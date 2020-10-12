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كُتّاب وآراء
"بيجيدي" يتراجع عن إنقاذ تقاعد البرلمانيين .. مبديع: "شعبوية"
في خطوة مفاجئة، وعلى بعد ساعات من مناقشة مقترح قانون حول معاشات البرلمانيين بمجلس النواب، أعلن فريق العدالة والتنمية سحب توقيعه من مقترح القانون المتعلق بمعاشات البرلمانيين، الذي كان قد وضعه إلى جانب فريق التجمع الدستوري والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية والفريق الحركي والفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية.
ووجه مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق "البيجيدي" النيابي، مراسلة إلى رئيس مجلس النواب يطلب فيها سحب توقيع فريقه على مقترح القانون المتعلق بمعاشات البرلمانيين رقم 89، الموقع من قبل رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، والمسجل بتاريخ 12 يونيو 2018.
وأوضح رئيس فريق الحزب الأغلبي أن الأخير يحتفظ بمقترح القانون الذي قدمه بشأن تحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، موردا أن حزبه يؤكد تشبثه بتصفية نظام معاشات البرلمانيين.
ويبدو أن الإحراج السياسي لحزب العدالة والتنمية، خصوصا مع اقتراب الانتخابات، دفعه إلى الانسحاب من مقترح القانون المتوافق بشأنه سابقاً، خصوصا في ظل ارتفاع مطالب مجتمعية بإلغاء وتصفية معاشات برلمانيي المملكة.
وانتقد النائب البرلماني محمد مبديع، منسق الأغلبية الحكومية بمجلس النواب ورئيس الفريق الحركي، بشدة، خطوة فريق العدالة والتنمية، معتبراً إياها "شعبوية" وخطوة "غير أخلاقية".
وقال مبديع، في تصريح لهسبريس، إن فرق الأغلبية تستغرب هذا السلوك المفاجئ الذي قام به فريق "البيجيدي" دون علمها بذلك، مضيفا أنه من غير المعقول أن يلتزم فريق رئيس الحكومة باتفاق مسبق مع الفرق النيابية وينسحب منه عشية فتح النقاش حول تقاعد البرلمانيين.
وأورد النائب البرلماني أن "البيجيدي كان عليه أن يخبر الفرق التي وقع معها بمبررات الانسحاب، وإذا كانت معقولة فيمكن أن يعلن الجميع سحب مقترحه"، مضيفا أن "الأغلبية البرلمانية التي وقعت على المقترح كان يمكن أن تجتمع وتناقش مع بعضها البعض، في إطار الالتزام المؤسساتي كأغلبية وفرق برلمانية".
واتهم رئيس الفريق الحركي حزب العدالة والتنمية بالقيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها، بعد تراجعه عن مقترح القانون المتعلق بإنقاذ معاشات أعضاء البرلمان.
ودعا النائب البرلماني ومنسق الأغلبية بمجلس النواب فريق العدالة والتنمية إلى تحمل مسؤوليته على مستوى تفكيك الأغلبية بمثل هذه الخطوات المفاجئة، معتبرا أن قرار رئيس فريق الحزب الذي يقود الحكومة قد يكون جاء نتيجة ضغوطات من قبل سعد الدين العثماني أو هيئة فريقه.
جدير بالذكر أن لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تشرع غدا الثلاثاء في مناقشة مقترح قانون إلغاء وتصفية تقاعد البرلمانيين، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (33)
لقد سءمنا من هذا الاتجاه الخطير لخزانة الدولة
اوقفوووووو هذا النزيف
االبجيديين هم اصلا دخلوا للحكومة من اجل قضاء مصالحهم الشخصية ومصالح ابناءهم وعاءلاتهم، وليس من اجل مصالح الشعب،،
آسيدي، هم خير منكم ألف مرة.... كونوا أنتم مثلهم وتنازلوا عن ريع التقاعد وسنسميكم ما اردتم ، إذا كان هؤلاء شعبويون ولا أخلاقيون لأنهم تنازلوا عن الريع ، ولو بمناسبة الانتخاب فذلك عين العقل لان هذه هي المناسبة لإبداء الأخلاق الحقيقية... يذمرونه بالشهادة وهو على فراش الموت وهو يطلب آخر كاس من النبيذ..! .فماذا نسمي الذين يتكالبون على الريع بكل انواعه حتى وهم على ابواب الانتخابات! اليس هذا بانتحار حزبي! أم ان القاسم الانتخابي سيضمن لهم كل شيء وقد اصبحوا في غنى عن الناخب وعن الشعب كله.. هل هؤلاء شكلوا عصبة ضد الشعب وضد مصالح الوطن ..هل الشعب وظّفهم ام فقط أنابهم مؤقتا!!؟؟
فينبغي الإلغاء الفوري وبدون شروط لاجور ومعاشات البرلمانيين وتخفيض من أجور الوزراء وباقي المسؤولين ذوي الأجور المرتفعة.
ان لم تستحي فافعل ما تريد الله ياخد فيهم الحق
الحل الوحيد هو إعادة إحياء العرائض واحتجاجات الشارع...
لن اصوت لاي حزب يريد معاش البرلمانيين أو الزيادة في عددهم.