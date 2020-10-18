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الرئيسية | سياسة | معاشات "المستشارين السابقين" تقترب من 4 مليارات في عام واحد

معاشات "المستشارين السابقين" تقترب من 4 مليارات في عام واحد

معاشات "المستشارين السابقين" تقترب من 4 مليارات في عام واحد
هسبريس من الرباط
الأحد 18 أكتوبر 2020 - 09:00

على عكس مجلس النواب الذي تمّ إيقاف صرف معاشات أعضائه السابقين بسبب استنفاد احتياطات نظام تقاعده الذي يُدبره صندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، كلّفت المعاشات المُؤداة لفائدة الأعضاء السابقين بمجلس المستشارين نهاية السنة الماضية حوالي 39.13 مليون درهم، أي قُرابة 4 مليارات سنتيم.

وحسب المعطيات المنشورة ضمن التقرير السنوي لصندوق الإيداع والتدبير للاحتياط، برسم سنة 2019، الصادر الأسبوع الجاري، فقد استفاد من هذه المعاشات حوالي 355 مستشاراً سابقاً في الغرفة الثانية من البرلمان.

وجاء في التقرير أن اشتراكات ومساهمات نظام تقاعد أعضاء مجلس المستشارين بلغت في نهاية السنة الماضية حوالي 8.29 مليون درهم، مقابل 8.40 مليون سنة 2018.

أما تقاعد أعضاء مجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان، فأورد التقرير أن مبلغ اشتراكات ومُساهمات نظامه وصلت نهاية سنة 2019 حوالي 27.45 مليون درهم، مقابل 27.50 مليون درهم سنة 2019؛ لكن نظراً لاستنفاد احتياطات هذا النظام تم توقيف صرف معاشاته منذ سنوات.

وتأتي هذه الأرقام الخاصة بنظامي تقاعد مجلسي البرلمان في وقت اتفقت مُكونات مجلس النواب على التصفية النهائية لنظام معاشاتهم، التي طالما كانت موضوع مطالب بإلغائها منذ سنوات.

كما قرر مجلس المستشارين أيضاً المضي قُدماً في تصفية نظام تقاعده الخاص، إذ بعث رؤساء خمسة فرق برلمانية، أمس الخميس، رسالةً إلى رئيس المجلس يطلبون من خلالها عقد ندوة الرؤساء لمناقشة خطوة التصفية.

وتُجمَع اشتراكات نظام معاشات البرلمانيين بالمغرب بُموجب اقتطاعات محددة في 2500 درهم شهرياً من تعويضات كل عضو فيه، بينما تؤدي الدولة المبلغ نفسه كمساهمة منها في هذا النظام.

وبمُوجب هذا النظام، يُصرف معاشٌ قدره 5000 درهم شهرياً لكل عضو في مجلسي البرلمان مباشرةً بعد انتهاء الولاية التشريعية التي تمتد إلى خمس سنوات، وهو ما يُعتبر من لدن كثيرين بمثابة ريع وجب إنهاؤه على اعتبار أن تمثيل المواطنين في البرلمان مهمة وليس مهنة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - تاوريرتي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 09:09
بهد تصفية معاشاتهم يجب الانتقال الى أجرتهم ، و اجرة كل ممثلي المواطن، لانها مهمة تطوعية و ليست مهنة. و هكذا سوف نعرف من الذي يرغب في تمثيل المواطن و من يبحث عن مدخول خاص فقط.
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2 - karim الأحد 18 أكتوبر 2020 - 09:15
سلام:آللهم ان هذا منكر انها سياسة الريع بعينها، اقد افقرتم هذا الشعب، وتتسالون أين هي الثروة انها في جيب كل مسؤول لا يخاف الله.
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3 - نزار الأحد 18 أكتوبر 2020 - 09:29
يُعتبر ريعا يجب إنهاؤه.الحر بالغمزة
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4 - الله يخلف عليكم.. الأحد 18 أكتوبر 2020 - 09:37
الله يخلف عليكم.. الله يلحقها للوالدين... فعلا شعب كريم و طيب...شعب يحب الخير لغيره أكثر من نفسه... يكرم من هم غير محتاجين و يتقشف على نفسه و لو لم يكن كيكساب عيشة ليلة... شعب كريم فعلا...
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5 - وشوف الأحد 18 أكتوبر 2020 - 09:39
اسيدي هاد النواب منفعونا بوالو كينوبو غير على روسهم لاهما ولادوك النقابات.....بلاش منهم و..ولا ديرو ليهم اجرة بحال اي موضف بسبط و تشوف واش باقي شي حد غيبان....البلاد غاديا تغرق و هما كيهدرو على روسهم الله يعطينا وجهم.....عند الله نتحاسبو حذاري راه عيقتو على الشعب ...طلقتو علينا صحاب لما و ضو اقتطعتو لينا ثتلاث اشهر مكلنا والو و دابا قالك ضريبة تضامن ...اسيدي انا بغيت نصدقها بوحدي على الاقل يثبت لي الاجر و نعرفها وصلت لماليها ..استغليتو كورونا مزيان
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6 - عبدالحليم. القنيطري. العلامة الأحد 18 أكتوبر 2020 - 09:40
السلام. عليكم. بعد.الغاء. معاشات. البرلمانيين. جاء. الدور. المستشاريين.
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7 - المجلي الأحد 18 أكتوبر 2020 - 09:45
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
اللهم ان هذا منكر و شبابنا يهرب فوق امواج البحر
سنختصم الى الله و هو خير الحاكمين
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8 - aabdou labbdi الأحد 18 أكتوبر 2020 - 09:46
نحن لانعرف لماذا يستفيد البرلمانيون من معاشات طوال حياتهم رغم أنهم كانوا لايؤدون او لاتقتطع من أجورهم الشهرية إبان عملهم لأن البرلمان ليس بمهنة إنما نيابة على المواطنين لأنهم هم الذين انتخبوا ذلك البرلماني رغم أنه لايقوم باي شيء لهم ولاينفعهم في شيء. ومدة البرلمان 5 سنين فقط والاجير المسكين أو الموظف يعمل 40 سنة ويستفيد بثمن بخس من تقاعده. البرلمان مهمة وليس مهنة ويجب حذف جميع المعاشات لهؤلاء لانها من أموال الشعب الذي يؤدي الضرائب وهم لايؤدوها.
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9 - مغربي بدون معاش الأحد 18 أكتوبر 2020 - 09:52
اللهم ان هذا منكر .... والله المستعان
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