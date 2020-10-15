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كُتّاب وآراء
الرمضاني: الأزمي يمارس "التقلاز تحت الجلابة" و"اللعب الصغير"
أثار الهجوم الذي شنه البرلماني عن حزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي، خلال مناقشة معاشات أعضاء مجلس النواب، على نشطاء "فيسبوك" مغاربة، متهما إياهم بـ"تبخيس دور المؤسسات"، الكثير من ردود الفعل الغاضبة، التي اعتبرت ما قام به الوزير السابق نوعا من تكميم الأفواه الذي يسعى إليه الحزب الذي يقود الحكومة.
الأزمي، الذي يجمع تعويضات متعددة من مناصب المسؤولية، من المال العام، خاطب النشطاء بالقول: "واش بغيتو البرلمانيين والحكومة والولاة والعمال والرؤساء والمدراء والموظفين يخدمو بيليكي وبدون أجر، وفي نهاية الشهر ميلقاو ميوكلو ولادهم"، داعيا إلى مواجهة ما وصفها بـ"الشعبوية" المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتابع: "مخصناش نخافو من مؤثرين اجتماعيين..ما الذي صنعه لنا هؤلاء؟".
الصحافي والناشط في مواقع التواصل الاجتماعي رضوان الرمضاني اعتبر في حديث مع هسبريس أن جزءا من العدالة التنمية، في القيادة والقواعد، "يعيش حالة نفسية سيئة، يُصرفها البعض على طريقة 'تشتيت الكرات' في نهاية مباراة وهو منهزم فيها، أو يبحث عن الخروج متعادلا على الأقل، لذلك يسقط في أخطاء تواصلية تؤثر على سمعته وصورته، وتثبت أنه فقد، نسبيا، البوصلة التواصلية التي كان يضبطها عبد الإله بنكيران".
كما قال الرمضاني إن الحزب "تعود على أن ينتعش بالمظلومية، وهذه ثقافة ترسخت لديه في السنوات الأخيرة، لذلك يحاول تفسير كل خطاب نقدي تجاهه بأنه مؤدى عنه، ما يخلق له عداوات المفروض أن يتفاداها"، موضحا أن "ما تغير هو أن بنكيران كان يفضل 'اللعب مع الكبار'، لكن من أبناء الحزب من أسقطه في 'اللعب مع الصغار'، وهو ما يعني نوعا من 'التقلاز من تحت الجلابة' لا أقل ولا أكثر".
"ردود الفعل التي تظهر بين الفينة والأخرى ليست إلا انعكاسا لمبدأ 'المظلومية'، ومبدأ 'خطابك في صالحنا إذن أنت صوت حر..خطابك ينتقدنا إذن أنت مدفوع'"، يقول الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي الذي أوضح أن "هذا الأسلوب في التعامل مع الأصوات النقدية لدى نسبة كبيرة من قادة البيجيدي والمنتسبين إليه ليس جديدا، بل كان حاضرا دائما"، وزاد: "أتقن الكثيرون منهم سياسة 'اضرب عدوك حتى يفر من الساحة'..جربوها مع الكثير من الأصوات المنتقدة أو المنافسة، وساهموا، بذلك، في نشر ثقافة الشعبوية والتشهير التي يشتكون منها الآن...وفي نهاية المطاف 'باش تقتل باش تموت'".
وفي هذا الصدد أكد الرمضاني أن "البيجيدي"، خصوصا من خلال "فيالقه الإلكترونية"، "مسؤول معنويا عن تسفيه المؤسسات وتشويه الكثير من الشخصيات"، مضيفا أنه "سيكون من غير المقبول أن يشتكي من 'التضليل' وهو أول من شجعه، على الأقل بالصمت، انطلاقا من مبدأ 'لا آمر بها ولم تسؤني'".
وكان الأزمي قال إن نشطاء "فيسبوك" يساهمون في "ضبابية المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي عوض ترك الأحزاب والإعلام الجاد وجمعيات المجتمع المدني تقوم بعلمها"، مضيفا: "كيغمقو على الناس وينشرون الترهات وينبشون في أعراض الناس"، مردفا بأن "البلاد تسير بمؤسساتها وليس بالمؤثرين"، قبل أن يضيف: "واش سحابلهم غادي يخلعونا".
واتهم المتحدث بعض المؤثرين بالحصول على تعويضات مالية مقابل كتابة "تدوينات" تشن هجمات على منتخبين وبرلمانيين، مستغرباً استماع لجنة النموذج التنموي برئاسة شكيب بنموسى إلى "مؤثرين فيسبوكيين" ورفضها في المقابل استدعاء منتخبين ورؤساء جماعات وجهات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (20)
القضية تهم البرلمانيين اللدين لا يقومون باي شيء فما دخل العمال والولاة في المعمعة
لقد انضح تجار الدين امام الملأ
ماذا قدم هذا الشخص لمدينة فاس كعمدة وللمغرب كناءب برلماني ليستحق ما يلهفه من أموال الشعب.
هل الشعب المغربي يستحق مثل هدا البرلماني الدي لا يحسن الحديث ، فكيف له أن يحسن التسير ؟
هنااك شيء يقال له المردودية والتكلفة
هل يمكن أن يقول لنا ما فعل للمجتمع مقابل ما اخذ ويأخذ؟
---اثقال كاهل الدولة .
----سياسات عقيمة ولدت الاجرام .
--- ريع و مناصب عليا و زبونية
--- افلات من الضريبة
--- مستشفيات يرثى لها
--- مخرجات التربية و التكوين ( الشمكارة و البزناسة )
-- قوانين مخففة تشجع الاجرام و الفاحشة و محاكم اللا عدالة .
-- تشجيع الفسق من ميزانية الدولة بسخاء.
كفى كفى كفى . حسبنا الله و نعم الوكيل.
رجاؤنا و ثقتنا في الله .
اللي كيزيد للسياسة باغي يربح شي حاجة.... c est tt simple...
راه اللي مومن ومتقي كيمارس الشعاءر ديالو بلا ما يعرفو حتى واحد بلا مايدير الاشهار ... مامحتاج حزب ما محتاج تنظيم
عن تجربتي المتواضعة قي الحياة ... بعدو من صحاب لللحي و صحاب التقية
بعدو من السياسة ... اللي بغا يصلح يصلح راسو والم قربين اليه !
عن مواقفه من المال العام ليجد ردود قوية من الشباب المناضل فهيا لفضح هؤلاء الإنتهازيون.
عيب على من يعرف مسبقا ان عشيرة العدالة والتنمية قد تصاعدت بشكل ملفت لكن حان الوقت الهبوط من فوق التلة الي منحتهم الامتياز في الرؤيا وصوت الازمي المسكين مع باقي زملاءه قد أضاعوا البوصلة
انها رقصة المدبوح
هل سال الازمي نفسه في هذه ااجاءحة عن سبب كثرة التهريب وعن الجراءم ؟ وهل يعلم ان الفنون المالي الذي يوصي بالاقتطاع من دخل المتقاعدين
انه حرام انتنزع حقوق الغير بعد السنوات التي قضاها وهي ملتزم بدفع التزاماته لكافة الصناديق من تقلع الى اخر ما هناك...قل اعوذ بالله يارجال..
اكبر خطر على الاسلام هوما نتوما يا المنافقين