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الرئيسية | سياسة | تمديد حالة الطوارئ الصحية يجمع مجلس الحكومة

تمديد حالة الطوارئ الصحية يجمع مجلس الحكومة

تمديد حالة الطوارئ الصحية يجمع مجلس الحكومة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 15:15

ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان حول حصيلة عمل الحكومة في علاقتها مع البرلمان خلال السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة.

وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع قانون تنظيمي يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد19.

وأشار المصدر إلى أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، اتفاق تعديل اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، الموقع بالرباط في 24 غشت 2020، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور، يليه اتفاق بشأن الامتيازات والحصانات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع بالرباط في فاتح شتنبر 2020، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور.

وخلص البلاغ إلى أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Ahmed الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 15:30
ارفعو منع التنقل عن مدينة مكناس من فضلكم
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7
2 - HamidNorway الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 15:43
من الأفضل تمديد حالة الطوارئ حتى عام 2050 ، لمحاربة الوباء بشكل أفضل. وبعدها الدخول في الحبس لمدة 30 سنة.
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29
3 - الحق في المعلومة الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 15:53
سيتدارس # اتفاق بشأن الامتيازات والحصانات بين حكومة المملكة المغربية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، الموقع بالرباط في فاتح شتنبر 2020، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور# فهل لنا ان نعرف بعض تفاصيل هذا الاتفاق؟
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5
4 - OMAR الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 15:58
كفى ثم كفى وكفى من تمديد حالة الطوارئ لقد سئمنا وكرهنا وملينا تكرار هذه الجملة واتركونا نسترزق قوت فلذات اكبادنا وزيارة الوالدين لذا وجب فتح جميع المدن وبدون استثناء لقد هرررررررمممممممنننننننننننننننننا
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15
5 - Hicham الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:03
نتمنى أن ترفع حالة الطوارئ وليس هناك داع للتمديد.
الاكيد علميا إن الفيروس لن يختفي من الطبيعة ولن ينفع معه لا الحجر الصحي ولا حالة الطوارئ الحل الوحيد هو التعايش مع المرض في إنتظار تلقيح.وكفى من التهويل الإعلامي فكرونا اصبحت من الماضي . عشرات الدول على رأسها بلدان الإتحاد الأوربي شرعت في فتح أجوائها بشكل شبه كامل بعدما حصلت على الضوء الأخضر من اللجان العلمية المحلية بخصوص ضرورة التعايش مع فيروس كورونا في إنتظار إيجاد لقاح.
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10
6 - محمد امين الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:11
وليت كتخلص علي مناسب العليا وحالة طواري او صافي الله يجعل بارك وتغبرو واحد خمسة عشر يوم كتخدم يومين في شهر وتخد بوك لعاق من ضهر شعب اصلا شعب مقهور من جميع تجهات الله يهديكم علينا هدشي وصل لعضم مكرهتش نحرك من هد البلاد الله يصوب لنا املون في الله اجسن لنا احوالنا حقنا نخده عند الله انشأ الله
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2
7 - مخالفة قانونية الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:24
السلام عليكم
الله يخليكم خوتي جاوبوني
هل فتح المجال الجوي أمام السياح الأجانب لدخول بلادنا وتعطيل سفر المغاربة للخارج مخالف لقانون تمديد الطوارئ الصحية.
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8 - منعش سياحي من مراكش الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:30
ها العار الى ما رفعوا اعلينا هاد الحجر الصحي .واكواك اعيباد الله اغرقنا صافي الى زدتوا اشهر اخر غادي اتقتلونا.
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9 - متتبع الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:33
الإخوان اللخر فيكم إطفي الضوا. ولا هي خليوه إخلصو العثماني ولي معاه.
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10 - يونس الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 16:33
هاد الحكومة من نهار اللي جات و هي مقابلة غير التعيين في المناصب العليا
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