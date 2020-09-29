فرق مجلس النواب تستعد للدخول البرلماني الجديد

هسبريس من الرباط

عقد الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، خصص جدول أعماله للتحضير لبرنامج عمل المجلس الرقابي الأسبوعي والشهري وصياغة مشروع البرنامج الشهري قبل إقراره من قبل مكتب المجلس باتفاق مع الحكومة طبقا لمقتضيات الفقرة الأولى من المادة 262 من النظام الداخلي لمجلس النواب.

وبخصوص المراقبة الأسبوعية، قال بلاغ لمجلس النواب إن الفرق والمجموعة النيابية قدمت تقييمها للتجربة السابقة التي عرفها المجلس خلال دورة أبريل 2020 والتي شكلت مواضيع الساعة محاورها الكبرى، حيث استطاع المجلس أن يواكب، من خلال أسئلة تعقبها مناقشة، انشغالات الرأي العام الوطني في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والصحية والحقوقية.

وفي إطار تجويد وتنظيم العمل، تداول المشاركون في الاجتماع في موضوع إعداد مشروع برنامج شهري يتناسب ومتطلبات المرحلة، حيث تم اختيار قطاعات التربية الوطنية والفلاحة والصحة والداخلية ضمن القطاعات التي تشملها المراقبة خلال شهر أكتوبر.

وبخصوص المراقبة الشهرية الخاصة بأسئلة السياسة العامة، التي يجيب عنها رئيس الحكومة تم الاتفاق، في انتظار الإقرار النهائي من قبل المكتب باتفاق مع رئيس الحكومة، على موضوع: "السياسة الحكومية في ظل تطورات الوضعية الوبائية" كسؤال محوري تعقبه مناقشة.