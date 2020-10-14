النواب: أوراش الملك محمد السادس ترسخ الحكامة

هسبريس من الرباط

عقد رئيس مجلس النواب، الحبيب المالكي، اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، خصص موضوعه للعمل الرقابي والتشريعي.

بلاغ لمجلس النواب قال إن المالكي قدم عرضا حول مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية، مذكرا برمزية هذا الافتتاح الذي أراد منه جلالة أن يكون مطبوعا برسائل بالغة الدلالة في الالتزام بتدبير كورونا والإجراءات الوقائية والاحترازية المواكبة، فضلا عن الحرص الملكي السامي على سلامة البرلمانيين من خلال الالتزام بجميع التدابير الوقائية المعتمدة.

واستحضر المشاركون في الاجتماع الرسائل التي ميزت الخطاب الملكي في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والإجراءات العملية للإقلاع الاقتصادي عبر إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار، ودعم المقاولات والعناية بالعالم القروي والمرأة القروية، فضلا عن الورش الاجتماعي الذي يعكس روح التضامن والتآزر بين الأجيال ويضمن الكرامة لكافة أبناء الشعب المغربي.

وأشار المشاركون في الاجتماع إلى الإطار الذي يساهم في إنجاح هذه الأوراش الملكية عبر ترسيخ مفهوم الحكامة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وتغليب المصالح العليا للوطن، مؤكدين على الانخراط رفقة مختلف الفاعلين في بلورة هذه التوجيهات عبر مخططات وبرامج واقعية ومتابعة ومراقبة تنفيذها.

وبخصوص عمل المجلس الرقابي، ناقش الاجتماع مشروع البرنامج الخاص بالمساءلة الأسبوعية، وكذا المحاور المقترحة؛ حيث أكد المشاركون على تنظيمها وفق الأولويات التي تعكسها التطورات المختلفة على النحو الذي يجعل من اهتمام الرأي العام الوطني وانشغالاته في صلب الممارسة الرقابية الأسبوعية.

وبخصوص الجانب التشريعي، سجل رئيس المجلس ورئيسة ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية أهمية الإنتاج التشريعي، الذي بادر به أعضاء المجلس في شكل مقترحات قوانين بلغ عددها الإجمالي ما يناهز 210 مقترحات، من ضمنها 40 مقترحا منذ شهر مارس الماضي، شكلت دعامة أساسية للجهد الحكومي، وحاولت سد العديد من الثغرات القانونية التي أملتها ظروف الجائحة، فضلا عن كونها تعالج العديد من القضايا الاجتماعية والاقتصادية والتنظيمية.

وفي إطار تفعيل مقتضيات الدستور، وخاصة احترام الموعد الشهري المخصص لدراسة مقترحات القوانين، أكد رئيس المجلس ورؤساء الفرق ورئيسة والمجموعة النيابية على ضرورة عقد لقاء مع الحكومة وتحديد جدول أعمال مفصل لهذه المقترحات التي تشكل رصيدا غنيا ومفيدا لمعالجة العديد من الملفات الوطنية والقضايا الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية المختلفة.