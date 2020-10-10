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الرئيسية | سياسة | هلال يفند ادعاءات كاذبة للجزائر حول الصحراء

هلال يفند ادعاءات كاذبة للجزائر حول الصحراء

هلال يفند ادعاءات كاذبة للجزائر حول الصحراء
هسبريس من الرباط
السبت 10 أكتوبر 2020 - 12:30

شكل اللقاء الوزاري الافتراضي لحركة عدم الانحياز، الذي انعقد أمس الجمعة تحت شعار "65 سنة بعد باندونغ"، مناسبة للسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، لتفنيد الادعاءات الكاذبة لممثل الجزائر حول الصحراء المغربية.

وفي رده على التصريح المتحيز والعدائي للمسؤول الجزائري، أشار السفير هلال إلى أن الصحراء المغربية هي قضية تتعلق بالسيادة الوطنية وبالوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا أن المغرب مارس حقه الثابت في حماية وحدته الترابية وفي استرجاع أقاليمه الصحراوية سنة 1975 بفضل اتفاقية مدريد ووفقا لممارسات الأمم المتحدة.

وأبرز الدبلوماسي المغربي أنه خلال هذه الأوقات من جائحة كوفيد-19، التي تستوجب التضامن، "كان المغرب يأمل من المشاركين التوقف عن مهاجمة الوحدة الترابية وسيادة جيرانهم"، مضيفا أن "احترام الوحدة الترابية هو مبدأ أساسي بالنسبة للمغرب وحركة عدم الانحياز، ولا ينبغي استخدامه بأبعاد مختلفة".

وسجل هلال أن المغرب، الذي اختار طريق الحوار، منخرط بشكل تام في العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة حول هذا النزاع الإقليمي، على أساس قرارات مجلس الأمن التي اعتمدها منذ 2007.

وأضاف السفير أن المسار السياسي عرف دينامية إيجابية، أطلقها المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر، من خلال انعقاد مائدتين مستديرتين بجنيف، بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو"، مشددا على أن القرارات 2440 و2468 و2494 لمجلس الأمن كرست دور الجزائر كطرف رئيسي في هذا النزاع الإقليمي، وطلبت منها المساهمة في هذا المسار السياسي بحسن نية.

وأشار هلال إلى أن القرار 2494 لمجلس الأمن ''كرس مسار الموائد المستديرة باعتبارها الطريق الوحيد للتوصل إلى حل سياسي لهذا النزاع الإقليمي".

وجدد السفير التأكيد على أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي هي التجسيد الفعلي للحل السياسي الواقعي والبراغماتي والمستدام، القائم على التوافق، الذي يدعو إليه مجلس الأمن، وأكد أن هذه المبادرة ''تتوافق مع القانون الدولي وتبقى السبيل الوحيد لإيجاد حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة والوحدة الترابية للمملكة المغربية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - السفير الأمريكي لدى بيروت السبت 10 أكتوبر 2020 - 12:39
عدم اهتمام المغرب للدعاءات والأخبار المغلوطة واستفزازات العسكر الجزائري الحاكم يجعل تلك الدولة التي تسمى الجزائر تخرج كل يوم بمغالطات واستفزازات كل يوم تجاه المملكة المغربية وأقاليمها الجنوبية لكن العبارة التي ستبقى مخلدة وعلى طول لسان البشرية هي : حكرونا لمراركة
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31
2 - مغربي قح السبت 10 أكتوبر 2020 - 12:41
الصحراء في مملكتها والمملكة بصحرائها ! ان كانوا رجال قضايا كما يدعون وكما يدعون كذلك انهم مع تحرير فلسطين فليقوموا بتدريب جنود المقاومة الفلسطينية كما يدربون مليشيات البوليزاريو.
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37
3 - مواطن السبت 10 أكتوبر 2020 - 12:41
السلام عليكم ورحمة الله تحية وتقدير إلى جميع القراء..يجب على المغرب أن يعترف بالقبائل.. ..
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18
4 - وطني السبت 10 أكتوبر 2020 - 12:44
لا يجب الرد على العداء الجارة لان الصحراء مغربية من الاحسن مطالبتها باعادة رسم الحدود لان الجزاءر تحتل مسافة شاءعة من تراب شرق البلاد بدلا من الدخول في متاورات كلامية لا يدوا منها يجب استكمال وحدتنا الترابية .
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29
5 - محمد بنحده السبت 10 أكتوبر 2020 - 12:51
ينطبق على الجزائر المثل القائل.
اذا لم تستحي. فاصنع ما شئت
يكفيها ان تحتل موقع الكذب والبهتان والافتراء وتزوير حقائق التاريخ من يكذب على شعبه كيف لا يكذب على غيره
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23
6 - babangima السبت 10 أكتوبر 2020 - 12:59
بما أن الصحراء مغربية و نؤمن بانها مغربية ابا عن جد ... علاش نصدعوا راسنا بنا تقوله الجزاير ؟ خليوها تطبل كيف ما بغات و قولوها صراحة : الصحراء خط احمر و من تجرأ عليها مصيره المواجهة ... لنواجه هذه الجزاير بكل السبل و بشكل مباشر و باراكا علينا ما نبرروا مغربية الصحراء 45 سنة و حنا على هاد الحال ... ... لنفعل كما تفعل تركيا ... العين الحمراء هي السبيل و لا شيء غير ذلك
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15
7 - أستاذة وطنية السبت 10 أكتوبر 2020 - 13:08
وا غير بلاتي عليهم خالقين البلبلة على الصحراء المغربية ولكن هما ناسيين بشار وتندوف الجزء الذي لا يتجزأ من المغرب والذي اقتطعته منه فرنسا عندما كانت تظن ان الجزائر أصبحت مستمرة لها إلى الأبد لكن الزمن طويل والقصاص قادم ان لم يكن من طرفنا سيكون من طرف احفادنا او ابناء احفادنا آخ عليهم الأعداء
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7
8 - hafidi السبت 10 أكتوبر 2020 - 13:19
العسكر بصفة عامة له عقلية دكتاتورية وإستعمارية موروثة وقد يصعب عليهم التخلص منها. لارتباطها بمصالحهم الخاصة.76
كل ما تعيشه شعوب المغرب الكبير من حزازات وانقسامات وعصبية تعود بالاساس لما تركه المستعمر..
اقول للوطنيين والمجاهدين والمثقفين والمؤرخين بالمنطقة أن وحدة الشعوب أمانة في عنقكم وبين أيديكم. فقوموا بالواجب التاريخي وساهموا في ترميم الصفوف لما فيه مصلحة الشعوب.
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9 - Yous السبت 10 أكتوبر 2020 - 13:22
l'Algérie ,en soutenant ce problème , est une sorte Feu Boumédiane avait déclaré ,en créant le Polisario, a déclaré mettre un grain de sable ds le soulier Marocain pour ne plus réclamer ses territoires amputés par la France au profit de son département Algérien .en (considéré territoire Français à l'époque) en 1957 Feu De Gaule avait soulevé ce problème avec Feu Med V ,en contre partie de la non assistance Marocaine à la résistance Algérienne; refus du Roi en considérant que ce problele sera résolu avec nos freres Algériens; En réprimande,la France a continué à disloquer le Maroc en soutenant à l'ONU l'indépendance de la Mauritanie et en laissant envenimer le problème du Sahara Marocain Occidentale qui affaiblit le Grand Maghreb;les autres puissances trouvent aussi leurs comptes,armes entre autres ;ce sont aussi les conséquences de l'absence de la démocratie ds ns pays
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10 - ملاحظ السبت 10 أكتوبر 2020 - 13:25
الصحراء مغربية بقوة التاريخ والجغرافية وروابط البيعة واجتماع كل المغاربة حولها واتفاقيات مدريد وحكم المحكمة الدولية لاهاي ومادام المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها يجب عليه بناء جدار فاصل بيننا كمثل أمريكا والمكسيك وان يضرب بقوة كل متطاول على أرض أجدادنا وابائنا وانتهى الموضوع.
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