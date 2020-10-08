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كُتّاب وآراء
"البام" يستقطب قيادييْن استقلالييْن بمدينة خريبكة
بعد المشاكل التي عرفها المؤتمر العام الأخير لمنظمة الشبيبة الاستقلالية وانسحاب بعض المؤتمرين ولجوئهم إلى القضاء، وعلى رأسهم طارق نصراوي، المنسق الإقليمي للشبيبة الاستقلالية بخريبكة، علمت هسبريس أن هذا الأخير التحق رسميا بصفوف حزب الأصالة والمعاصرة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن سلسلة من اللقاءات جمعت ممثلي حزب الأصالة والمعاصرة مع طارق نصراوي، عضو المجلس الوطني لحزب الاستقلال ومنظمة الشبيبة الاستقلالية، قبل أن تنتهي اللقاءات بينه وبين عبد اللطيف مدني، المنسق الإقليمي لحزب "الجرّار" بخريبكة، بإقناع واستقطاب القيادي الاستقلالي.
يُشار إلى أن طارق نصراوي سبق أن ترشّح باللائحة الوطنية لحزب الاستقلال ممثلا عن جهة بني ملال خنيفرة، لكن توترا نشب بينه وبين الحزب بالمؤتمر الأخير للشبيبة الاستقلالية، حيث تقدّم إلى المحكمة بطعن في مخرجات المؤتمر نتيجة ما اعتبره إقحاما لاسم لا ينتمي إلى أي فرع أو جمعية من الجمعيات المنضوية تحت لواء الشبيبة الاستقلالية.
وإلى جانب طارق نصراوي، التحق أيضا بحزب الأصالة والمعاصرة الأستاذ الجامعي الشرقي نصراوي، كاتب فرع حزب الاستقلال بمدينة بئر مزوي وعضو المكتب الإقليمي لحزب الاستقلال بخريبكة وقيادي سابق بمنظمة الشبيبة الاستقلالية.