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الرئيسية | سياسة | الرمضاني: الأزمي يمارس "التقلاز تحت الجلابة" و"اللعب الصغير"

الرمضاني: الأزمي يمارس "التقلاز تحت الجلابة" و"اللعب الصغير"

الرمضاني: الأزمي يمارس "التقلاز تحت الجلابة" و"اللعب الصغير"
هسبريس من الرباط
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:01

أثار الهجوم الذي شنه البرلماني عن حزب العدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي، خلال مناقشة معاشات أعضاء مجلس النواب، على نشطاء "فيسبوك" مغاربة، متهما إياهم بـ"تبخيس دور المؤسسات"، الكثير من ردود الفعل الغاضبة، التي اعتبرت ما قام به الوزير السابق نوعا من تكميم الأفواه الذي يسعى إليه الحزب الذي يقود الحكومة.

الأزمي، الذي يجمع تعويضات متعددة من مناصب المسؤولية، من المال العام، خاطب النشطاء بالقول: "واش بغيتو البرلمانيين والحكومة والولاة والعمال والرؤساء والمدراء والموظفين يخدمو بيليكي وبدون أجر، وفي نهاية الشهر ميلقاو ميوكلو ولادهم"، داعيا إلى مواجهة ما وصفها بـ"الشعبوية" المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتابع: "مخصناش نخافو من مؤثرين اجتماعيين..ما الذي صنعه لنا هؤلاء؟".

الصحافي والناشط في مواقع التواصل الاجتماعي رضوان الرمضاني اعتبر في حديث مع هسبريس أن جزءا من العدالة التنمية، في القيادة والقواعد، "يعيش حالة نفسية سيئة، يُصرفها البعض على طريقة 'تشتيت الكرات' في نهاية مباراة وهو منهزم فيها، أو يبحث عن الخروج متعادلا على الأقل، لذلك يسقط في أخطاء تواصلية تؤثر على سمعته وصورته، وتثبت أنه فقد، نسبيا، البوصلة التواصلية التي كان يضبطها عبد الإله بنكيران".

كما قال الرمضاني إن الحزب "تعود على أن ينتعش بالمظلومية، وهذه ثقافة ترسخت لديه في السنوات الأخيرة، لذلك يحاول تفسير كل خطاب نقدي تجاهه بأنه مؤدى عنه، ما يخلق له عداوات المفروض أن يتفاداها"، موضحا أن "ما تغير هو أن بنكيران كان يفضل 'اللعب مع الكبار'، لكن من أبناء الحزب من أسقطه في 'اللعب مع الصغار'، وهو ما يعني نوعا من 'التقلاز من تحت الجلابة' لا أقل ولا أكثر".

"ردود الفعل التي تظهر بين الفينة والأخرى ليست إلا انعكاسا لمبدأ 'المظلومية'، ومبدأ 'خطابك في صالحنا إذن أنت صوت حر..خطابك ينتقدنا إذن أنت مدفوع'"، يقول الناشط في مواقع التواصل الاجتماعي الذي أوضح أن "هذا الأسلوب في التعامل مع الأصوات النقدية لدى نسبة كبيرة من قادة البيجيدي والمنتسبين إليه ليس جديدا، بل كان حاضرا دائما"، وزاد: "أتقن الكثيرون منهم سياسة 'اضرب عدوك حتى يفر من الساحة'..جربوها مع الكثير من الأصوات المنتقدة أو المنافسة، وساهموا، بذلك، في نشر ثقافة الشعبوية والتشهير التي يشتكون منها الآن...وفي نهاية المطاف 'باش تقتل باش تموت'".

وفي هذا الصدد أكد الرمضاني أن "البيجيدي"، خصوصا من خلال "فيالقه الإلكترونية"، "مسؤول معنويا عن تسفيه المؤسسات وتشويه الكثير من الشخصيات"، مضيفا أنه "سيكون من غير المقبول أن يشتكي من 'التضليل' وهو أول من شجعه، على الأقل بالصمت، انطلاقا من مبدأ 'لا آمر بها ولم تسؤني'".

وكان الأزمي قال إن نشطاء "فيسبوك" يساهمون في "ضبابية المشهد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي عوض ترك الأحزاب والإعلام الجاد وجمعيات المجتمع المدني تقوم بعلمها"، مضيفا: "كيغمقو على الناس وينشرون الترهات وينبشون في أعراض الناس"، مردفا بأن "البلاد تسير بمؤسساتها وليس بالمؤثرين"، قبل أن يضيف: "واش سحابلهم غادي يخلعونا".

واتهم المتحدث بعض المؤثرين بالحصول على تعويضات مالية مقابل كتابة "تدوينات" تشن هجمات على منتخبين وبرلمانيين، مستغرباً استماع لجنة النموذج التنموي برئاسة شكيب بنموسى إلى "مؤثرين فيسبوكيين" ورفضها في المقابل استدعاء منتخبين ورؤساء جماعات وجهات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (20)

1 - ouadie الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:08
فقط من الوضع الكارثي الذي و صلت له فاس في زمانه عرفتوا ماذا يسوى و شباط الذي كان يحارب ليل نهار في و قته كانت المدينة في اجمل حلة .
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6
2 - بواكناض الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:15
يجب معاقبة هدا الحزب........هدا لا يعني التصويت للاحزاب الأخرى....الفاهم يفهم..........
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16
3 - ميلود الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:18
اليازمي يمارس التدليس ويحاول الباس الحق بالباطل بوضعه البرلمانيين والولاة والعمال في سلة واحدة.
القضية تهم البرلمانيين اللدين لا يقومون باي شيء فما دخل العمال والولاة في المعمعة
لقد انضح تجار الدين امام الملأ
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19
4 - حسنة الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:19
المال السايب كيعلم السرقة وهذا السي اليزمي كيتخلص على العمودية وهو ما داير والوا ورغم ذلك كيتجابه اقول له ان لم تستحي فافعل ما شئت لا حسيب في الدنيا ولكن الله فوق الكل
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22
5 - تاوناتي الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:19
الازمي لم يخرج عن الخط الذي رسمه لهم كبيرهم ابو الشعبوية والتسنطيح : سياسة الشكوى والبكاء والمظلومية والسنطيحة..ياكل الغلة ويسب الملة..يلهف الريع والامتيازات و في نفس الوقت يشتكي من المخزن والشعب..
ماذا قدم هذا الشخص لمدينة فاس كعمدة وللمغرب كناءب برلماني ليستحق ما يلهفه من أموال الشعب.
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17
6 - دانكيشوث الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:20
الازمي عندنا نطق بكلمة بليكي عرى على عورة تجار الدين بصفة عامة و على عورة البرلمانيين بصفة خاصة
هل الشعب المغربي يستحق مثل هدا البرلماني الدي لا يحسن الحديث ، فكيف له أن يحسن التسير ؟
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18
7 - moh الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:21
ان هده المهزلة التي غرقنا فيها حتى الادنين كما يقال هي قناعات تراكمية كان المجندون الساهرون عليها مند عقود يعملون ولا زالوا يعملون على تكريسها حتى تصبح عامة ان لم تكن الان قد اصبحت عامة هم من يتحمل المسؤولية في دلك ان هده الاستراتيجية في تحويل قناعة المغربي بتخراج العينين الى الزيف والمتاهة هي اكبر خيانة لهدا الوطن .كيف سندافع على هدا الوطن ونحن نحتمي بهده القناعات
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8
8 - متابع الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:22
سيماهم في وجوههم
هنااك شيء يقال له المردودية والتكلفة
هل يمكن أن يقول لنا ما فعل للمجتمع مقابل ما اخذ ويأخذ؟
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8
9 - عدلوني الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:25
هاد الازمي شكون طلبو اترشح. اجيو تشوفو فاس رجعت الى الوراء بكثير من الزمن. اش دار هاد السيد لهاد المدينة. كلمة بليكي متيقلها غير الدراري في راس الدرب. هدا مسؤول تيقولها في اجتماع رسمي. لا حول و لا قوة الا بالله. ما خفي كان اعظم.
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10 - فارس بلا جواد الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:26
انا ضد حزب اللاعدالة واللاتنمية حيت ستغل الدين بطريقة تخدم مصالحه فقط و مصالح رجال السلطة الي كان تيقول عليهم سيدهم تمساح تا ولا هو التمساح الكبير وتينهب 7 مليون كل شهر من أموال الدولة علي سنوات عجاف فقر فيها الشعب المغربي وزاد فقرو العثماني الفاشل في كل شيء ولكن اسي الرمضاني انت اخير وحد يهضر على القيم والمبادئ و المصداقية ياك قلتي مستعد تخدم في إسرائيل الي عطواك الفلوس صحح وسالينا راكم في الهوا سوا
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11 - مومني الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:27
الازمي مع الاسف الشديد يرد على من انتخبوه بطريقة مباشرة كما يقول للجميع لقد أصبحت من أغنياء الأغنياء ولم اعد في حاجة اليكم اجرة تتعدى 7 ملايين شهريا والتعويضات عن المحروقات والهاتف والفنادق والسفريات والسيارة والسائق واستغلال ميزانية المدينة التي يرأسها ووو....الم يعمل هدا الإنسان على تقديم التجارة المغربية على طبق من حرير إلى التجار الأتراك لولا تدخل المسؤولين حزب العدالة والتنمية اكبر حزب انتهازي واقطاعي باسم الدين
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12 - محمد الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:27
ماذا ربح المغرب و المغاربة من الاحزاب و البرلمانيين و الوزراء ؟
---اثقال كاهل الدولة .
----سياسات عقيمة ولدت الاجرام .
--- ريع و مناصب عليا و زبونية
--- افلات من الضريبة
--- مستشفيات يرثى لها
--- مخرجات التربية و التكوين ( الشمكارة و البزناسة )
-- قوانين مخففة تشجع الاجرام و الفاحشة و محاكم اللا عدالة .
-- تشجيع الفسق من ميزانية الدولة بسخاء.
كفى كفى كفى . حسبنا الله و نعم الوكيل.
رجاؤنا و ثقتنا في الله .
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13 - عبد ربه الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:27
هدا جا باش يخمل داكشي لي خلاو الاولون حتى من الاواني غادي يخملهوم الى القا شي حاجة اخرى غا يجرها معاه حيت الاولين مصوا الحليب من ضرع الببرة حتى لم يبق فيه الا الدم
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14 - درس الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:27
تعلمت درسا في الحياة وهو :
اللي كيزيد للسياسة باغي يربح شي حاجة.... c est tt simple...
راه اللي مومن ومتقي كيمارس الشعاءر ديالو بلا ما يعرفو حتى واحد بلا مايدير الاشهار ... مامحتاج حزب ما محتاج تنظيم

عن تجربتي المتواضعة قي الحياة ... بعدو من صحاب لللحي و صحاب التقية

بعدو من السياسة ... اللي بغا يصلح يصلح راسو والم قربين اليه !
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15 - إدريس الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:29
إن ما قام به إدريس الأزمي هو طبيعي لأنه يعيش حالة البدخ والإسراف مما جعله يعبر
عن مواقفه من المال العام ليجد ردود قوية من الشباب المناضل فهيا لفضح هؤلاء الإنتهازيون.
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16 - علي الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:32
هل بدا البكاء والدواء
عيب على من يعرف مسبقا ان عشيرة العدالة والتنمية قد تصاعدت بشكل ملفت لكن حان الوقت الهبوط من فوق التلة الي منحتهم الامتياز في الرؤيا وصوت الازمي المسكين مع باقي زملاءه قد أضاعوا البوصلة
انها رقصة المدبوح
هل سال الازمي نفسه في هذه ااجاءحة عن سبب كثرة التهريب وعن الجراءم ؟ وهل يعلم ان الفنون المالي الذي يوصي بالاقتطاع من دخل المتقاعدين
انه حرام انتنزع حقوق الغير بعد السنوات التي قضاها وهي ملتزم بدفع التزاماته لكافة الصناديق من تقلع الى اخر ما هناك...قل اعوذ بالله يارجال..
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17 - نعمان الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:32
لا أعتقد أن المواطنين يطالبون المسؤولين المنتخبين بالعمل مجانا، لكن المواطنين يرفضون استفادة البرلماميين و الوزراء من الحصول على تقاعد سمين مباشرة بعد نهاية ولايتهم و قبل الوصول إلى سن التقاعد، يرفض المواطنون أيضا ازدواج المهام و بالتالي الحصول على تعويضات مزدوجة، هذا أيضا نوع من الريع يشبه الكريمات و الدعم المقدم للفلاحين و الفنانين و الإعفاءات الضريبية لبعض القطاعات بحجج مختلفة.
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18 - Fès الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:40
اقطن بمدينة فاس. اللي كيشوف كيولات فاس فالعهد ديالو ا يفهم هاد السفنجة ااش كيقول. السيد ساكن فالرباط ماكيجيش نهائيا. الصلاحيات نتاعو كاملها مفوضة . اوا ملي ماقدرتش ماترشحش من نهار الاول. حشمت نزيد نكتب نبدا كنسب. خلاصة القول
اكبر خطر على الاسلام هوما نتوما يا المنافقين
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19 - حمزة الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:40
عندما ذهبت العام الماضي الى فاس شعرت بالحسرة .كيف كانت و كي ولات و بقا فيا لحال وخا ماشي مدينتي وترحمت على الايام ديال شباط .المدن كتزيد لقدام و فاس رجعات لور
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20 - ساخط الخميس 15 أكتوبر 2020 - 10:45
هاذ الخروج غير الموفق للازمي ابان عن حزبه الذي يتحدث باسمه وان همهم الوحيد ليس خدمة الوطن وانما مصالحهم الشخصية.. كم هو صغير...
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