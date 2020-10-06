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كُتّاب وآراء
تمديد حالة الطوارئ الصحية يجمع مجلس الحكومة
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد19.
وأشار المصدر إلى أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، الموقع بالرباط في 24 غشت 2020، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، يليه اتفاق بشأن الامتيازات والحصانات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع بالرباط في فاتح شتنبر 2020، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.
وخلص البلاغ إلى أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (10)
الاكيد علميا إن الفيروس لن يختفي من الطبيعة ولن ينفع معه لا الحجر الصحي ولا حالة الطوارئ الحل الوحيد هو التعايش مع المرض في إنتظار تلقيح.وكفى من التهويل الإعلامي فكرونا اصبحت من الماضي . عشرات الدول على رأسها بلدان الإتحاد الأوربي شرعت في فتح أجوائها بشكل شبه كامل بعدما حصلت على الضوء الأخضر من اللجان العلمية المحلية بخصوص ضرورة التعايش مع فيروس كورونا في إنتظار إيجاد لقاح.
الله يخليكم خوتي جاوبوني
هل فتح المجال الجوي أمام السياح الأجانب لدخول بلادنا وتعطيل سفر المغاربة للخارج مخالف لقانون تمديد الطوارئ الصحية.