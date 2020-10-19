24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

19/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3213:1716:2318:5320:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. دورة تكوينية تروم الحفاظ على الأرشيف العمومي (5.00)

  2. شغيلة "سامير" تستعجل عودة إنتاج مصفاة المحمدية (5.00)

  3. شرطة فرنسا تطلق عمليات ضد متطرفين إسلاميين (5.00)

  4. المغرب في حرب أكتوبر (5.00)

  5. الهدّاف المغربي يوسف العربي يحطم "رقما صامدا" منذ نصف قرن (4.50)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | الاتهام بالتكاسل يشعل البرلمان بين فرق المعارضة ورئيس الحكومة

الاتهام بالتكاسل يشعل البرلمان بين فرق المعارضة ورئيس الحكومة

الاتهام بالتكاسل يشعل البرلمان بين فرق المعارضة ورئيس الحكومة
هسبريس - محمد بلقاسم
الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:00

شهدت جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، التي خصص موضوعها للسياسة العامة الحكومية في ظل تطورات الوضعية الوبائية في المغرب، صراعا حادا بين سعد الدين العثماني وفرق المعارضة، وذلك على خلفية الاتهام بالتكاسل.

وضمن كلمته في الجلسة، اتهم العثماني المعارضة بأنها متكاسلة وغير ذكية، لأنها لا تقرأ المؤشرات والأرقام التي قدمتها الحكومة، الأمر الذي أغضب المعارضة التي رفضت اتهامات العثماني، ما أدخل الجلسة في مواجهة مع الفريق الاستقلالي، الذي اتهم بدوره الحكومة بالكسل، لأن "اتهام المعارضة بالكسل يقابله اتهام للحكومة بالكسل".

وقال العثماني إن فرق المعارضة قدمت كلاما عاما وأحكاما مطلقة بخصوص المعطيات التي قدمها حول عمل الحكومة في زمن كورونا، معتبرا أن الحكومة قدمت حصيلة مشرفة على مستوى ثلاث سنوات بمؤشرات مهمة، منها نسبة البطالة، وممارسة الأعمال.

وتفاعلا مع النقاش حول تعديل القاسم الانتخابي، قال العثماني إن البعض يرفع شعار "ضربني وبكا سبقني وشكا، لأني لم أتحدث عن القاسم الانتخابي، ويجب طي الصفحة نهائيا وأن نجري الانتخابات بالقوانين التي تم إعدادها سنة 2002"، مخاطبا الاتحاديين بالقول: "أنتم من طلبتم تغييره وطرحتموه للنقاش السياسي في الساحة السياسية".

رئيس الحكومة جدد التأكيد أن المغرب أمام أزمة صحية، لكنها بانعكاسات اقتصادية واجتماعية قاسية، وبالتالي فالحكومة ملزمة بالعمل على الحفاظ على صحة المواطنين، داعيا إلى "الإنصات لآراء اللجنة العلمية والخبراء في المجال الصحي وللسلطات المحلية والترابية، وفي الوقت نفسه العمل الجاد، بتشاور وتعاون مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ومع مختلف المؤسسات، من أجل التقليل من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الإنعاش الاقتصادي بالمغرب".

وأورد العثماني في هذا الصدد أن حكومته "متمسكة بشعار الإنصات والإنجاز، وليس لدينا عقدة تجاه النقد، بل نحتاج إليه عندما يكون نقدا بناء، فيه قوة اقتراحية واقعية ومسؤولة"، مضيفا أن الهاجس هو مصلحة الوطن، لا سيما في ظل معركة مستمرة ضد وباء يتهدد الجميع، وتحتاج مواجهته للتضامن وتضافر جهود الجميع".

ونبه رئيس الحكومة إلى أن المسؤولية في هذه المواجهة والمعركة مسؤولية فردية وجماعية، قائلا: "المسؤولية مشتركة، والنجاح إما أن يكون جماعيا لصالح الوطن والمواطنين، أو لا يكون"، مطالبا بـ"عدم التهاون والتراخي لأن المعركة متواصلة لم تتوقف، مع الالتزام المستمر بالتدابير والإجراءات الصحية والتفاعل الإيجابي مع السلطات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مقهور الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:33
السلام
لا حكومة زينة لا معارضة رزينة
انا اشك انه توجد معارضة في البرلمان لان المصالح فوق كل الأيديولوجيات حكومة تتكون من كوكتيل مسجل مغربي
تجدالاسلامي مع الاشتراكي و الرأسمالي مع الشيوعي و اليميني مع اليساري.
الكل متكاسل.تعبنا و هرمنا من وجوه جاتمة على الكراسي بالتواجد.
الله يصبرنا معاكم و الله يهديكم علينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
2 - راه حنا عقنا وفقنا الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:33
ال‏هدهد كان سبب في إسلام أمة .. ونملة غيرت مسار جيش .. وغراب عَّلم البشر الدفن .. وحوت أنقذ نبيا ً.. وفيل رفض هدم الكعبة.. اللهم ارزقنا أشباه عمر في هذا البرلمان ‏.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
3 - المجلي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:34
ليس اتهام بل الحقيقة الكسل و النوم بالبرلمان موثق بالكمرات من داخل قبة البرلمان و لا داعي للكلام الفارغ
الان يجب مراجعة اجور البرلمانيين ويجب ان لاتتجاوز 10000 درهم شهريا و الحضور للجلسات اجباري
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
4 - %%%% الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:35
des élections de 2021 avec des lois de 2002 si othmani fait la mise a jour votre version est obsolète. deusio vous me rappeler des gamins dans une classe c quoi ces coneries l opposition est mediocre c quoi cette médiocrité le langage parlementaires est devenus vulgaires est populiste et plein de maladresse. les jeunes marocains sur les socialmedia sont plus intelligent que vous et plus instruits que vous et plus précis .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
5 - حكومة فاشلة الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:36
كلشي كسالى والحمد لله
ليس في القنافد املس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
6 - دين الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:41
أصبحت الحكومة تتضرع بالفيروس وكأنه هو المسؤول عن ما نحن فيه من بطالة وأمية وتدني الأجور ورفع الأسعار لقد شبع الشعب من كلامكم وشعاراتكم التي دغدغتم بها عقولنا منذ عقود مضت ومازلتم وكأن هذا الشعب غبي لا يفقه في السياسة بل العكس هو الصحيح فماذا أنتم فاعلون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
7 - Aliiiiiiiiiiiiiiiiiii الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 21:55
إلتقى كسولان وشعارهم الكسل.والكسل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
8 - ملاحظ الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:01
البرلمان هو المقر الذي تناقش فيه مشاكل الشعب من اجل حلول موضوعية و ناجعة. عندنا البرلمان اصبح " حلبة" صراع الاحزاب من اجل الغنيمة و البقاء في الحكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
9 - Akkawi الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:03
كلكم متكاسلون لا المعارضة ولا الأغلبية ولا الحكومة .فعوض الإهتمام بمشاكل المواطنين وهمومهم ،كل طائفة تتطاول على الأخرى كأننا في قاعة نشاهد مسرحية أو تمثيلية هزلية .على من تضحكون ؟ اللهم أرينا فيهم عجائب قدرتك ،فإنهم لايستحيون .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
10 - العيسوي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:08
ان لم تستحيي فقل ما شئت جوعتم الطبقة الفقيرة و افقرتم الطبقة المتوسطة ٠٠٠و اغنيتم الطبقة الغنية وقولوا هاده شعبوية لا أساس لها من الصحة. لكم مرجعية دينية أدن اين هي الامانة. العدل ووووو .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
11 - حداوي مغربي مغربي الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:12
كلام المعارضة لا مفعول له و برامج الحكومة و مشاريعها و مشروعاتها لا أثر لها على الحياة اليومية للمواطن...و كمواطن الشيء الوحيد الذي أشعر به هو الزيادة...نعم الزيادة ثم الزيادة...الزيادة في الفقر و الزيادة في الضرائب و الزيادة في الفساد ....و كل عام و أنا في دوامة البيليكي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - Nizar الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:16
في نظري المتواضع لا حكومة لا معارضة ولا نقابات ولا حتى مجتمع مدني الحقيقة اتضحت لم نعد نؤمن بأي حزب كيفما كان لونها احزاب المصالح لا غير كرونا عرت كل شئ الوضع الاجتماعي تفاقم ولم يعد اي مواطن يتق في اي حزب من الاحسن ان تبتعدوا عن المواطنين لسنا مواطنين لانتخابات فقط لنا كرامتنا لم اعد اتقوا لم اعد اتقوا سئمنا من النفاق والسياسي وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - medmod الاثنين 19 أكتوبر 2020 - 22:25
بالله ماذا ينتظر الشعب من هااولاءي . ان كان الاساتذة كوسالى كيف للتلاميذ ان يكونوا . والله حكومة واحزاب يتشاجرة مالنساء في الحمام . هاذ الشيء عيب وعار . تشمتون فيها البعيد والجار . ان كنتم فعلا فرسان فقدموا استقالتكم لا حاجة لنا بحكومة واحزاب الصليان .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 13 | عرض: 1 - 13

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.