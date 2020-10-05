رئيس البرلمان الأوروبي يشيد بالمبادرات المغربية

هسبريس من الرباط

أجرى الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، مباحثات هاتفية مع دافيد ساسولي، رئيس البرلمان الأوروبي، تناولت عددا من القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

وفي هذا الصدد، أشاد رئيس البرلمان الأوروبي، حسب بلاغ لمجلس النواب، بدور المملكة المغربية في تثبيت الأمن والاستقرار في الضفة الجنوبية للمتوسط، مثمنا على الخصوص المبادرات التي تقوم بها المملكة لحل الأزمة الليبية وجهودها لدعم الحوار وتقريب وجهات النظر بين مختلف الفرقاء الليبيين.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، مذكرا بأن المغرب يحظى بوضع "الشريك المتقدم" لدى الاتحاد الأوروبي، وبوضع "الشريك من أجل الديمقراطية" لدى الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وأوضح المالكي أن المغرب يتقاسم القيم ذاتها مع بلدان الاتحاد الأوروبي المرتبطة بمعالجة ظاهرة الهجرة، والحد من تداعيات التقلبات المناخية وتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان، والنهوض بأوضاع المرأة، وترسيخ السلم والأمن العالميين، وفي منطقة المتوسط على الخصوص.

وثمن الجانبان دور اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في توطيد التعاون وتقريب وجهات النظر في كل القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما اتفقا على إعطاء دفعة جديدة لعمل الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، التي يعد المغرب من أبرز مؤسسيها، وذلك اعتبارا لأهمية هذا الفضاء في تعزيز الحوار وتدارس القضايا ذات الأولوية بالمنطقة.

وبدعوة من رئيس مجلس النواب، اتفق الجانبان على قيام رئيس البرلمان الأوروبي، في أقرب وقت ممكن، بزيارة عمل إلى المملكة المغربية ستشكل مناسبة لبحث سبل الارتقاء بعلاقات الصداقة والتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي وإعطائها مزيدا من الدينامية والقوة.