6 وفيات و132 حالة جديدة بـ"كورونا" في الجزائر

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سجلت 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 104 مرضى للشفاء.

الحصيلة الجديدة لتفشي الجائحة بالبلاد كشف عنها، اليوم الأحد، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر؛ الدكتور جمال فورار.

وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 53.072 حالة مؤكدة مقابل 1801 وفاة بالجزائر، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 37.274 وفق الإحصائيات الرسمية.