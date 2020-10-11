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الرئيسية | سياسة | 6 وفيات و132 حالة جديدة بـ"كورونا" في الجزائر

6 وفيات و132 حالة جديدة بـ"كورونا" في الجزائر

6 وفيات و132 حالة جديدة بـ"كورونا" في الجزائر
tarekov
الأحد 11 أكتوبر 2020 - 17:26

سجلت 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر، في الوقت الذي تماثل فيه 104 مرضى للشفاء.

الحصيلة الجديدة لتفشي الجائحة بالبلاد كشف عنها، اليوم الأحد، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا بالجزائر؛ الدكتور جمال فورار.

وبذلك يرتفع عدد المصابين إلى 53.072 حالة مؤكدة مقابل 1801 وفاة بالجزائر، بينما ارتفع عدد المتعافين إلى 37.274 وفق الإحصائيات الرسمية.

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1 - كوفيد 20 الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:09
ولات هدي ( طريفة) وهي تعني تحد.يد. اثمان السلع في الاسواق التجاربة فاصبحت في هدا البلد العجيب تحدد به اعداد الاصابات والوفيات بكورونا دون ان تتعدى السقف المحدد من طرف العسكر لاحظوا ان نفس عدد الاصابات المسجل البارحة هو نفس عدد اليوم لا من حيت الاصابات او الوفيات،،،،
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