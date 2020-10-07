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كُتّاب وآراء
بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة
أفاد بلاغ لوزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، اليوم الأربعاء، بأن الملك محمد السادس سيوجه خطابا ساميا للبرلمان، بعد غد الجمعة، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة.
وأشار البلاغ إلى أنه "أخذا بعين الاعتبار للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية، للحد من انتشار وباء كوفيد 19، سيوجه جلالته خطاب الافتتاح من القصر الملكي العامر بالرباط، وسيتم نقله مباشرة داخل قبة البرلمان، ويبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة الرابعة من زوال يوم الجمعة".
وأضاف بلاغ وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة "أن جلالة الملك، حفظه الله، أعطى توجيهاته السامية، قصد ضمان سلامة البرلمانيين، لاسيما من خلال الالتزام بجميع التدابير الوقائية المعتمدة".
نص البلاغ:
"تعلن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، أنه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية العاشرة، سيوجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، خطابا ساميا للبرلمان، يوم الجمعة 21 صفر الخير 1442 ه موافق 9 أكتوبر 2020م".
وأخذا بعين الاعتبار للتدابير الاحترازية التي أقرتها السلطات العمومية، بتوجيهات ملكية سامية، للحد من انتشار وباء كوفيد 19، سيوجه جلالته خطاب الافتتاح من القصر الملكي العامر بالرباط، وسيتم نقله مباشرة داخل قبة البرلمان، ويبث على أمواج الإذاعة وشاشة التلفزة، ابتداء من الساعة الرابعة من زوال يوم الجمعة.
وفي هذا السياق، أعطى جلالة الملك، حفظه الله، توجيهاته السامية، قصد ضمان سلامة البرلمانيين، لاسيما من خلال الإلتزام بجميع التدابير الوقائية المعتمدة".