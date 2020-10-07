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الرئيسية | سياسة | بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة

بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة

بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 13:31

أفاد بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، اليوم الأربعاء، بأن الملك محمد السادس سيوجه خطابا ساميا للبرلمان، بعد غد الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة.

وأشار البلاغ إلى أنه "أخذا بعين الاعتبار للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية، للحد من انتشار وباء كوفيد 19، سيوجه جلالته خطاب الافتتاح من القصر الملكي العامر بالرباط، وسيتم نقله مباشرة داخل قبة البرلمان، ويبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة الرابعة من زوال يوم الجمعة".

وأضاف بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة "أن جلالة الملك، حفظه الله، أعطى توجيهاته السامية، قصد ضمان سلامة البرلمانيين، لاسيما من خلال الالتزام بجميع التدابير الوقائية المعتمدة".

نص البلاغ:

"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، خطابا ساميا للبرلمان، يوم الجمعة 21 صفر الخير 1442 ه موافق 9 أكتوبر 2020م".

وأخذا بعين الاعتبار للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية، للحد من انتشار وباء كوفيد 19، سيوجه جلالته خطاب الافتتاح من القصر الملكي العامر بالرباط، وسيتم نقله مباشرة داخل قبة البرلمان، ويبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة الرابعة من زوال يوم الجمعة.

وفي هذا السياق، أعطى جلالة الملك، حفظه الله، توجيهاته السامية، قصد ضمان سلامة البرلمانيين، لاسيما من خلال الإلتزام بجميع التدابير الوقائية المعتمدة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - اللهم ارغع عنا هذا الوباء الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 13:40
حفظكم الله يا جلالة الملك، ونتوسل الى الله تعالى أن يرفع عنا هدا الوباء
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2 - med الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 13:46
حفظ الله مولانا امير المؤمنين صاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله لشعبه ووطنه من طنجة حتى الكويرة واحفظ ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأسرة الملكية والشعب المغربي ،والخزي والعار لأعداء الشعب والوطن في الداخل والخارج
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3 - متطوع في المسيرة الخضراء الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 13:46
الشعب المغربي يفتخر ويعتز بملك البلاد ورمز الأمة مبدع المبادرات الحميدة والبنائة لأن جلالة الملك حفظه الله ورعاه يأتي بالتعليمات والتوجيهات النييرة للحكومة والبرلمان. وننتظر بفارغ الصبر القرار بحل البرلمان والحكومة وتشكيل حكومة انقاد وطني لإنقاد مايمكن انقاده لأن المال العام يهدر بدون فائدة تذكر احتراماتي للجميع الآراء حفظ الله مولانا الإمام ذخرا وملادا لشعبه الوفي وأقر عينه بولي العهد المحبوب مولاي الحسن وشد أزره بجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة انه نعم المولى ونعم النصير والسلام على المقام العالي
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4 - المهاجر الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 13:47
من الباب المعرفة ان البرلماني المغربي يتقاضى اكثر من البرلماني الهولندي في حين ياتي البرلماني الهولندي الى البرلمان في الدراجة كما الوزير الاول ...لماذا لا نجري استفتاء شعبي هل الشعب المغربي يريد البرلمان والاحزاب ؟ اليس الدستور يقول ان الشعب يختار ...مزانية الغرفة الاولى والتانية ومزانية الاحزاب تكفي في اصلاح الصحة والتعليم حسبنا الله ونعم الوكيل في ما نهب وشعب ترك بدون تعليم ولاصحة تعمدا حتى ينهبوا البلاد احوال فاسدة وسلوك فاسدة الشعب غير تايه لا قيم ولا يحزنون قبل المغرب الاخضر نريد الشعب الاخضر
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3
5 - مواطن الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 13:48
نطالب الملك بحل البرلمان وإلغاء الإنتخابات المقبلة وإخراج الحكومة الحقيقية التي تحكم فعليا لي يعرفها جميع المغاربة.. بلا مضيعو الفلوس 150 مليار ديال إنتخابات والمصاريف ديالهم ورواتبهم.. ديرو بيها مشاريع فالقرى راه الناس مالقات ما تشرب لا نحتاج برلمان ولا أحزاب ولا سياسيين وكورنا أظهرت لنا أن البلاد غاديا بلا بيهم راه غير كيضيعو لينا الفلوس و كيطلعو يمصو دم المغاربة دون أي نتائج تذكر راه عيينا يا ملك البلاد بغينا قرارات على أرض الواقع
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