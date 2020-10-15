24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|15
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:04
|07:29
|13:18
|16:26
|18:58
|20:12
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- الشرق يحصي 329 إصابة بكورونا وحالة وفاة
- جريمة قتل بمراكش
- جامعة تدعو أمزازي إلى تسوية ملف "العرضيين"
- قيمة واردات المشروبات الكحولية تتراجع في المغرب
- رصيف الصحافة: خروقات تشوب تفويت عقارات عمومية بمراكش
معطيات رسمية تتوقع تدهور الوضعية الوبائية نهاية السنة الجارية (5.00)
سجال معاشات البرلمانيين يُظهر القوة السياسية للوسائط الاجتماعية (5.00)
الملك يستفسر وزير الصحة بشأن "اللقاح الصيني" ضد "الفيروس" (5.00)
- الرمضاني: الأزمي يمارس "التقلاز تحت الجلابة" و"اللعب الصغير" - (80)
- ريع البرلمان يشتت الأغلبية .. غياب الإجماع يواجه "العدالة والتنمية" - (45)
- محكمة البيضاء تسمح بتحفيظ "ضاية" وترفض طعون "الحوض المائي" - (42)
- "الأوقاف" توحّد خطبة الجمعة في مساجد المملكة - (38)
- سجال معاشات البرلمانيين يُظهر القوة السياسية للوسائط الاجتماعية - (37)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
العثماني يواجه موجة غضب نشطاء بمدينة المحمدية
مع قرب موعد الاستحقاقات الانتخابية وشروع وزارة الداخلية والأحزاب السياسية في الاستعداد لها، قرر نشطاء وفاعلون على مستوى مدينة المحمدية خوض "معركة" ضد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، الذي فاز بمقعده النيابي لولايتين متتاليتين بهذه المدينة.
وشرعت عدة فعاليات جمعوية وإعلامية بالمحمدية في التهييئ لخوض مواجهة ضد ترشيح سعد الدين العثماني لولاية ثالثة بالمدينة، وفي أي دائرة على الصعيد الوطني، وذلك لتبيان عدم وفائه بالوعود التي قدمها في حملاته الانتخابية للمواطنين.
وبدأت الفعاليات المذكورة في حشد مؤيدي هذه الخطوة. ولهذا الغرض، تم إنشاء مجموعة على تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، تضم ما يقارب 300 شخص، قرروا مواجهة ترشيح العثماني في أي مدينة، وذلك من أجل "كشف زيف الوعود التي قدمها دون أن يفي بها"، وفق تعبيرهم.
ولفتت الفعاليات التي يقودها الإذاعي السابق محمد خيي بابا، صاحب أكبر مجموعة بـ"فيسبوك" في المحمدية، إلى أنها عازمة على مواجهة العثماني في كل منطقة يرغب بالترشح فيها، حتى لا تكون ضحية وعوده التي لم يف بها.
وقال محمد خيي بابا، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن هذه الخطوة "تروم إيصال حقيقة سعد الدين العثماني، الذي طوال ولايتين لم يقدم أي شيء لمدينة المحمدية، وظلت الوعود التي قدمها للمواطنين في الحملات الانتخابية حبرا على ورق".
وكشف خيي بابا أن مجموعة من الفعاليات عبرت عن عزمها مواجهة ترشح العثماني في أي مدينة حتى لا تكون ضحية وعوده، على غرار ما تم بالمحمدية لولايتين، وقبلها الحي الحسني في الدار البيضاء ثم انزكان، مشيرا إلى أن "هذه الفعاليات تتوفر على فيديوهات للوعود التي قدمها لكنها لم تتحقق، وسنعمل على مشاركتها مع المواطنين في الدائرة التي قد يترشح فيها حتى لا يكونوا ضحية وعوده الكاذبة".
واستدل الفاعل الإعلامي على فشل العثماني في ترجمة وعوده إلى حقائق في أرض الواقع بوضعية مجلس مدينة الزهور، "الذي يعيش حالة من التيه والشرود وعجز حزب العدالة والتنمية على جمع أغلبيته، بعدما قام رئيس الحكومة بحل فرع الحزب وقيادة انقلاب على الرئيس حسن عنترة".
وأشار المتحدث نفسه إلى وعود العثماني ببناء مستشفى إقليمي بالمحمدية، والقضاء على دور الصفيح، وحل ملف شركة سامير لتكرير البترول، بيد أن الوضع ما زال على حاله، ولم يساهم النائب عن المدينة في حل ولو ملف واحد على الرغم من كونه رئيسا للحكومة.
ويسود غضب كبير في مدينة المحمدية من سعد الدين العثماني، وكذا من حزبه العدالة والتنمية، حيث تتهمه الفعاليات المدنية والحقوقية والثقافية المحلية، وغيرها، بالمساهمة في الوضع المتدهور الذي تعرفه المدينة في مختلف المجالات والقطاعات.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
ذكاء طبيب
هل الفتم فيلات بير قاسم و حي الرياض و السيارات الألمانية و الخدم و الحشم؟ ؟؟ . .لم تقدموا شيئا للوطن. ...نعرف أنكم لا تحبون البيليكي! !
أظن القوى العالمية المؤثرة لا تريد للشعوب الفقيرة أن تتمتع يوما ما بالحكم الديموقراطي وفي انتظار ان تغير هذه القوى رأيها أدعوكم لمزيد من الصبر حفاظا على المصلحة العليا للبلاد .والسلام
الله يدير شي تاويل دالخير لهاد البلاد وصافي.
بل سبقوه كل الأحزاب بإيهام الناس أنهم يحبون وطنهم ومستعدون أن يوضحوا لأجله بالغالي والنفيس وأنهم مستعدون لحل كل المشاكل الذي يعاني منها المجتمع وهذا هو ديدانهم دون تحقيق أي شيئ للمواطن الذي يعيش فقرا مدقعا مما جعله يتعاطى للمخدرات ليعيش في المثالية الوهمية ولينسى معاناته مع هذا النظام.