل باحالتها للمدعو بنبوعيدة على اللجنة الوطنية للتأديب
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-7
60 - Rabia الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:53
يستحق السي بنبوعيدة أن يوضع حد للابتزاز الذي يقوم به
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-8
61 - عبد النور الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:54
قرار شجاع يحسب للشبيبة التجمعية لأن امثال بن بوعيدة لا مكان له داخل حزب الحمامة
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-7
62 - safa الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:54
احسنت الشبيبة التجمعية التداخل في الاجابة على بنبوعيدة ومتابعته واحالته على اللجنة الوطنية للتأديب
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63 - Walid الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:54
السي بنبوعيدة يبتز الحزب والرئيس وأحسنت الشبيبة باحالته على المجلس التأديبي
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-7
64 - naima الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:54
سي بنبوعيدة الان بينتي للجميع حقيقتك و مستواك السياسي والاخلاقي ليس هكذا تمارس السياسة
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-5
65 - الهاشمي الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:54
بن بوعيدة عليه أن يتحمل مسؤوليته
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-5
66 - Zayna الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:54
الاستاذ بن بوعيدة يخدم أجندة احزاب منافسة للأحرار
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-5
67 - الغاوي الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:55
الفشل الدريع في السياسة و البحث عن مشجب ليلصق عليه فشله
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-5
68 - الصحراوي الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:55
ماذا قدام عبد الرحيم بن بوعيدة لجهته كلميم واد نون حين كان رئيسا لها !!؟؟ من خلال هذه التجريبة أتبث فاشله
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-5
69 - حليم الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:55
حزب التجمع الوطني للاحرار بقيادته الحالية برهن بقوة على انه حزب يعول عليه وجاء بافكار جديدة وهدا السيد بوعيدة لا يمتل حزب التجمع الوطني للاحرار تجاوز حده بهده الممراسات الصبيانية
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-7
70 - Donya الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:56
هكذا نريد شبيبتنا ان تواجه كل من يتجرأ على الحزب داخل المؤسسات
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-7
71 - سميرة الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:56
حزب التجمع الوطني للاحرار صبر بزاف على هاد السيد من شحال هدي كان خصو اعطيوه درس احسن مدارت الشبيبة التجمعية باحالته على المجلس التأديبي
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72 - اسماء الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:57
صراحة سيد بوعيدة كتر بزاف مالقاش لسكتو ويلزم حدودو احسن مادارت الشبيبة التجمعية هاد السيد خاصو اعارف ان حزب التجمع الوطني للاحرار بقيادته الحالية اكبر منه والممارسة السياسية خصها القواعد ديالها وخصها ناس اكفاء ماشي لجا احل فمو ويقول انا مناضل ليس هكدا يكون النضال اسي بوعيدة
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73 - هاشم الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:57
عبد الرحيم بن بوعيدة هو مثال حي للرجل السياسي الفاشل
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74 - كريم الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:57
تحية للشبيبة التجمعية قرار صائب في حق بنبوعيدة
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75 - حسناء الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:57
حزب التجمع الوطني للاحرار خطيه الناس الانتهازين لبغاوها ساهلة بالعكس حزب نزيه ودو شفافية لكيخدم بضمير مرحبا به لمبغاش هكدا يكون مصيره
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76 - Samira الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:58
حزب الاحرار هو حزب العمل والمعقول حزب أغاراس أغاراس لا يعرف ما معنى الهزيمة ولا يؤمن بالاستسلام وسيواصل مساره وسيحقق مبتغاه
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77 - نجوى الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:58
تحية للشبيبة التجمعية السيد بوعيدة تجاوز حدوده بالتطاول على الحزب وقيادته يجب وضع حد لهده الممارسات التي تسيئ الى حزب التجمع الوطني للاحرار
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78 - kamal din الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:58
احسنت الشبيبة التجمعية في جميع قرارتها تحياتي لكم
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79 - ياسين الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:59
الاستاد بوعيدة انسان فقد احترامه وتبين انه يستخدم اساليب صبيانية اهكدا يكون النظال بضرب وطعن اليد التي مدت اليك يوما للاسف حزب الاحرار يتبرئ منك
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80 - محمد الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 19:59
هل عبد الرحيم بن بوعيدة رجل سياسي أنا في نظري هذا الشخص لا يملك ميكانيزمات الرجل السياسي و لن يستطيع أن يملكها
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81 - عبدالصمد الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 20:00
هكذا نريد شبيبتنا ان تواجه كل من يتجرأ على الحزب داخل المؤسسات
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82 - سعيد الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 20:00
نحن كشباب الاحرارنطالب بأستقالة بنلوعيدة
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83 - ايت القاضي الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 20:01
السي بنبوعيدة يبتز الحزب والرئيس وأحسنت الشبيبة باحالته على المجلس التأديبي
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84 - صماتي الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 20:01
احسنت الشبيبة التجمعية الفعل باحالتها للمدعو بنبوعيدة على اللجنة الوطنية للتأديب
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85 - لمياء الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 20:01
استاد بوعيدة له اغراض اخرى تجاوز حدوده على حزب الاحرار احالته للمجلس التأديبي ليكون عبرة لكل من تطاول على الحزب وقيادته
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86 - عباس الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 20:02
اقالة عبد الرحيم بن بوعيدة هو الحل الامثال لأنه غير مؤهل لدفاع عن قضايا الوطن و المواطن
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