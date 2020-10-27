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كُتّاب وآراء
حزب "الأحرار" يرفض الرسوم المسيئة للرسول ﷺ
أكد حزب التجمع الوطني للأحرار أنه تابع بقلق شديد السعي المتكرر لإعادة نشر الرسومات المسيئة للرسول ﷺ، ولمضمون رسالته التي يحملها، والمبنية على السلم والتسامح والتآخي، وما تمثله هذه الأفعال من إساءة للإسلام وللمسلمين.
وأدان الحزب، في بلاغ توصلت به هسبريس، جميع أعمال العنف والإرهاب المرتكبة باسم الإسلام، مستنكرا بشدة اتخاذها ذريعة لمواصلة نشر الرسوم المسيئة للرسول ﷺ، وعدم تغليب العقل والحوار لتجنب هذه الممارسات، داعيا من جانبه جميع الأطراف إلى التحلي بالحكمة، خصوصا الجهة المسؤولة عن إعادة نشر هذه الرسوم المسيئة، والتراجع عن هذه الفكرة، لأنها لا تدخل في إطار حرية الرأي بأي شكل من الأشكال، بل تثير مشاعر المسلمين فقط.
وشجب التجمع الوطني للأحرار كل ما من شأنه أن يمس قيم الإسلام، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إعلاء شعار التعاطي العقلاني مع مثل هذه الممارسات، من خلال تطبيق تعاليم الدين الإسلامي وما تحمله من عقلانية وتبصر في الرد، وعبر النقاش البناء والمتوازن، وتصحيح المفاهيم حول الإسلام والمسلمين.
وثمن التنظيم السياسي جميع المبادرات الرامية إلى فتح باب الحوار والنقاش بين جميع الأديان والمعتقدات، بإشراك حقيقي وفعال لمختلف الأطراف، وقطع الطريق أمام الجهات التي تريد استغلال استثارة مشاعر المسلمين لخدمة أجندات متطرفة ومعادية، مجددا تأكيده على وقوفه مجندا وراء أمير المؤمنين الملك محمد السادس، ومواقفه المتبصرة في الدفاع عن قيم الإسلام والمسلمين، وعن صورة النبي ﷺ في العالم أجمع، نظرا لما يحمله من مكانة ورمزية في قلوب البشرية جمعاء، وليس المسلمين فقط.
وختم "حزب الحمامة" بلاغه بالتأكيد أنه سيظل متتبعا لكل ما قد يمس صورة الإسلام، داعيا جميع التجمعيين إلى اليقظة في مواجهة هذه التصرفات، وعدم الانسياق وراء ردود الفعل غير المتوازنة، وإعلاء صوت الحكمة والنقاش العقلاني، والمرسخ لرسالة التسامح والسلام التي يحملها الإسلام.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
ثم إدانتكم لا تكفي........نريد أفعالا بالملموس على ارض الواقع....فمثلا يمكنكم تقديم عريضة استنكار باسم الحزب للسفير الفرنسي بالرباط...او إجرءات أخرى أنتم أدرى بها ....منكم نستفيد.
دائما يجد مبررات واهية للنقد ومعاكسة كل شيئ ودائما لا يعجب العجب ولا صيام رجب
العالم يتقدم في اطار الحرية و التعدد و لن يتراجع عن ذلك.
ملاحظة؛ عندما تقول كمسلم عن اليهود بانهم مغضوب عليهم و تقول عن المسيحين انهم ضالون و ان الانجيل و التوراة كتب محرفة و انهم كالدواب و احفاد قردة و خنازير الى غيره من الايات فانت ايضا تهينهم و تسخر من اديانهم و مقدساتهم. هل سيردون بقطع رؤوس ام بماذا؟؟
ان يقوم تلميذ بقتل مدرسه و مربيه فهذا امر فضيع يطرح اسئلة صعبة على المدرسة العمومية هناك و ان يقوم مدرس ايضا باستفزاز بعض من تلاميذه فهذا امر فضيع حقا و هنا المسؤولية تقع على المدرس فقط و على المدرسة عموما ثم على المجتمع
لكن لا احد يريد طرح الاسئلة الصعبة : كيف وصل الانسان الى ما وصل اليه-
و جرائم العنصرية بشعة و قتل جورج فلويد بتلك الطريقة ايضا بشع و ينبغي ان تطرح الاسئلة الصعبة على الدولة و المجتمع لا ان نركن الى الحلول السهلة و الاشارة الى اكباش فداء و التغطية على عمق المشاكل
اليوم فرنسا تعرف جرائم رهيبة يقشعر لها البدن و منها مؤخرا جريمة رجل ابيض قتل والده و وضعه مدة 13 عاما في كونجيلاتور ليستفيد من معاشه باتفاق مع زوجته- عالم الجريمة عالم رهيب يعكس عنف الانسان و لا يستثني اي احد و لا اي مجتمع
راه ماشي النبي وإنما أئمة البلاط التركي لتجيش الجالية التركية اللي ماغاديش يبقاو يمارسو فالمساجد الفرنسية، رسوم النبي فرصة ذهبية لصرف أنظارالشعوب المكلخة عن واقعها المر و ليس هناك أحسن من الدين لتهييج أمة ما أنا بقارئ. أجدادنا أوقفوا العثمانيين عند الباب و انتوما مدخلينهم من الشرجم !
حاجة كتنساوها : تركيا دولة علمانية، عوضت الخط العربي باللاتيني رغم أنه خط القرآن !