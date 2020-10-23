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الرئيسية | سياسة | ضريبة التضامن تجلب انتقاد نقابات على الحكومة

ضريبة التضامن تجلب انتقاد نقابات على الحكومة

ضريبة التضامن تجلب انتقاد نقابات على الحكومة
هسبريس من الرباط
الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 12:10

تتواصل ردود الفعل الرافضة لإقدام الحكومة على فرض ضريبة جديدة على شكل "مساهمة التضامن الاجتماعي"، التي بموجبها سيجري اقتطاع نسبة 1.5 في المئة من أجور الموظفين والأجراء التي تساوي أو تزيد على عشرة آلاف درهم شهريا.

الاتحاد المغربي للشغل انتقد بشدة هذا الإجراء الضريبي الجديد المتضمّن في مشروع قانون المالية لسنة 2021، معتبرا أنه "تخفيض غير مُعلن للأجر، ويفاقم الشعور بالظلم لدى فئات واسعة من الأجراء"، مطالبا بإحداث ضريبة على الثروة، وتضريب "المستفيدين من خيرات البلاد".

واتهمت الهيئة النقابية المذكورة الحكومةَ بـ"مواصلة استهداف الطبقة العاملة، وضرب قدرتها الشرائية عبر نهج مقاربة تعتمد التوازنات المالية والمحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية والمجتمعية"، واصفة مساهمة التضامن الاجتماعي بأنها "إجراء ضريبي تمييزي ومجحف"، و"ظلم ضريبي جديد".

ونبه الاتحاد المغربي للشغل إلى أن الحكومة لم تأخذ بعين الاعتبار مساهمة الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص بنسبة 73% من الموارد الضريبية على الدخل عبر الاقتطاع المباشر من المنبع.

وفي المقابل، تردف أكبر نقابة عمالية في المغرب، فإن أصحاب مداخيل الأنشطة العقارية والزراعية والمهن الحرة يستفيدون من نظام التصريح الحر والمرن لتخفيض التزاماتهم الجبائية، "ناهيك عن الامتيازات الضريبية الممنوحة سنويا لأصحاب المصالح، وإشكالية التملص والتهرب الضريبي".

وحذرت المركزية النقابية من أن الضريبة الجديدة التي أقرتها الحكومة في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، ستفاقم تدهور القدرة الشرائية للطبقة الوسطى، خاصة الطبقة العاملة، بفعل الضغط الضريبي، وغلاء أسعار المواد الغذائية والخدمات الأساسية، وما يوازيه من تكاليف التمدرس والصحة والتحمل العائلي، والقروض السكنية والاستهلاكية.

وطالبت النقابةُ الحكومةَ بتفعيل توصيات المناظرة الأخيرة للجبايات المتعلقة بتوسيع الوعاء الضريبي، وإعادة النظر في أشطر ونسب الضريبة على الدخل بما يساهم في التخفيف من الضغط الضريبي الذي تعاني منه الطبقة العاملة.

نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبرت بدورها عن رفضها لإقدام الحكومة على الاقتطاع مرة أخرى من أجور الشغيلة بمبرر الضريبة التضامنية، معتبرة أن لحظة الأزمة "تقتضي التضامن والمساهمة من طرف من استفادوا طيلة سنوات من الثروات والامتيازات وكل أشكال الريع تجاه من تضرروا من تداعيات الجائحة".

واحتجّت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على المنهجية التي اتبعتها الحكومة في إعداد مشروع قانون المالية، دون إشراك الحركة النقابية عبر الحوار الاجتماعي، معتبرة أن المشروع "لم يقدم أجوبة واقعية عن الأزمة الاجتماعية التي تعيشها بلادنا، نتيجة توسيع دائرة الفقر وفقدان الشغل وارتفاع معدل البطالة".

ويبدو أن الدخول السياسي الجديد سيكون حافلا بالصدام بين الحركة النقابية والحكومة؛ إذ حددت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل يوم فاتح نونبر المقبل لعقد مجلسها الوطني عن بعد، وقالت إن اللقاء سينعقد "من أجل اتخاذ ما يلزم من قرارات نضالية لمواجهة الهجمة الشرسة على الحقوق والمكتسبات".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - سعيد الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 12:28
إجراء مرفوض باعتبار أن الحكومة تثقل كهول الموظفين بالضريبة إلا أنه على أمناء النقابات أن يعطوا مثالا نموذجيا على المواطنة وذلك بأدائهم الضرائب على ثرواتهم التي راكموها طيلة عقود.غير ذلك فإنهم سواء مع الحكومة في الضحك على الذقون
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7
2 - adil الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 12:35
جمعة مباركة حتى النقابة يقتلون الميت ويمشو في جنازته والله مبقات عندنا تيقا لا فنقابة ولا حكومة
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11
3 - TEACHER الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 12:36
وهل هناك نقابات بالمعنى الحقيقي؟!! بل ضريبة التضامن التي ستفرض على الموظفين في قانون مالية 2021 و التغاضي على ضريبة الثروة هما ما يغضب كافة الشعب المغربي في ظل ما نعيشه في هاته الظروف. اللجوء إلى أسهل الحلول لعدم وجود اجتهاد أو كفاءات في أحزاب الحكومة الحاكمة
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8
4 - amin sidi الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 12:36
سلام هد وحد صمك مكيسمعشي جاتو ضريبة اخلص على سميع الاداععات مش كيتشك گلهم انا مكنسمعشي الاخبار گالهم هاكو لمقص قطعولي ودنيا بجوج
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2
5 - موغرابي الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 12:37
إذا لم تستحي فافعل ما شئت . ربما تكون هذه الضريبة هي التي ستفيض الكأس .
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9
6 - مواطن صالح الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 12:37
السلام عليكم
أعتقد و الله أعلم أنه وجب علينا أن نعطي جيوبنا كلها للدولة أن تأخد ما تشاء، و أن تترك لنا الباقي.
أصبح المواطن و الموظف و الأجير مشروع متسول إلى أن يتبث العكس.
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9
7 - MOURADOOOOO الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 12:38
الاتحاد المغربي للشغل النقابة العمالية في تطلعات الطبقة العاملة المغربية
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8 - مجد الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 12:41
يجب المحاسبة أين تدهب هاته الضرائب.
ضريبة التضامن مع من؟؟.
ضريبة الكوارث. ضريبة 20% 7% 14%..... ضريبة المواطنة.
ضريبة النظافة.
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4
9 - الزوبير الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 12:41
لماذا دائما الموظف والعامل هو الحائط القصير الذي تجيد الحكومة الركوب عليه؟؟!! كيف ستتعامل الحكومة مثلا مع موظف مدخوله الشهري عشرة آلاف درهم ولكنه مدين للبنك بمبلغ أربعة آلاف او خمسة آلاف درهم لمدة خمس سنوات ؟ هل ستساعد المدين على تخفيف دينه ام ستزيده دينا جديدا تحت مسمى التضامن ؟؟
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8
10 - ABOU MOHAMMED SLAOUI الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 12:43
لا لإستهداف الطبقة العاملة،لا اضرب القدرة الشرائية عبر نهج مقاربة تعتمد التوازنات المالية والمحاسبية على حساب الأبعاد الاجتماعية و المجتمعية، شكرا للاتحاد المغربي للشغل لدفاعه المستميت و المتواصل على همومنا و ضد السياسات الحكومية التراجعية لإستهداف الطبقة العاملة في حقوقها و مكتسباتها.
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11 - محب الوطن الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 12:47
اتمنى من الحكومة (((تخلص ليا الكراء ديال الدار و الماء و الكهرباء و المدرسة ديال وليداتي و تشد ما تبقى )))))) لن يهدأ لهم بال حتى يقتلونا
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9
12 - patriote الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 12:48
ان كانت هذه الاقتطاعات ستغني البلاد من الفقر والديون فلا بأس..اما ان يبقي البلاد على ما عليها الغلاء والتسول وضرب القدرة الشرائية للمواطن فهذه الحكومة غادية لخلا دار بوها. بالصح والصحيح. لست افهم هل هناك من رقيب على هذا البلاد ام لا ؟؟؟؟
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3
13 - يوسسسسسسف الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 12:51
ما عارفاش الحكومة ان الموظفين والمتقاعدين يتقاسمون اجرهم في هذه الجائحة مع بعض افراد اسرهم الذين فقدوا عملهم .
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14 - قول الحقيقة الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 12:54
بالنضال و الصمود نحمي حقوقنا . مزيدا من رص الصفوف و التصدي لكل من يعتدي على الشغيلة و يطمع في خطف حقوقها التي اكتسبتها بعد نضال طويل و مرير دفع ثمنه غاليا مناضلون شرفاء . نحن مستعدون لمواجهة هذا الظلم و هذا العدوان المقصود و الممنهج .
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15 - النقابات هم سبب الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 12:56
* النقابات هم سبب كل البلاء دائماً ، قبل و بعد كورونا . لقد تخلوا عن دفاعهم
عن الشغيلة ، و أقحموا أنفسهم دفاعاً عن الحكومة و الباطرونا .
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3
16 - mbarak الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 13:04
منذ قرون مضت كان الحوار حول مَن سينقذ المجتمع إذا أفلس ؟ قال أحدهم الطبقة الفقيرة هي فقيرة أصلا ، وقال الآخر الطبقة الغنية أصلا تشغل الطبقة الفقيرة لتعيش الطبقتين . قال ثالث : إذا علينا بالطبقة الوسطى هي التي يجب ان تنقذ الجميع ، فكلما أخذنا من أجرها اشتغلت أكثر لترقى الى أعلى وكي لا تنزل الى الطبقة الفقيرة ....
وها نحن مازلنا نرى كل الحكومات تعتمد على الطبقة المتوسطة في إنقاذ ريع الكبار .
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17 - Ghi dayez الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 13:04
غريب امركم الكل يريد ان ياخد دون ان يدفع اي شيء تريدون ان تكونوا مثل اوروبا في الخدمات والتعويضات والحماية الاجتماعية لكن دون ان تساهموا بفلس واحد الكل يريد ان ياخد فقط اي تخلف هذا !!!!
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-5
18 - سعد الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 13:04
في بداية الحجر الصحي،النقابات فتحت المجال للحكومة أن تقتطع قسرا و إكراها من رواتب الموظفين دون استشارة هؤلاء التاريخ لا ينسى . فدأبت حكومة الملتحين أن تلجأ إلى الإقتطاعات من أجور المأجور لأن ظهره قصير و مغلوب على أمره، مخلفة وعدها الذي يقتضي فرض الضريبة على الثروة و مأسسة محاربة الفساد. لهذا لكي تكفر عن ذنبها و تصلح غلطتها، يستوجب على النقابات وهي ملزمة أن تقف سدا منيعا لصد الحكومة عن ما هي عازمة عليه من إقتطاعات في مشروع ميزانية 2020-21.
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19 - مواطن الجمعة 23 أكتوبر 2020 - 13:08
من غير المقبول وأخلاقيا ان يدفع الموظف المسكين لي هو فالاصل الوحيد لكيأدي الضريبة كاملة للدولة وتزيد عليه ضريبة تضامنية وهو راه غير مقاتل مع الوقت وتعفي مول الحانوت والهري والدروكري والتجار والحرفيين لكيصوروا لفلوس الصحاح اما الموظف راه غير الفقر والكوستيم
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