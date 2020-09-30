سفيرة غواتيمالا تؤيد مقترح الحكم الذاتي بالصحراء

هسبريس من الرباط

استقبل الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، MONICA BOLANOS PEREZ، سفيرة غواتيمالا بالرباط، وذلك في إطار زيارة مجاملة بعد اعتمادها سفيرة جديدة بالمملكة.

خلال هذا اللقاء، جددت السفيرة التأكيد على الموقف الثابت لبلادها الداعم للوحدة الترابية للمملكة، مشددة على أن غواتيمالا تؤيد مقترح الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية المغربية الذي تقدم به المغرب كحل نهائي لهذا النزاع المفتعل، وتعتبره حلا سياسيا سلميا وواقعيا وذا مصداقية. وسجلت تطابق وجهات نظر البلدين في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيدة بالتقارب المضطرد بين البلدين، اللذين سيخلدان السنة المقبلة الذكرى الخمسينية لبدء علاقاتهما الديبلوماسية.

وأعربت MONICA BOLANOS PEREZ عن الارتياح لجودة علاقات التعاون بين المؤسستين التشريعيتين بالبلدين، كما ثمنت حرص البرلمان المغربي على تعزيز روابط الصداقة مع برلمانات أمريكا اللاتينية وأمريكا الوسطى، مشيرة إلى أن غواتيمالا تعتبر بوابة للمنطقة كما أن المغرب هو بمثابة صلة وصل مع بلدان القارة الإفريقية.

من جهته، ثمن رئيس مجلس النواب علاقات الصداقة القوية التي تجمع المغرب وغواتيمالا، والتي ساهمت في فتح آفاق جديدة للتعاون بينهما، وأكد أن البلدين يتقاسمان القيم ذاتها التي بنيت عليها منظومة الأمم المتحدة، والمرتبطة بالتضامن والحرص على السلم والأمن.

ونوه المالكي بموقف غواتيمالا الثابت من قضية الصحراء المغربية، الداعم للوحدة الترابية للمملكة، مضيفا أن البلدين يعتبران وحدة الدول ووحدة الشعوب ركيزتين أساسيتين لتعزيز السلم والاستقرار في مختلف مناطق العالم.

وعلى الصعيد البرلماني، أعرب رئيس مجلس النواب عن الإرادة القوية للمضي قدما في مسار تعزيز أواصر الصداقة والتعاون مع برلمان غواتيمالا، مضيفا أن الديبلوماسية البرلمانية تلعب دورا أساسيا في توثيق علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.