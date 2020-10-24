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الرئيسية | سياسة | دولة الإمارات تجدّد دعمها لقضية الصحراء المغربية

دولة الإمارات تجدّد دعمها لقضية الصحراء المغربية

دولة الإمارات تجدّد دعمها لقضية الصحراء المغربية
هسبريس من الرباط
السبت 24 أكتوبر 2020 - 08:39

جددت الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على دعمها لمغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة.

وقال ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة أمام اللجنة إن "بلادي تجدد التأكيد على موقفها بخصوص قضية الصحراء المغربية، وفي هذا الصدد، تدعم بلادي مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية سنة 2007، والتي وصفها مجلس الأمن الدولي بالجادة وذات المصداقية".

وأكد الدبلوماسي الإماراتي على أن "المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل حلا مهما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات هذه المنظمة، مع الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة المغربية"، مشيدا في الوقت ذاته بـ"الجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة المغربية لتحسين الظروف المعيشية لساكنة الصحراء المغربية، لاسيما في سياق وباء كوفيد -19".

ونوه ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد المائدتين المستديرتين حول قضية الصحراء المغربية سنتيْ 2018 و2019، داعيا إلى "مواصلة دعم العملية السياسية التي انطلقت سنة 2007، تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة وممثله الشخصي".

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