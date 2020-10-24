24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|06:10
|07:37
|13:17
|16:18
|18:47
|20:02
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حسنى حمدي .. محامية تناصر مزدوجي الهوية من "لييج" البلجيكية
- شرطة مراكش توقف متورطا في السرقة والاحتيال
- ضريبة التضامن تجلب انتقاد نقابات على الحكومة
- مسار حمدي في بلجيكا
- تحاليل تكشف إصابة مسؤولين فلسطينيين بكورونا
"جبهة أمازيغية" تقترب من حسم الوجهة السياسية قبل الانتخابات (5.00)
تدابير "الحجر الصحي" تساهم في كبح مخططات الشبكات الإرهابيّة (4.50)
- "البوليساريو" تمنع وصول المواد الغذائية إلى موريتانيا عبر "الكركرات" - (124)
- الوداد البيضاوي يودّع دوري أبطال إفريقيا بخسارة جديدة أمام الأهلي - (115)
- ثلاث دول إفريقية تتجاهل إملاءات الجزائر وتفتح قنصلياتٍ بالداخلة - (91)
- خسائر "الأولى" و"دوزيم" تتراكم في انتظار ملايير إضافية من الدولة - (63)
- الحكومة تمنع التنقل الليلي بالدار البيضاء الكبرى لمدة أربعة أسابيع - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
دولة الإمارات تجدّد دعمها لقضية الصحراء المغربية
جددت الإمارات العربية المتحدة، الجمعة، أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، التأكيد على دعمها لمغربية الصحراء والوحدة الترابية للمملكة.
وقال ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة أمام اللجنة إن "بلادي تجدد التأكيد على موقفها بخصوص قضية الصحراء المغربية، وفي هذا الصدد، تدعم بلادي مبادرة الحكم الذاتي التي قدمتها المملكة المغربية سنة 2007، والتي وصفها مجلس الأمن الدولي بالجادة وذات المصداقية".
وأكد الدبلوماسي الإماراتي على أن "المبادرة المغربية للحكم الذاتي تمثل حلا مهما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات هذه المنظمة، مع الحفاظ على الوحدة الترابية للمملكة المغربية"، مشيدا في الوقت ذاته بـ"الجهود الدؤوبة التي تبذلها المملكة المغربية لتحسين الظروف المعيشية لساكنة الصحراء المغربية، لاسيما في سياق وباء كوفيد -19".
ونوه ممثل دولة الإمارات العربية المتحدة في اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة بعقد المائدتين المستديرتين حول قضية الصحراء المغربية سنتيْ 2018 و2019، داعيا إلى "مواصلة دعم العملية السياسية التي انطلقت سنة 2007، تحت الرعاية الحصرية للأمين العام للأمم المتحدة وممثله الشخصي".