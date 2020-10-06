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الرئيسية | سياسة | "الأحرار" يدعو إلى التوافق حول قوانين الانتخابات

"الأحرار" يدعو إلى التوافق حول قوانين الانتخابات

"الأحرار" يدعو إلى التوافق حول قوانين الانتخابات
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 11:23

أكد المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار على ضرورة التوصل إلى صيغ ومساطر متوافق عليها من طرف الفرقاء السياسيين في ما يخص مستجدات المشاورات بين الأحزاب السياسية حول القوانين الانتخابية؛ "وذلك بما يضمن تعزيز الديمقراطية وتكريس التمثيلية الحقة، المبنية على إشراك أكبر عدد من المواطنات والمواطنين في العملية الانتخابية، من جهة، وعلى التعددية الحزبية والتمثيلية العادلة، من جهة أخرى".

كما دعا المكتب، في بلاغ له صادرٍ عن اجتماع عن بعد لمكتبه السياسي برئاسة عزيز أخنوش، يوم الإثنين 5 أكتوبر 2020، الفريقين البرلمانيين إلى المشاركة البناءة في النقاش حول القوانين ذات الطابع المستعجل، والمتعلقة أساسا بالإقلاع الاقتصادي وتوسيع الحماية الاجتماعية، اللذين جعلهما الملك محمد السادس في مقدمة أولويات السياسات العمومية في ظل استمرار الآثار السلبية لجائحة كوفيد-19.

وعرف اللقاء أيضا، وفق البلاغ ذاته، تقديم عرض سياسي توقف فيه رئيس الحزب "عند النجاح الكبير للدورة العادية للمجلس الوطني، التي نظمت أشغالها يوم 3 أكتوبر بتقنية المحادثة المصورة؛ كما نوه بحسن سير آخر محطات برنامج 100 يوم 100 مدينة الذي اختتمت فعالياته في أيت ملول يوم 27 شتنبر الماضي".

وأضاف البلاغ أن المكتب السياسي شدد أيضا على أن "الكلمة السياسية القوية التي تلاها الرئيس زادت المناضلات والمناضلين في الجهات والأقاليم عزيمة وفخرا بانتمائهم إلى مشروع 'الأحرار'، كما ساهموا في بنائه خلال السنوات الأربع الماضية، والذي قوامه الاشتغال بدون انقطاع والالتصاق الكامل بالقضايا الحقيقية للوطن والإنصات والقرب من المواطنين".

وكشف البلاغ أنه تقرر عقد مؤتمر وطني استثنائي، بمبادرة من الرئيس، يوم 7 نونبر 2020، على الساعة الرابعة مساء، عبر تقنية المحادثة المصورة طبقا للمادة 7 من النظام الداخلي، "لأجل تمديد المدة الانتدابية لجميع أجهزة وهيئات الحزب المجالية والوطنية"، موردا أنه "تقرر تعيين صلاح العبوضي منسقا للحزب على إقليم الناظور، وعثمان الشقورى منسقا للحزب على إقليم آسفي".

هذا، وتقررت خلال الاجتماع الموافقة على إحالة عضوين على اللجان الجهوية للتأديب والتحكيم قصد اتخاذ ما تراه مناسبا في حقهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - عبدالصمد ايت القاضي الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 11:42
حزب التجمع الوطني للأحرار حزب المرحلة الحالية و القادمة كذلك برهن أنه قد ثقة المغاربة و كانت طريقته للوصول إلى قلوبهم هي المعقول و العمل ماشي الشعبوية و اللعب بالعواطف
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2 - امين الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 11:42
حزب صاحب مواقف واضحة و راسخة سيكتبها التاريخ بمداد الفخر و الاعتزاز
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3 - مغربي الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 11:43
همهم هو التسابق في الانتخابات وما ستؤول إليه النتائج ، أما ما بعد الانتخابات فلا نرى الا الانتكاسات، لا تجد احد من هؤلاء السياسيين بجميع الأصناف بجانبك بل تجدهم وراء المال والجاه وما جاور قبة البرلمان، أو بالجماعات يهتمون بما هو لهم لكي يزيد وينضج، ولا يهتمون بما يحتاجه المواطن المغربي الدي أعطى صوته لهم واوصلهم إلى هده المكانة.
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4 - medmod الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 11:45
وا ضريتونا فراسنا سنيين او نتوما ساكتين حتى قربات الانتخابات ها التوافق ها التقسيم ها لوزيعة وا حشومة عليكم ما سمعنا حتى حزب طوع فهاذ الجاءحة. عاطيينها غير لجميع الملايين او جبد ليا نقطع ليك على الكراسي . الله انعل لي ما احشم .
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5 - ملاحظ الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 11:50
على الاحرار (وغيرهم) أن لا يفكر في الانتخابات ولا في طريقة تدبيره بل عليه التفكير وإن كان متأخرا جدا في طريقة تدبير الجائحة والخروج منها بسلام والتفكير في التعليم والصحة وفي البوادي وفي الجفاف وفي الأمية وفي اغتصاب الأطفال بل عليه التفكير في طريقة للقضاء على مرتزقة الكركارات وافتزازاتهم...
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6 - محمد الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 11:54
كل جزب بما لديهم فرحون...أعجبني كريكتور هذا اليوم حول زعيم حزب و هو يجسد تماما رؤى الأحزاب جميعها للإستجقاقات الإنتحابية المقبلة .
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7 - حمزة الروداني الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 11:55
كثيرا ما يستبعد الشباب كمرشحين سياسيين و عادة ما ينظر إلى السياسة كمساحة للرجال ذوي الخبرة السياسية، وفي حين أن المرأة غالبا ما تكون محرومة من فرص تلقي الخبرة في السياسة واليوم حزب التجمع الوطني للأحرار يخطو خطوة مهمة في تاريخ السياسية بالمغرب من خلال وضع الثقة في الشباب و المرأة و اقحامهما في المراتب الاولى في اللوائح الانتخابية الجزئية الاخيرة و هذا شيء يستحق التشجيع و حول الحل الأمثال للتشجيع الشباب على الانخراط في العمل السياسي
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8 - ghizlanen الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 11:56
حزب الأحرار دائما حاضر و بقوة ويناضل من أجل مستقبل أفضل لشباب
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9 - nador الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 11:59
لن اصوت على اخنوش. end of story
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10 - Khadija الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 12:04
‎حزب التجمع يهتم بالشباب ويجعله دائما في صلب اهتماماته وأولوياته وهذا ما يعجبي في هذا الحزب يعطي الشباب مكانته التي يستحقها
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