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الرئيسية | سياسة | برلمانيون يطلبون الحصول على 6 مليارات قبل "تصفية المعاشات"

برلمانيون يطلبون الحصول على 6 مليارات قبل "تصفية المعاشات"

برلمانيون يطلبون الحصول على 6 مليارات قبل "تصفية المعاشات"
هسبريس ـ عبد الرحيم العسري (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:00

في وقت أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الدولة لن تُساهم بسنتيم واحد في صندوق تقاعد البرلمانيين يُواصل مجلس النواب البحث عن حلول توافقية من أجل تنفيذ قرار تصفية نظام المعاشات بشكل نهائي.

وكشفت مصادر برلمانية، لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحكومة مطالبة بالتدخل من أجل تسديد مساهمات أعضاء مجلس النواب؛ لأن المساهمات المحصلة حالياً لدى صندوق الإيداع والتدبير لا تكفي لإرجاع اقتطاعات تقاعد النواب.

وأوضحت المصادر ذاتها أنه "لاسترداد المساهمات التي دفعها البرلمانيون إلى صندوق المعاشات نحتاج اليوم إلى 60 مليون درهم"، أي 6 ملايير سنتيم، مشيرة إلى أنه جرى فتح نقاش مع الحكومة من أجل بحث إمكانية تدخلها لتأدية مساهمات أعضاء الغرفة الأولى.

وشدد رئيس فريق برلماني، في تصريح لهسبريس، على أن وضعية أعضاء مجلس النواب الحاليين أو السابقين تختلف من فئة إلى أخرى، موردا أن "هناك من النواب من أمضى ولاية في 1972 وساهم بـ15 مليون وبقي يستفيد من معاش لمدة 50 سنة تقريباً؛ فيما فئة أخرى استفادت أكثر من مساهماتها في صندوق المعاشات (ولاية واحدة)، بينما الفئة الأخيرة ساهمت في الصندوق ولم تستفد نهائياً بعد حصول العجز المالي".

ويدافع برلمانيون عن ضرورة تدخل الحكومة لتوفير 60 مليون درهم، أي 6 مليارات سنتيم، لإرجاع مساهماتهم التي اقتطعت منهم؛ وهو ما يُفسر توافق أغلب الفرق النيابية على خيار تصفية الصندوق الذي يضمن لهم استرداد مساهماتهم عوض إلغائه نهائياً.

وتُجمَع اشتراكات نظام معاشات البرلمانيين بالمغرب بُموجب اقتطاعات محددة في 2500 درهم شهرياً من تعويضات كل عضو فيه، بينما كانت الدولة تؤدي المبلغ نفسه كمساهمة منها في هذا النظام، قبل أن يدخل نهائيا في عجز مالي منذ إفلاسه في فاتح أكتوبر 2017.

وتُواجه مطالب استرداد مساهمات النواب كاملة عجزا على مستوى سيولة صندوق المعاشات، كما أن رئيس الحكومة رفض التدخل من أجل إنقاذ صندوق تقاعد البرلمانيين. وقال العثماني، في تصريح أمس الأحد، إنه "ليس هناك أي سبب منطقي يجعله يدعم هذا الصندوق من ميزانية الدولة ولو بسنتيم واحد، وإلا كان لزاما دعم جميع الصناديق المتعثرة، وهذا أمر غير معقول ولا منطقي".

وفي حالة رفض الحكومة توفير 60 مليون درهم خصوصا في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، فإن أعضاء مجلس النواب قد يقتسمون مساهماتهم المتوفرة لدى صندوق الإيداع والتدبير أو البحث عن حلول توافقية أخرى.

المصدر البرلماني قال أيضا إنه من غير المعقول عدم استرداد هذه المساهمات، مبرزا أن وضعية "نواب الأمة" المادية تختلف، إذ هناك رجل الأعمال "ومول الشكارة" والأستاذ أو النائب كان قبل هذه الولاية عاطلا عن العمل.

ودعا المصدر ذاته إلى مناقشة كل ما يرتبط بالتعويضات والمعاشات بشكل منطقي بعيداً عن منطق "المزايدات الشعبوية"، معتبرا أن "العمل البرلماني الجاد والمسؤول والحضور الدائم وتشريع القوانين يحتاج إلى ضمان تعويضات معقولة للنائب البرلماني أو فإننا نفتح باب البرلمان فقط لـ "موالين الشكارة" الذين لا يواظبون على الحضور ويتركون انطباعا سيئا على صورة المؤسسة البرلمانية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (18)

1 - لا حول ولاقوة إلا بالله الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:05
وا بحال الى دايرين دارت بيناتهم وصافي
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27
2 - nabil الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:08
إوا راه دارو لاباس ف 5 سنين. لي مادار والو فيهم راه عندو شي قهوة و لا شي استثمار ف شي قنت...
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17
3 - مواطن غيور1/ السرقة الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:09
السلام عليكم
ليعلم المغاربة جميعهم أن ما سمي بتصفية صندوق البرلمان ما هو إلا سرقة للمال العام و بالقانون، كيف؟
1- صندوق تقاعد البرلمانيين في البداية كان تابعا للتأمين الخاص saham التابع في البداية لحفيظ العلوي وزير الصناعة و التجارة، و بحكم أن المصاريف أكثر من الواردات تم تمرير المساهمات للصندوق المغربي للتقاعد الدي يساهم فيه الموظفون.
2- اغلب البرلمانيين عند خروجهم من البرلمان استفادوا من التقاعد و هم من أفلسوه.
3- تصويت اابرلمان على إصلاح الصندوق و تصفيته فيه تضارب المصالح، و هدا التصويت غير دستوري، لأنه كمن يصوت على سرقة المال العام، و هو مال عام و ليس مساهمة البرلمانيين و بالقانون كما يدعون.
4- مجال تنظيم الصندوق يدخل في المجال التنظيمي للحكومة و ليس البرلمان، و هدا القانون إن خرج يعتبر غير دستوري و وجب الطعن أمام المحكمة الدستورية.
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31
4 - سباتة الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:09
مرحبا . باغين إعاودو تعزيلا.
و الشعب المغربي يريد استرجاع الضرائب. لأن الشعب المغربي لا يستفيد من جودة التعليم. جودة الصحة. جودة الطرقات. جودة المنتخبين. جودة البرلمانيين.........
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21
5 - مٌـــــواطن مَغربــــــي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:10
أولئك يعرفون من أين تُأكل الكثف. وسينالون ذاك المبلغ...
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9
6 - محمد الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:11
غير إخليو هاد 6 مليار إتعاونوا معا الدولة في هذه الأزمة. زعما راهم وطنيين وأصلا محاسبينش بهاد الفلوس. أولا الديبخشي. الديبخشي:واش عمر الذيب كان سخي. الذيب سخي. كان اليهود المغاربة ينطقون السين شينا فأصبحت الديبخشي.
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11
7 - ٨متتبع الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:11
يجب أيضا إلغاء أجور البرلمانيين من أراد أن ينتخب ليعمل من أجل وطنه مرحبا به ومن أراد فقط الإستفادة من الريع وأكل أموال الشعب فليذهب و
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9
8 - dina الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:11
بانو على حقيقتكم باغين ضربوها صحيحة قبل الانتخابات
وكلكم بيليكي...
طبقة سياسية منحطة
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10
9 - فارس بلا جواد الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:11
ياربي تلطف بينا مع هدا القوم واش بعقولهم بغو تعويضات ومعشات بالملايين وهما اصلا بحال كاينين بحال مكينينيش علاش اشنو تيدرو بالسلامة با اختصار الشعب خاص يقول كلمتو والحكومة مخصهاش تستجب لمصاصي دماء الفقراء
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8
10 - شكرا الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:12
ليكن عشرة دراهم لكل مواطن وأخ يرجعو غير فلوس الحملة يعني اللحم والبرقوق
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2
11 - وطني الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:13
هدا ما يسمى بروح الوطنية و التضامن من بعد النهب و قضاء المصالح يطلبون تصفية الحساب نسوا انهم متطوعون لخدمة المواطنين و البلد .
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6
12 - حسن الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:13
زيدوا الشحمة في ظهر المعروف. اقتطعوا منا وعطيوهم
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4
13 - حسن الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:13
خذو المناصب والمكاسب والامول وخلو الوطن
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6
14 - ABC الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:14
واش كنلعب قشقاش ، ما كاين لا تصفية لا تعويض ، مسألة واحدة ووحيدة إلغاء صندوق المعاشات بأثر رجعي ودون مزايدات الأمر يهم كل مهام الحكومية الوزير ورئيس الحكومة ، وكذلك مجلس النواب بغرفتيه النواب والمستشارين ، بحال إلا عدنا شقة 2غرف( مجلس النواب) وصالون (الحكومة)، + مراجعة التعويضات عن المهام وتعويضات التنقل في الداخل والخارج ، عهد العبث بالمال العام انتهى ، مغرب ماقبل كورونا ليس هو مغرب ما بعد كورونا .
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2
15 - حسن الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:15
يجب ان تحددو لنا الاحزاب التي تدعو للالغاء التام الذين يسمونهم "شعبويين" و التي تطالب بالتعويضات و الشعب مستعد للتصويت على الشعبويين
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4
16 - Youssef amazigh الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:15
اسيدي يعتابرو دوك الاقتطاعات ديالهوم بحال شي نوع من المساعدة ولاشي وقف تم استغلاله من اجل خدمة الصالح العام! ويمكن للدولة ترد ليهوم "رزقهم" بشرط .. انها تطلق عليهم مجموعة من المحاسبين المزيهين و المنحكين باش يدققو ليهوم فالحسابات ديالهم وديال الاقارب ديالهم... باش اللي داير شي شركة بإسم زوجة ديالو ولا شيحاجة من هاد القبيل و تايستافد من الصفقات العمومية بطريقة لا اخلاقية يحط فيها دم قلبو... و هاكدا ديك بغينا 6 الملاير ترجع نقمة على نواب الامة ..
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-1
17 - mohamedlamouden الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:15
ماكفاتهوتش الملايير اللي تم نهبها طيلة فترة تواجدهم بالبرلمان... ؟؟؟؟!
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0
18 - مواطن غيور الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 13:15
ستحاسبون في الدنيا والآخرة يا ايها البرلمانيون المنافقون.. ماشي فلوسكم هاديك لي باغين تاخدَوا راه حنا لي مواطنين وكنخدموا بعرق كتافنا لي خاصنا 6 دالمليار لواحد... ولكن بغيت نفهم الدولة ساكتة لهادوا... المسرحية بانت.... المرجوا النشر هسبريس
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