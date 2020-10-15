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الرئيسية | سياسة | العثماني يواجه موجة غضب نشطاء بمدينة المحمدية

العثماني يواجه موجة غضب نشطاء بمدينة المحمدية

العثماني يواجه موجة غضب نشطاء بمدينة المحمدية
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:15

مع قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية وشروع وزارة الداخلية والأحزاب السياسية في الاستعداد لها، قرر نشطاء وفاعلون على مستوى مدينة المحمدية خوض "معركة" ضد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الذي فاز بمقعده النيابي لولايتين متتاليتين بهذه المدينة.

وشرعت عدة فعاليات جمعوية وإعلامية بالمحمدية في التهييئ لخوض مواجهة ضد ترشيح سعد الدين العثماني لولاية ثالثة بالمدينة، وفي أي دائرة على الصعيد الوطني، وذلك لتبيان عدم وفائه بالوعود التي قدمها في حملاته الانتخابية للمواطنين.

وبدأت الفعاليات المذكورة في حشد مؤيدي هذه الخطوة. ولهذا الغرض، تم إنشاء مجموعة على تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، تضم ما يقارب 300 شخص، قرروا مواجهة ترشيح العثماني في أي مدينة، وذلك من أجل "كشف زيف الوعود التي قدمها دون أن يفي بها"، وفق تعبيرهم.

ولفتت الفعاليات التي يقودها الإذاعي السابق محمد خيي بابا، صاحب أكبر مجموعة بـ"فيسبوك" في المحمدية، إلى أنها عازمة على مواجهة العثماني في كل منطقة يرغب بالترشح فيها، حتى لا تكون ضحية وعوده التي لم يف بها.

وقال محمد خيي بابا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذه الخطوة "تروم إيصال حقيقة سعد الدين العثماني، الذي طوال ولايتين لم يقدم أي شيء لمدينة المحمدية، وظلت الوعود التي قدمها للمواطنين في الحملات الانتخابية حبرا على ورق".

وكشف خيي بابا أن مجموعة من الفعاليات عبرت عن عزمها مواجهة ترشح العثماني في أي مدينة حتى لا تكون ضحية وعوده، على غرار ما تم بالمحمدية لولايتين، وقبلها الحي الحسني في الدار البيضاء ثم انزكان، مشيرا إلى أن "هذه الفعاليات تتوفر على فيديوهات للوعود التي قدمها لكنها لم تتحقق، وسنعمل على مشاركتها مع المواطنين في الدائرة التي قد يترشح فيها حتى لا يكونوا ضحية وعوده الكاذبة".

واستدل الفاعل الإعلامي على فشل العثماني في ترجمة وعوده إلى حقائق في أرض الواقع بوضعية مجلس مدينة الزهور، "الذي يعيش حالة من التيه والشرود وعجز حزب العدالة والتنمية على جمع أغلبيته، بعدما قام رئيس الحكومة بحل فرع الحزب وقيادة انقلاب على الرئيس حسن عنترة".

وأشار المتحدث نفسه إلى وعود العثماني ببناء مستشفى إقليمي بالمحمدية، والقضاء على دور الصفيح، وحل ملف شركة سامير لتكرير البترول، بيد أن الوضع ما زال على حاله، ولم يساهم النائب عن المدينة في حل ولو ملف واحد على الرغم من كونه رئيسا للحكومة.

ويسود غضب كبير في مدينة المحمدية من سعد الدين العثماني، وكذا من حزبه العدالة والتنمية، حيث تتهمه الفعاليات المدنية والحقوقية والثقافية المحلية، وغيرها، بالمساهمة في الوضع المتدهور الذي تعرفه المدينة في مختلف المجالات والقطاعات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - سباتة الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:22
قولبكم ؤ ضحك عليييييييييييييييييييكم.
ذكاء طبيب
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20
2 - مواطن من الدارالبيضاء الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:22
الحل الوحيد هو البحث عن منافس قوي يوضع معه في نفس الدائرة الانتخابية كالسيدة منيب فهي بنت الدارالبيضاء وعندها شعبية
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-29
3 - الحقيقة الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:25
كاع ماتحتاجو لهذ الحملة من الاصل حيث كلشي فاق وعرف حقيقة كل واحد على حقيقتو لايهمهم سوى مصلحتهم الفردية وحواشيهم اما المسكين والفقير له الله صبرنا وداف بنا الحال
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66
4 - حسن الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:26
هي هذا الجدام جاء من المحمدية والمصيبة الحمله من سلا ايوا عاودوها هذه المره باش تهناو على المغرب
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11
5 - ولد فضالة الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:29
فريق المحمدية لكرة القدم صعد الى قسم الكبار..هل تلقى تهنئة من السي العثماني..هل قام بدعمه باي شكل من الاشكال...والو....حتى احنا والو ..ولا تعول علينا في مباراة الانتخابات
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-7
6 - Hassan temara الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:30
ليس فقط العثماني الذي وعد ولم ينفذ.... وكولْهوم من طينة واحدة. يبيعون السراب للناس ويتبوْلكون بعد ذلك. ولكن العيب فينا نحن المواطنون . نمتلك من الغباء والسداجة القسط الكبير . وهم يعرفون هذا . يُظهرون لنا الابتسامة في الحملات الانتخابية لإخفاء أنياب الافتراس بعدها. حان الوقت لنُظهر أننا لسنا أغبياء ولا سدّج. انتهى الكلام كما قال كبيرهم.
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47
7 - biliki الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:30
رغم حيادي في نقد اي شخص الا اني ارى انهم على صواب لسبب واحد انه اتحت له فرصة ترأسه الحكومة ولم يحرك ساكنا من ناحية العملية
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14
8 - عقلاني الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:30
صورة من أيام الخبز و اتاي. تحياتي
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12
9 - بيليكي الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:33
الباجدة كلهم اصحاب المصالح ..يقولون مالا يفعلون..انتهازيون استغلوا طيبوبة المغاربة معتمدين على الدين الاسلامي..ظهرت حقيقتهم..في الانتخابات القادمة يجب على المغاربة أن يشاركوا في الاقتراع بكتافة لمنع الباجدة من الوصول الى الحكومة..في عهدهم لم نشهد سوى الكوارت..
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27
10 - ابن المحمدية الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:35
البيجيدي وعلى رأسهم العثماني خربوا المدينة وجعلوا منها مدينة الأشواك وليس الزهور كما كانت
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21
11 - مغربي الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:36
منذ أمد طويل و المغاربة يقولون لكم:إرحلوا. .
هل الفتم فيلات بير قاسم و حي الرياض و السيارات الألمانية و الخدم و الحشم؟ ؟؟ . .لم تقدموا شيئا للوطن. ...نعرف أنكم لا تحبون البيليكي! !
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20
12 - احمد الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:37
ها عيو عيو ها الحال صباح .اجيو ترشحو فين ما عجبكم وانا كمغربي دون انتماء اقسم بالله العظيم حتى اساندكم وادعمكم بكل ما اوتيت من جهد .انجحو ان شاء الله .ديك الساعة نزلو برنامجكم الانتخابي ووعودكم الانتخابية .لي قال لعصيدة باردة اخشي فيها ايدو .
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-15
13 - cafa الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:38
هدا ما نريده من المؤثرين ;فضح الفساد وفضح كل الدين لم يوفون بعهودهم: كلنا معكم فهدا عمل وطني لا يقوم به الا الاحرار ; المغاربة الاحرار لا يخافون لا تماسيح ولا عفاريت لقد حان الوقت لفضح كل منافق بالتوفيق
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12
14 - البيليكي الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:43
اسمحوا لي فقط اريد التحدث عن البيليكي..لتذكير زميلكم وكل القياديين في اليجيدي الذي تحول منذ اليوم الى البيليكي. فالسكن بيليكي السيارات و المحروقات بيليكي السياحة بيليكي والاستقرار في احسن الفناذق بيليكي دراسة الابناء في الخارج طبعا بيليكي هذا المقصود اما الراتب والاجرة و البريمات والريع كله موجود ويتقاضاه كل البيليكيين ولا ننسى التقاعدات بالملايين.وعلى رأسهم كبيهم الذي علمهم السحر ب7 او 9 ملايين.
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20
15 - rachida الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:43
على بركة الله.الله إوفقكم تحيدوا علينا الحزب كامل من السياسة ككل وماشي غير العثماني لأن الأعضاء ديالوا كلهم بحال بحال كذابين.لا يفون بوعودهم وكل ما يهمهم الوصول إلى الكراسي وليس مصلحة الوطن والمواطن.على الأقل مع الأحزاب الأخرى واخا كانوا انتهازيين ولكن كنا عايشين وكانت القدرة الشرائية في المتناول أما من نهار دار هاد الحزب رجليه في الحكومة والجفاف والجوع والكوارات والاغتصابات والقتل والكريساج بشتى أنواعه ولاو منتاشرين على الجهد والفساد والريع والديون الخارجية عاد كثروا فالعهد ديالوا.اللهم أنقذنا من جبروت هذا الحزب المشؤوم الذي خرب كل شيء يا رب العالمين
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10
16 - BOULEVARD de HAMID الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:45
أيها الفاعلون الجمعويون لا تنتظرون من أي مرشح أن يحقق ماوعد به لسبب بسيط وهو فاقد الشئ لا يعطيه .
أظن القوى العالمية المؤثرة لا تريد للشعوب الفقيرة أن تتمتع يوما ما بالحكم الديموقراطي وفي انتظار ان تغير هذه القوى رأيها أدعوكم لمزيد من الصبر حفاظا على المصلحة العليا للبلاد .والسلام
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9
17 - قدوور الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:46
اقول لك من الافضل انسحب با كرا من هذه الانتخابات والله لا مكان لكم ولا وجه لكم اسوء رءيس مغربي منذ الاستقلال فقرتم الامة حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
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5
18 - الباعمراني، الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:47
افشل حزب مر في تاريخ المغرب المعاصر هو هذا حزب الثعالب الملتحية، علما ان ولاباته الحكومية سواء الأولى أو الثانية كانوا كلهم كوارث على المغاربة،،
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5
19 - صاحب رأي الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:47
زعما كاع الاحزاب والمنتخبين ديالهم اوفاوا بالوعود غير العثماني اللي ماوفاش. الطبقة السياسية كلها مسكيا من برمة وحدة، الفساد والاسترزاق على ظهر المواطن. وهاد خوتنا حتا هوما شوووف علاياش كايضوربو وشنو تحت راسهم، وعلاياش ناوين مع قرب الانتخابات.
الله يدير شي تاويل دالخير لهاد البلاد وصافي.
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4
20 - driss63 الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:48
عالم السياسة يعلم الناس"التقزدير"و"التسنطيح":عالم يعمي أناس لا 'يكسبون'ذرة خجل.....ويحسبون أنفسهم "عارفين".ونحن يعتبرونا أغبياء
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7
21 - مراد الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:49
العثماني ليس هو الوحيد في وعوده للناس بالشعارات الفضفاضة التي لاتسمن ولا تغني من جوع وإنما لكسب أصوات السذج
بل سبقوه كل الأحزاب بإيهام الناس أنهم يحبون وطنهم ومستعدون أن يوضحوا لأجله بالغالي والنفيس وأنهم مستعدون لحل كل المشاكل الذي يعاني منها المجتمع وهذا هو ديدانهم دون تحقيق أي شيئ للمواطن الذي يعيش فقرا مدقعا مما جعله يتعاطى للمخدرات ليعيش في المثالية الوهمية ولينسى معاناته مع هذا النظام.
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3
22 - المهندسة الحرة الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:50
الى,,,,,,, يا حزب البليكي لقد خنتم العهد! عملتم جيدا في استبدال الأزواج، واكل اموال cnss حق المستضعفين، و قلتم المفسدين عفا الله عما سلف، و اطلقتم مفهوم الديبخشي( الاستوزار مقابل المال ولا للبليكي)، و خرجتم بالعديد من لجن التفتيش بدون جدوى، أردتم تكميم أفواه المغاربة الاخرار، و اتحدتم معا الباطرونا ضدا في اولاد الشعب الپوفرية و و و........ لقد تعبت من سرد نفاقكم السياسي. المهم نحيكم لدخولكم نادي الدكاكين السياسية الريعية الدبخشية من درجة فارس. الاحزاب الدبخشية ارتقوا فالقاع مزدحم!
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7
23 - فارس بلا جواد الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:51
فوقاش الشعب المغربي يدير شي حزب من المداويخ والمقاطعين يكون ضذ هذا الاحزاب الانتهزية
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4
24 - visiteur الخميس 15 أكتوبر 2020 - 17:52
لي ضرباتو يدو ما يبكي انتوما لي صوتو عليه إذن تستحقو لي يجرا ليكم.
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2
25 - ADAM الخميس 15 أكتوبر 2020 - 18:03
واش عمركم شفتوا شي برلماني انتخب وأوفى ولو بوعد واحد للمغاربة، أنا من جهتي لم ألاحظ هذا بل العكس بعد الفوز كيغبر عن الأنظار.
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6
26 - khd الخميس 15 أكتوبر 2020 - 18:17
يجب على الجميع في جميع المدن المغربية ان يقدفوا وقفة رجل واحد ضد تجار الدين لا أحد منهم أوفى بعهده هادوا النوع لا يفقهون في السياسة الا الأجرة الشهرية لأن أكثرهم لم يحلم ابدا انه سوف يصبح في مركز قيادة هادا الوطن العزيز واطلب من جميع المغاربة التوجه إلى صناديق الاقتراع والادلا باصواتهم حتى نقضي على هاد الأخطبوط الدي سلطه الله علينا وادعوا من من كان يتعاطف مع هاته الأفاعي ان يغيروا رايهم ويشاركوا في القضاء عن هاته المجموعة التي لم تفعل اي شيء سوى اغناء الأغنياء وافقار الطبقة المتوسطة وخنق الطبقة الفقيرة.
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