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الرئيسية | سياسة | بلاغ الديوان الملكي بشأن مشروع الطاقات المتجددة

بلاغ الديوان الملكي بشأن مشروع الطاقات المتجددة

بلاغ الديوان الملكي بشأن مشروع الطاقات المتجددة
هسبريس من الرباط
الخميس 22 أكتوبر 2020 - 20:50

ترأس الملك محمد السادس، مرفوقا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لاستراتيجية الطاقات المتجددة.

وورد في بلاغ للديوان الملكي:

"في إطار تتبع الأوراش الكبرى والمشاريع الاستراتيجية، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط جلسة عمل خصصت لاستراتيجية الطاقات المتجددة.

وتندرج جلسة العمل هذه في إطار التتبع المنتظم لصاحب الجلالة لهذا الملف.

وخلال جلسة العمل هاته، سجل جلالة الملك بعض التأخير الذي يعرفه هذا المشروع الواسع، ولفت جلالته الانتباه إلى ضرورة العمل على استكمال هذا الورش في الآجال المحددة، وفق أفضل الظروف، وذلك من خلال التحلي بالصرامة المطلوبة.

ويحتل تطوير الطاقات المتجددة، في إطار السياق الراهن، دورا محوريا في تطور الاقتصاد العالمي والانتقال الطاقي، الأمر الذي يؤكد وجاهة الاختيارات الاستراتيجية التي اعتمدتها المملكة تحت القيادة الملكية الرشيدة، الهادفة إلى إيلاء هذه الطاقات مكانة الريادة في المزيج الطاقي الوطني وتكريس الدور الطلائعي والمعترف به، الذي يحتله المغرب حاليا في هذا الميدان الذي يعد قطاعا مستقبليا.

حضر جلسة العمل رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ومستشارا صاحب الجلالة السيدان فؤاد عالي الهمة وياسر الزناكي، ووزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت ووزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السيد محمد بنشعبون، ووزير الطاقة والمعادن والبيئة السيد عزيز الرباح، والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن السيدة أمينة بنخضرة، ورئيس مجلس إدارة الوكالة المغربية للطاقات المتجددة (مازن) السيد مصطفى البكوري، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب السيد عبد الرحيم الحافظي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - فاسي مغترب الخميس 22 أكتوبر 2020 - 21:02
اولا خاصنا جلسة حول الأوضاع في الصحراء المغربية، من بعد نشوفو الطاقة المتجددة....
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-21
2 - متطوع في المسيرة الخضراء الخميس 22 أكتوبر 2020 - 21:08
حفظ الله مولانا الإمام ذخرا وملادا لشعبه الوفي وأقر عينه بولي العهد المحبوب مولاي الحسن وشد أزره بجميع أفراد الأسرة الملكية الشريفة والشعب المغربي قاطبة ارجوا الله العلي القدير ان يرفع هذا الداء الرهيب الذي يهدد العالم وفيما يتعلق بالإنجازات العظيمة التي حققها العاهل الكريم لشعبه الوفي عديدة ومتعددة على الرغم من الاكراهات جراء التصرفات الصبيانية للمشرفين على بعض المشاريع
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-1
3 - بكل صراحة أتنمى النشر الخميس 22 أكتوبر 2020 - 21:09
بكل صراحة سياسة الملك في أعطاء مهلة أخرى لكل من تأخر على أداء واجبه تحفز المسؤولين لتراخي والتهاون والتماطل والتعامل مع ما كلف به بستهتار مدام ليست هناك محاسبة وصرامة ملكية فالكل يشتغل على هواه ورخاها الله

الله يرحم الحسن التاني
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34
4 - بارك الخميس 22 أكتوبر 2020 - 21:16
بسم الله الرحمان الرحيم إنه لشرف عظيم أن نرى صاحب الجلالة حفظه الله وسمو الملكي الأمير مولاي الحسن يتابعون باستمرار الأوراش الكبرى و الانجازات التي تحققت في عهدك ونتمنى من الله ان يبارك فيكم ويرعاكم حتى ترى شعبكم يعيشون في الرخاء الاقتصادي والاجتماعي
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-1
5 - الله غالب الخميس 22 أكتوبر 2020 - 21:18
الشعب يطالب بالكرامة المتجسدة في الشغل والصحة والتعليم والعدل ومايزيد عن هدا فهو ترهات.
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36
6 - عبده. وجدة الخميس 22 أكتوبر 2020 - 21:32
الحمد لله مثل هذه الأخبار تثلج الصدر وتبشر بمستقبل واعد بفضل السياسة الملكيه الرشيدة والهادفة .والمطلوب من المسؤولية الارتقاء إلى المستوى الواجب الارتقاء إليه.
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7 - Brahim الخميس 22 أكتوبر 2020 - 21:40
يجب أن لايترأس الملك الاجتماعات الخاصة بالطاقة المتجددة أو يبدي رأيه في الموضوع لأنه هو أكبر مسثتمر في المجال الطاقي المتجدد و يعد ترأسه للإجتماع تضارب في المصالح
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5
8 - مغربي الخميس 22 أكتوبر 2020 - 21:48
اللهم دم العز و النصر و التمكين و الصحة و السلامة و المسرات و الافراح و التوفيق و التفوق باستمرار على ملكنا المفدى يارب العالمين و كن له ولي و الحافظ و المعين أينما حل و ارتحل الرائد بالجميع المقاييس في خدمة المغاربة الأحرار بشتى المجالات دون ملل أو كلل و نكران الذات و على الساءر الأسرة الملكية و على المغاربة الأحرار الذين المصالح العليا للمغرب و المغاربة فوق كل اعتبار باستمرار.
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