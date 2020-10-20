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كُتّاب وآراء
مجلس الحكومة يدرس "تبسيط الإجراءات الإدارية"
أعلنت رئاسة الحكومة انعقاد مجلس للحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، حيث سيفتتح بعرض للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حول تفعيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وحول إحداث البوابة الإلكترونية الوطنية.
وأورد البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة بهذه المناسبة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع.
كما سيدرس المجلس الحكومي مشروعي مرسومين؛ يتعلق الأول منهما بتطبيق أحكام المادة الـ13 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والثاني حول منع سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية 15 وحدة لقياس السعة من استعمال شبكة العمق في بعض المناطق البحرية من المياه المتوسطية.
ويختم المجلس أشغاله، حسب البلاغ ذاته، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل الـ92 من الدستور.