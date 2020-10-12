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الرئيسية | سياسة | "بيجيدي" يتراجع عن إنقاذ تقاعد البرلمانيين .. مبديع: "شعبوية"

"بيجيدي" يتراجع عن إنقاذ تقاعد البرلمانيين .. مبديع: "شعبوية"

"بيجيدي" يتراجع عن إنقاذ تقاعد البرلمانيين .. مبديع: "شعبوية"
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:00

في خطوة مفاجئة، وعلى بعد ساعات من مناقشة مقترح قانون حول معاشات البرلمانيين بمجلس النواب، أعلن فريق العدالة والتنمية سحب توقيعه من مقترح القانون المتعلق بمعاشات البرلمانيين، الذي كان قد وضعه إلى جانب فريق التجمع الدستوري والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الحركي والفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.

ووجه مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق "البيجيدي" النيابي، مراسلة إلى رئيس مجلس النواب يطلب فيها سحب توقيع فريقه على مقترح القانون المتعلق بمعاشات البرلمانيين رقم 89، الموقع من قبل رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، والمسجل بتاريخ 12 يونيو 2018.

وأوضح رئيس فريق الحزب الأغلبي أن الأخير يحتفظ بمقترح القانون الذي قدمه بشأن تحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، موردا أن حزبه يؤكد تشبثه بتصفية نظام معاشات البرلمانيين.

ويبدو أن الإحراج السياسي لحزب العدالة والتنمية، خصوصا مع اقتراب الانتخابات، دفعه إلى الانسحاب من مقترح القانون المتوافق بشأنه سابقاً، خصوصا في ظل ارتفاع مطالب مجتمعية بإلغاء وتصفية معاشات برلمانيي المملكة.

وانتقد النائب البرلماني محمد مبديع، منسق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب ورئيس الفريق الحركي، بشدة، خطوة فريق العدالة والتنمية، معتبراً إياها "شعبوية" وخطوة "غير أخلاقية".

وقال مبديع، في تصريح لهسبريس، إن فرق الأغلبية تستغرب هذا السلوك المفاجئ الذي قام به فريق "البيجيدي" دون علمها بذلك، مضيفا أنه من غير المعقول أن يلتزم فريق رئيس الحكومة باتفاق مسبق مع الفرق النيابية وينسحب منه عشية فتح النقاش حول تقاعد البرلمانيين.

وأورد النائب البرلماني أن "البيجيدي كان عليه أن يخبر الفرق التي وقع معها بمبررات الانسحاب، وإذا كانت معقولة فيمكن أن يعلن الجميع سحب مقترحه"، مضيفا أن "الأغلبية البرلمانية التي وقعت على المقترح كان يمكن أن تجتمع وتناقش مع بعضها البعض، في إطار الالتزام المؤسساتي كأغلبية وفرق برلمانية".

واتهم رئيس الفريق الحركي حزب العدالة والتنمية بالقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها، بعد تراجعه عن مقترح القانون المتعلق بإنقاذ معاشات أعضاء البرلمان.

ودعا النائب البرلماني ومنسق الأغلبية بمجلس النواب فريق العدالة والتنمية إلى تحمل مسؤوليته على مستوى تفكيك الأغلبية بمثل هذه الخطوات المفاجئة، معتبرا أن قرار رئيس فريق الحزب الذي يقود الحكومة قد يكون جاء نتيجة ضغوطات من قبل سعد الدين العثماني أو هيئة فريقه.

جدير بالذكر أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تشرع غدا الثلاثاء في مناقشة مقترح قانون إلغاء وتصفية تقاعد البرلمانيين، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (33)

1 - Aspro10g الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:05
الله ياخد الحق فهاد البرلمانيين والنواب والمستشارين و و و و
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116
2 - سعيد بن سعيد الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:09
غدركوم وخوا بكوم صافي ما بقات تيقا فولاد عتيقة لغيوا هادشي علينا كاملكوم وروحوا سيروا تمشيو تنعسوا
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44
3 - Mann الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:12
علاش لما وقعوا عليه لم يكونوا في كامل قواهم العقلية !! وًنعم القرارات اليوم فكرة و غدا تظهر لهم فكرة متناقضة ! هؤلاء ينتظر منهم امتلاك استراتيجية و برامج تنموية لتطوير البلاد !!!!
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9
4 - المجلي الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:14
الاحزاب التي تزكي تقاعد البرلمانيين في نظري ليست لديها ذرة من الوطنية
لقد سءمنا من هذا الاتجاه الخطير لخزانة الدولة
اوقفوووووو هذا النزيف
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45
5 - fahd الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:14
التقاعد يستحقه الشعب الدي عمل سنين متعددة وبي راتب هزيل، اما تقاعد الغرفتين فهو ريع وسرقة مال الشعب
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51
6 - الباعمراني، الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:15
ياسيدي لو كان البجييديين تهمهم مصالح الشعب ويريدون الحفاظ على مال العام لما قبلوا اصلا باموال الريع ، يكفي ان رءيسهم السابق تدخل لحسابه البنكي كل شهر 7 ملايين،،
االبجيديين هم اصلا دخلوا للحكومة من اجل قضاء مصالحهم الشخصية ومصالح ابناءهم وعاءلاتهم، وليس من اجل مصالح الشعب،،
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33
7 - mostapha الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:15
بالله عليكم واش ماكتحشموش كالسين غير على الوضعية ديال البرلمانيين اما الشعب لي صوت عليكم مافكرتوش فيه مسكين
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22
8 - تكالب العصبة الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:16
فتحوا افواههم واسعة وقالوا : "شعبوية" وخطوة "غير أخلاقية"... هؤلاء المسؤولون لا يوجد جنس يشبههم في العالم كله..
آسيدي، هم خير منكم ألف مرة.... كونوا أنتم مثلهم وتنازلوا عن ريع التقاعد وسنسميكم ما اردتم ، إذا كان هؤلاء شعبويون ولا أخلاقيون لأنهم تنازلوا عن الريع ، ولو بمناسبة الانتخاب فذلك عين العقل لان هذه هي المناسبة لإبداء الأخلاق الحقيقية... يذمرونه بالشهادة وهو على فراش الموت وهو يطلب آخر كاس من النبيذ..! .فماذا نسمي الذين يتكالبون على الريع بكل انواعه حتى وهم على ابواب الانتخابات! اليس هذا بانتحار حزبي! أم ان القاسم الانتخابي سيضمن لهم كل شيء وقد اصبحوا في غنى عن الناخب وعن الشعب كله.. هل هؤلاء شكلوا عصبة ضد الشعب وضد مصالح الوطن ..هل الشعب وظّفهم ام فقط أنابهم مؤقتا!!؟؟
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13
9 - Nour الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:17
ماذا يفعل هؤلاء البرلمانيين حتى يتقاضون تقاعدا عن خدمة لا يفقهون فيها شيئا ،اللهم انهم يستغلون مناصبهم لقضاء حاجاتهم الشخصية.؛فليتقوا الله في هذا الشعب. وما هذا التقاعد الا ريعا ربويا.
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19
10 - عتيق من صفرو الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:18
القانون الذي يهم مصلحة الدولة ويوفر الملايين لخزينة المملكة لا يحتاج للتماطل.
فينبغي الإلغاء الفوري وبدون شروط لاجور ومعاشات البرلمانيين وتخفيض من أجور الوزراء وباقي المسؤولين ذوي الأجور المرتفعة.
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19
11 - لعابهم يسيل سيلان الجداول الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:18
لاهفي المال العام لعابهم يسيل سيلان الجداول على الظفر بوزيعة ريع التقاعد في البرلمان انهم ساخطون وساخبون على سحب البيجيدي توقيعه على توزيع غنيمة ريع التقاعد الذي ليس قانونيا و ليس في اطار الوظيفة العمومية .
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13
12 - azizi alaoui الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:19
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم هذه الاحزاب وهؤلاء البرلمانين لايفكرون لا في الوطن ولافي المواطن اللذي عمل على ما يزيد على 35 سنة و ساهم في الصندوق الوطني (cnss) واقصي تقاعد 4200 درهم
ان لم تستحي فافعل ما تريد الله ياخد فيهم الحق
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14
13 - الخميس الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:19
البيجيدي حزب ذكي الآن سيتراجع وعندما تنتهي الإنتخابات سيغير موقفه لصالح البرلمانيين أما البرلمانيون الآخرون فموقفهم واضح وضوح الشمس كما يقول المثل ( الحبة والبارود من دار القايد )
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5
14 - بوعبيد الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:19
أكبر حزب منافق في تاريخ السياسة كل من يدعي أنه حزب إسلامي فهو حرباء يتغير حسب المصلحة فلا تقة في عتيقة
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5
15 - ملاحظ الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:20
البيجيدي خذل المواطنين نعم. لكن موبديع مكانه السجن . يهرب العملة للهارج و يقتني عقارات هناك . و ياتي ليحاضر على المغاربة . لو كانت دولة حق و قانون لكن في السجن الان
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12
16 - rodeo الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:21
لم يقوموا بشيء للمواطن ولم يقدموا شيء سوى خطط بليدة ليس بها ذرة إبداع أو ابتكار خططكم دائما كانت متوقعة حتى من طرف الأطفال الصغار على الأقل قوموا بتصفية معاشات البرلمانيين حتى تكونوا قد رددتم شيء من الإعتبار لحزبكم الذي ساءت سمعته
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7
17 - بروليتاري الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:21
حرام على برلماني تمتع براتب خمس سنوات سمين وتعويضات سخية ان يستفيد من معاش من المال العام والمساهمين في هدا الصندوق مند عشرات السنين. وحرام ان تدافع الاحزاب التي تدعي الوطنية ومصلحة المواطن والوطن عن هدا الطرح الريعي الحرام.انه السحت.السحت والسرقة ايا كان المسمى . اتقوا الله في البلاد والعباد.وكفى من الشعبوية ايها السحاتون والمتاسلمون.
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8
18 - محمدين الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:22
أصبحت كل الأحزاب لا تجد حرجا في نشر غسيلها.. لقد أصبح مجرد نقاش ريع البرلمانيين شعبوية والغريب لا تجد من يتصدى لفضيحة تقاعد البرلمانيين التي ينفرد بها المغرب ولا أفهم من يصوت على هذه الكيانات السياسية الغريبة عنا يمكن أن يكون التماسيح والشياطين
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8
19 - حسن الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:22
يجب كذلك الغاء تقاعد الوزراء و الامتيازات التي يتمتعون بها و التي لا توجد حتى في الدول المتقدمة .اللهم إن هذا لمنكر. المواطن يعيش الفقر و أنتم تتمتعون بأمواله و تعيشون في الرفاهية المفرطة من قصور و فيلات و سيارات فارهة و أموال لا تحصى ." و لتسألن يومئذ عن النعيم "
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8
20 - ichtghak ichtghasn الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:22
الله يأخذ الحق هذا لا مفر منه، ان الله يمهل و لا يهمل؛ و لكن نريد و نطالب هولاء الذين يدعون دولة الحق و القانون ان يأخذوا الحق في انفسهم . يتلونون كالحرباء. لا حق و لا قنون.
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5
21 - متطوع في المسيرة الخضراء الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:23
على السيد وزير المالية إدراج تخفيض الأجور العليا أيضا وإلغاء ازدواجية التعويضات الخيالية لايعقل أن يحصل شخص على الراتب الشهري المريح والتعويضات المشبوهة على مادا تمنح التعويضات ياترى الم تخافوا الله أنه يراقب ويحاسب يمهل ولا يهمل سيأتي يوم لاينفع فيه مال ولا بنون إلا من ات الله بقلب سليم وخائن الأمانة لامكان له تمام
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8
22 - رأي الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:24
الدولة تمر بأزمة اقتصادية من تبعات كرونا و يجب إرشاد نفقات الدولة بما فيها وقف معاشات البرلمانيين بصفة نهائية و كذلك سيارات الدولة و الوقود و السفريات
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8
23 - مغاربي الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:26
لا تنتظروا خيرا من اللاعدالة واللاتنمية... لأنه لا نتوقع منهم التصويت على مقترح يمس جيوبهم . فهم قافزين في ما يمس جيوب غيرهم فقط .
الحل الوحيد هو إعادة إحياء العرائض واحتجاجات الشارع...
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24 - عبدالله الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:26
كل احزالنا منافقة والبيجيدي اكبر المناففين
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25 - momo الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:27
هل ما زال الاشخاص يثقون في هدا الحزب : هدا الحزب غريب اطواره ترئ كيف ستكون خاتمته
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26 - مواطن الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:30
انا لم اصوت على العدالة الا في المرة الأولى.ولست تابعا لأي حزب.
لن اصوت لاي حزب يريد معاش البرلمانيين أو الزيادة في عددهم.
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4
27 - إدريس الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:30
انكشف المستور نقطة على السطر و الفاهم افهم
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3
28 - hassan الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:31
اسيدي غير دير حتى نتا الشعبوية و لغي لينا هاد الريع و لا الحاجة اللي ممسلكاكومش كتسميوها شعبوية
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29 - ملاحظ: التخادل الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:31
لقد ألفوا التخاذل . رجل هنا ورجل هناك. يعيشون بالمكر والخديعة. هذا هو ديدنهم.
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30 - بوزبال الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:31
عالم السياسة كله خدع و مراوغات منذ القديم وفي كل بلد. ميزانية باهضة و ضعتها الداخلية تصرف على الأحزاب و البرلمانيين حتى يتهافت أكبر عدد على الانخراط في الأحزاب و الطمع في ذوق فتاة الكعكة طوال حياته ويتنازل على كل مبادئه...
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3
31 - انا الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:32
جامع الفنا هذا ماشي برلمان. .
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32 - أستاذة وطنية الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:33
اذا قامت العدالة بهذه الخطوة تسكر عليها ولكن لن يغير نظرتنا حولها انها كرست الوضع فقرا وانزلاقا أخلاقي للمجتمع نتيجته استفحال الجريمة والمخدرات.... 650 نائب وبرماني كلها عندها أجرة من العمل الذي كانت تقوم به مسبقا وتتقاضى أجرة أخرى على العضوية في الاستشارة والبرلمان والامتيازات الاخرى عليها الصندوق خوا
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1
33 - مغربي الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 21:33
السؤال الذي يطرح نفسه هل وضعوا لحل مشاكل المواطنين ام لحل مشاكلهم و تقسيم الكعكة بينهم .
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