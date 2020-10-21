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الرئيسية | سياسة | "الاستقلال" يندد بلجوء الحكومة إلى جيوب المغاربة

"الاستقلال" يندد بلجوء الحكومة إلى جيوب المغاربة

"الاستقلال" يندد بلجوء الحكومة إلى جيوب المغاربة
هسبريس - محمد الراجي
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 21:15

وجه حزب الاستقلال انتقادات لاذعة إلى الحكومة أياما قليلة بعد كشفها لملامح مشروع قانون المالية برسم سنة 2021، معتبرا إياه "محبطا للآمال وللتطلعات الواسعة للمواطنين وللمقاولات، وعاجزا عن إحداث القطائع الضرورية مع مظاهر الأزمة متعددة الأبعاد".

وذهب حزب الاستقلال المتموقع في المعارضة إلى التنديد بما سماه، في بلاغ صادر عن اجتماع لجنته التنفيذية، "مواصلة الحكومة استهداف الطبقة الوسطى ببلادنا، والاستقواء عليها وضرب قدرتها الشرائية، ولجوئها في تمويل عجزها السياسي والمالي إلى جيوب المواطنين من الطبقة الوسطى التي تعرف اندحارا خطيرا".

وندد حزب علال الفاسي كذلك بلجوء الحكومة إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة لتوفير موارد مالية، معتبرا أن هذه المقاولات هي في حاجة إلى الدعم والإسناد والتعزيز من أجل تحريك عجلة الاستهلاك والإنتاج الوطني، وتحفيز الاستثمار وخلق فرص الشغل والحفاظ عليه.

ووصفت الهيئة السياسية نفسها مشروع القانون المالي الذي أعدته الحكومة بأنه "هجين وبدون هوية واضحة"، معتبرا أنه "عاجز عن تقديم بدائل خلاقة لتحقيق إقلاع اقتصادي حقيقي، وتوفير الحماية الاجتماعية للمواطنين".

وفي الوقت الذي ما زالت فيه تداعيات جائحة كورونا ترخي بظلالها على الاقتصاد الوطني، اعتبر حزب "الميزان" أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة ما زالت في طور البداية، مبرزا أن مشروع قانون المالية للسنة المقبلة "يعبّر بوضوح عن العجز الكبير للحكومة عن مواجهة الأزمة، وارتكانها للحلول الترقيعية محدودة الأثر".

وعلى الرغم من أن الحكومة ضاعفت الميزانية المرصودة للاستثمار في مشروع قانون المالية، ورفعت من مخصصات بعض القطاعات الاجتماعية، إلا أن حزب الاستقلال يرى أن "الاجتهاد الحكومي ظل حبيس الوصفات الجاهزة للنمو، ولم يستوعب كل التوجيهات الملكية السامية في افتتاح الدورة البرلمانية الحالية".

وبخصوص ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي أمر الملك بتفعيله، عبّر حزب الاستقلال عن اندهاشه من إعلان الحكومة عن الانطلاق في تنفيذ هذا الورش، في الوقت الذي لم تتخذ في مشروع قانون المالية أي تدبير من أجل الشروع في مباشرة الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد "الذي طال انتظاره والذي تعهدت به في برنامجها الحكومي".

واتهمت الهيئة السياسية ذاتها الحكومة الحالية بـ"التملص من مسؤولياتها ومن التزاماتها عبر تصدير الأزمات إلى الحكومة المقبلة والدفع بها نحو خيار وحيد هو التأشير على إفلاس منظومة المعاشات المدنية سنة 2022".

وأردف المصدر نفسه أن هذا السيناريو سيدفع الحكومة المقبلة إلى "اللجوء مجددا إلى جيوب المواطنات والمواطنين من أجل تمويل هذا العجز وتأخير الإفلاس لبضع سنوات أخرى، دون أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها كاملة في اتخاذ القرار الهيكلي اللازم والحازم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - kamal الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 21:28
شوف اامغرب الى بغيناه يتجدد خاص كاع الاحزاب يتبدلو كاملين راهم عبارة عن اخطبوط كاملين بحال بحال راهم عبارة عن مرض مزمن الى طلعت حكومة اخرى بحال بدلت ها دوا والاكن المرض باقي راه خاصنا نعالجو اصل المرض ماشي الاعراض ديالو
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10
2 - aladine الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 21:28
الان يتحدث الحزب كمعارض ؛غدا سنراه من اعضاء الحكومة و ينهب هو الاخر من جيوب المغاربة .من يصدق من ؟ الكل ليس موضع ثقة .والوصول الى جيوب المواطن هو هدف الكل سواء المسؤول او المعارض!!!
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3 - mansour الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 21:29
لا المعارضة تقوم بدورها ولا الأغلبية تشفق على حالنا لنا الله
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5
4 - driss63 الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 21:34
كلكم أحزاب "التنديد":-نهار لي تكونو فالحكومة كتسيفو....كيجي حزب آخر كيقول حتا هو 'نندد'أو هيا غادا...وراء هذا التنديد أش كاين؟؟؟؟والو!!والمواطن يخلص صافي في الاخير...
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8
5 - الوهم الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 21:35
للاسف كلها كيلغي بلغاه ملي كتكونو فالحكومة كتنساو هم المواطنين ومشاكلهم وكتشوفو غير مصلحتكم كلكم بحال بحال إلا من رحم ربي وبصح ماتو الله ارحمهم ودابا كتر عندكم الشفاوي والاقتراحات والملاحظات حيث قربو الانتخابات غير رتاحو المواطنين والمواطنات فاقو من سباتهم وماغادي نكررو الغلط مرة اخرى ماغاديش نحرمو حقنا فالواجب الوطني ولكن فقدنا الثقة فيكم للاسف
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3
6 - تحية كبيرة للفنان الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 21:38
تحية وتقدير واحترام للكاريكاتيرست . الصورة تعبر عن الف موضوع.
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3
7 - مواطن غيور1 الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 21:40
السللم عليكم
و ما الجديد في هدا، فجيب المغاربة و المستخدمين كان دائما جيبا مشتركا، و لا تعرف ما هو حق الأجير و الموظف و المواطن، و حق الدولة.
المواطن لما يسرق بيضة يزج به في السجون، و الدولة لما تسرق من جيب المواطن يعتبر تكافلا و ضريبة!
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8 - tiba الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 21:44
السلام عليكم.اودي حتى شي ماحسن من شي كلكم فحال فحال رجاؤنا في الله تعالى يزيح عنا هده الغمة.
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9 - %%%% الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 21:48
admettons que vous êtes en désaccord avec le pjd alors votez contre le projet de loi . ou bien bla bla bla
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10 - فارس بلا جواد الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 21:50
شحال هدو ساكتين ويدوزو في مشروع مورا مشروع تا قربت الانتخابات عاد بدو يهضرو وينددو فين كنتو شحال هذي
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