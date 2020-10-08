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الرئيسية | سياسة | الحكومة تمدد العمل بـ"حالة الطوارئ الصحية" إلى 10 نونبر المقبل

الحكومة تمدد العمل بـ"حالة الطوارئ الصحية" إلى 10 نونبر المقبل

الحكومة تمدد العمل بـ"حالة الطوارئ الصحية" إلى 10 نونبر المقبل
هسبريس من الرباط
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 14:19

قرر مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس في الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافي إلى غاية 10 نونبر المقبل؛ وذلك في إطار جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

(التفاصيل بعد قليل)

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