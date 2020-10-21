قادة "بام البيضاء" يطلبون استبدال الأمين الجهوي

هسبريس - عبد الإله شبل

يسود غضب شديد في صفوف مناضلي حزب الأصالة والمعاصرة على مستوى جهة الدار البيضاء سطات من الأمين الجهوي للحزب عبد الرحيم بنضو؛ إذ يتهمونه بتهميشهم وإقصائهم، ونهج مقاربة انفرادية بعيدا عن البعد التشاركي.

ووجه أعضاء المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء سطات رسالة إلى الأمين العام عبد اللطيف وهبي، يشكون من خلالها تصرفات المنسق الجهوي، ويطالبون بالتدخل لوضع حد لما يعيشه "البام" بأكبر جهات المملكة.

واستنكر أعضاء الحزب، في رسالتهم التي توصلت جريدة هسبريس الإلكترونية بنسخة منها، ما أسموه "المقاربة الانفرادية للأمين الجهوي وإقصاء أعضاء المجلس الوطني"، محملين في الوقت نفسه عبد اللطيف وهبي مسؤولية تعيينه لرجل الأعمال بنضو.

ودعا الموقعون على الرسالة المنتمون لمختلف الأقاليم التابعة لجهة الدار البيضاء سطات الأمين العام لـ"الجرار" إلى عقد لقاء معهم، قصد التوافق على أمين جهوي جديد، يتوفر على المواصفات التنظيمية والسياسية لتحمل المسؤولية بهذه الجهة.

ووجه أعضاء المجلس الوطني للحزب بالجهة انتقادات واسعة للمنسق الجهوي عبد الرحيم بنضو، متهمين إياه بعدم هيكلة التنظيمات التابعة للحزب بكل الأقاليم، مطالبين بالإسراع بمباشرة الهيكلة استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وحاولت جريدة هسبريس الإلكترونية الاتصال بالأمين الجهوي لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد الرحيم بنضو، للاستفسار حول الموضوع، غير أنه وعد بالاتصال بِنَا فور توقفه من قيادة سيارته دون أن يفي بوعده.

في المقابل، قلل عضو بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة من هذا الأمر، لافتا إلى كون الحزب في جهة الدار البيضاء سطات سيتجاوز هذه الخلافات العادية التي نشبت بين أعضاء المجلس الوطني والمنسق الجهوي عبر عقد لقاءات تواصلية لتقريب وجهات النظر.

وشدد عضو المكتب السياسي لـ"البام"، الذي رفض ذكر اسمه، على كون الحزب يستعد للمحطة الانتخابية المقبلة، ويراهن على جهة الدار البيضاء للحفاظ على اكتساحه للمجالس الترابية، وهو ما سيتم العمل عليه في وقت قريب.

ويشتكي أعضاء حزب الأصالة والمعاصرة بجهة الدار البيضاء سطات من كون المنسق الجهوي الذي عينه عبد اللطيف وهبي لم يقدم أية إضافة إلى حدود الساعة، ولَم يعقد أي لقاء تواصلي، سواء مع أعضاء المجلس الوطني أو مع رؤساء الجماعات التابعين للحزب.