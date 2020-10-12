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الرئيسية | سياسة | وزير الاقتصاد يكشف إجراءات تحضير "مالية 2021"

وزير الاقتصاد يكشف إجراءات تحضير "مالية 2021"

وزير الاقتصاد يكشف إجراءات تحضير "مالية 2021"
هسبريس من الرباط
الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 16:15

أعلنت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها، انعقاد مجلس للحكومة يوم الثلاثاء ليتتبع في بداية أشغاله عرضا لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول الإجراءات التحضيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2021.

وسيواصل المجلس أشغاله، وفق البلاغ الذي توصلت به هسبريس، بدراسة مشروع قانون يتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي مرسومين يتعلق الأول بتحديد شروط وكيفيات منح تراخيص البحث العلمي البحري في المياه الخاضعة للولاية الوطنية، ويتعلق الثاني بتحديد تأليف وتسيير لجنة الإعفاء الخاصة بأفراد القوات المساعدة.

وسيتدارس المجلس الحكومي، إثر ذلك، معاهدة إفريقيا منطقة خالية من السلاح النووي (معاهدة بليندابا) الموقعة بالقاهرة في 11 أبريل 1996، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على المعاهدة المذكورة، يليها النظام الأساسي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الموقع ببكين في 29 يونيو 2015، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على النظام الأساسي المذكور.

وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مراقب مروكي الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 16:44
أيها المجلس الوزاري الله يرضى عليكم لا تنسوا أن تدرسوا من تحسين العيش الكريم مثل اليابان -ولا تنسوا أن تزيدوا من أجر المواطنين سواء في قطاع العام أو الخاص- ولا تنسوا إلغاء زيادة في معاشات الوزراء والبرلمانيين.- ولا تنسوا القضاء على البطالة والفقر والجهل والأمية والفساد و الرشوة والزبونية والمحسوبية وفتح المساجد وخصوصا يوم الجمعة المباركة ولكم واسع النظر أيتها الحكومة المتوااااااضعة المسكييييينة التي تقف بجانب الشعب المغربي قبل كل شيء
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