24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

20/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0707:3313:1716:2218:5220:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. موقع ويب يعرض شكل الأرض قبل 750 مليون عام (5.00)

  2. التعليم الأولي يستقبل آلاف الأطفال بالفقيه بنصالح (5.00)

  3. صناعة الجلابة التقليدية (5.00)

  4. نهضة بركان يهزم الحسنية ويتأهل إلى نهائي "كأس الكونفدرالية" (5.00)

  5. البوليساريو تستفز القوات المسلحة الملكية في منطقة "امهيريز" العازلة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | سياسة | مجلس الحكومة يدرس "تبسيط الإجراءات الإدارية"

مجلس الحكومة يدرس "تبسيط الإجراءات الإدارية"

مجلس الحكومة يدرس "تبسيط الإجراءات الإدارية"
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 20 أكتوبر 2020 - 18:15

أعلنت رئاسة الحكومة انعقاد مجلس للحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني، حيث سيفتتح بعرض للوزير المنتدب لدى وزير الداخلية حول تفعيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية وحول إحداث البوابة الإلكترونية الوطنية.

وأورد البلاغ الصادر عن رئاسة الحكومة بهذه المناسبة، توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة مشروع قانون بتغيير وتتميم القانون المتعلق بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع.

كما سيدرس المجلس الحكومي مشروعي مرسومين؛ يتعلق الأول منهما بتطبيق أحكام المادة الـ13 من القانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والثاني حول منع سفن الصيد التي تفوق حمولتها الإجمالية 15 وحدة لقياس السعة من استعمال شبكة العمق في بعض المناطق البحرية من المياه المتوسطية.

ويختم المجلس أشغاله، حسب البلاغ ذاته، بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل الـ92 من الدستور.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.