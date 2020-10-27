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الرئيسية | سياسة | حزب "الأحرار" يرفض الرسوم المسيئة للرسول‎ ﷺ

حزب "الأحرار" يرفض الرسوم المسيئة للرسول‎ ﷺ

حزب "الأحرار" يرفض الرسوم المسيئة للرسول‎ ﷺ
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 10:30

أكد حزب التجمع الوطني للأحرار أنه تابع بقلق شديد السعي المتكرر لإعادة نشر الرسومات المسيئة للرسول ﷺ، ولمضمون رسالته التي يحملها، والمبنية على السلم والتسامح والتآخي، وما تمثله هذه الأفعال من إساءة للإسلام وللمسلمين.

وأدان الحزب، في بلاغ توصلت به هسبريس، جميع أعمال العنف والإرهاب المرتكبة باسم الإسلام، مستنكرا بشدة اتخاذها ذريعة لمواصلة نشر الرسوم المسيئة للرسول ﷺ، وعدم تغليب العقل والحوار لتجنب هذه الممارسات، داعيا من جانبه جميع الأطراف إلى التحلي بالحكمة، خصوصا الجهة المسؤولة عن إعادة نشر هذه الرسوم المسيئة، والتراجع عن هذه الفكرة، لأنها لا تدخل في إطار حرية الرأي بأي شكل من الأشكال، بل تثير مشاعر المسلمين فقط.

وشجب التجمع الوطني للأحرار كل ما من شأنه أن يمس قيم الإسلام، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة إعلاء شعار التعاطي العقلاني مع مثل هذه الممارسات، من خلال تطبيق تعاليم الدين الإسلامي وما تحمله من عقلانية وتبصر في الرد، وعبر النقاش البناء والمتوازن، وتصحيح المفاهيم حول الإسلام والمسلمين.

وثمن التنظيم السياسي جميع المبادرات الرامية إلى فتح باب الحوار والنقاش بين جميع الأديان والمعتقدات، بإشراك حقيقي وفعال لمختلف الأطراف، وقطع الطريق أمام الجهات التي تريد استغلال استثارة مشاعر المسلمين لخدمة أجندات متطرفة ومعادية، مجددا تأكيده على وقوفه مجندا وراء أمير المؤمنين الملك محمد السادس، ومواقفه المتبصرة في الدفاع عن قيم الإسلام والمسلمين، وعن صورة النبي ﷺ في العالم أجمع، نظرا لما يحمله من مكانة ورمزية في قلوب البشرية جمعاء، وليس المسلمين فقط.

وختم "حزب الحمامة" بلاغه بالتأكيد أنه سيظل متتبعا لكل ما قد يمس صورة الإسلام، داعيا جميع التجمعيين إلى اليقظة في مواجهة هذه التصرفات، وعدم الانسياق وراء ردود الفعل غير المتوازنة، وإعلاء صوت الحكمة والنقاش العقلاني، والمرسخ لرسالة التسامح والسلام التي يحملها الإسلام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - موسى الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 10:43
هذا الحزب أو كل الأحزاب سواء أنكروا أو لم ينكروا لأن وجودهم أو عدمه لا يعني للمغاربة شيئ.
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35
2 - tadlawi الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 10:45
لحد الساعة مازال تاعربي ماقدر إهدر قاسح.مقابلين نرفض ونستنكر وندين....العز ليك يأردوغان
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37
3 - شاب عاطل الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 10:47
صباح الخير عاد فاقو ناس دار مقاطعة للمنتوجات وننددو ودارو خرجات والأحزاب الإدارية ديالنا عاد فاقت
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29
4 - عبد الحق الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 10:48
حتى قلقلوا الشعوب و عرفوها باقي فيها الغيرة على مقدساتها عاد بدات البيانات الرسمية و تكلموا الأحزاب ...من الأفضل كون غير واصلو السكات
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21
5 - النفاق الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 10:50
هذه هي قصة لبس التعلب لباس المتقين وقال هاتو الديك يصلي صلاة العيد بنا
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15
6 - مواطن من المغرب الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 10:53
وأخيراً دخلت الاحزاب السياسية على الخط بعد وزارة الخارجية والمجلس العلمي الأعلى وحركة الإصلاح والتوحيد. وبلا شك الأمر فيه إن. ضغوط جاءت من الخليج
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3
7 - النقد الذاتي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 10:57
اردوغان قال عن اوروبا انها تبحث عن نهايتها بمعاداة المسلمين هناك. ونحن نقول بأن ماكرون وصل لنهايته السياسية ولن يعاد انتخابه
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10
8 - abderrahim الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 10:59
الحملة الإنتخابية بدأت قبل أوانها
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10
9 - وماذا بعد؟؟؟؟ الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:01
قبلكم وبكثير عبر المواطنون عن ذلك...
ثم إدانتكم لا تكفي........نريد أفعالا بالملموس على ارض الواقع....فمثلا يمكنكم تقديم عريضة استنكار باسم الحزب للسفير الفرنسي بالرباط...او إجرءات أخرى أنتم أدرى بها ....منكم نستفيد.
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12
10 - الحسين الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:02
هذه البينات التي تاتي من المسؤلين المغاربة جد محتشم ولم يكن هناك أي رد فعل المطلوب بل بيان غامص. ولم يوجهو اي تنديد لفرنسا ورئيسها ... هذا يدل على ان فرنسا تتحكم في كل شيء في المغرب. بخلاف ما نعتقد.
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8
11 - بنت البلاد الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:07
واراه حنا بعدا مازال مقاطعين منتوجات حزب الأحرار عاد نشوفو منتوجات ماما فرنسا
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4
12 - Bougrine.com الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:08
كنا ننتظر هذا الرد مباشرة بعد خطاب ماكرون للأسف الشديد الرد كان متؤخرا
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3
13 - Waled chaab الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:08
بعض المعلقين مساكن اشفق على حالهم تمنيت يوما أن يكونوا ولو مرة واحدة إيجابيين في حياتهم وعقولهم وقلوبهم لكن المريض دائما يبقى مريض
دائما يجد مبررات واهية للنقد ومعاكسة كل شيئ ودائما لا يعجب العجب ولا صيام رجب
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14 - فؤاد ش الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:09
المسلمون الذين لا تعجبهم فرنسا و علمانيتها و (وما يسموه كفرها) عليهم ان يعودو الى بلدانهم في اقرب فرصة، حتى يعيشو بسعادة , الامر بغاية البساطة. لا يمكنك فرض شروطك على المستظيف و انت الضيف.
العالم يتقدم في اطار الحرية و التعدد و لن يتراجع عن ذلك.
ملاحظة؛ عندما تقول كمسلم عن اليهود بانهم مغضوب عليهم و تقول عن المسيحين انهم ضالون و ان الانجيل و التوراة كتب محرفة و انهم كالدواب و احفاد قردة و خنازير الى غيره من الايات فانت ايضا تهينهم و تسخر من اديانهم و مقدساتهم. هل سيردون بقطع رؤوس ام بماذا؟؟
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15 - البوهالي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:11
والانتهازية والظلم والاسغناء على حساب أبناء الشعب وأخذكم لوحدكم وذويكم والمقربين منكم للمناصب والثروات كل ذلك أمور مسيئة وهي تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم
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16 - مرتدة الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:25
باراك من استغلال الظروف لقد افقرتم العباد وشردتم العائلات حتى أضطر البشر للهجرة ليسلم من بطشكم وطغيانكم وانتم تنعمون بخيرات البلاد. لقد اوتنا دول الاستقبال وأعطتنا حقوق لم نكن نحلم بها فحسدا منكم ارسلتم إلينا اءمة السوء لإحكام القبضة على أولادنا باسم الدين
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17 - ياسين حمامة الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:29
فرنسا تريد ان تجعل من مدرس فاشل جاهل بابسط قواعد التربية و التدريس رمزا للفكر و حرية التعبير و حرية التدريس (حرية التدريس؟ المدرس ليس حرا ابدا بل مجرد موظف وجب عليه ان يكون محايدا و موضوعيا)- نحن امام تعصب اعمى من جهتين و اذا التقيا يكون مصيرهما الفناء اي الموت-
ان يقوم تلميذ بقتل مدرسه و مربيه فهذا امر فضيع يطرح اسئلة صعبة على المدرسة العمومية هناك و ان يقوم مدرس ايضا باستفزاز بعض من تلاميذه فهذا امر فضيع حقا و هنا المسؤولية تقع على المدرس فقط و على المدرسة عموما ثم على المجتمع
لكن لا احد يريد طرح الاسئلة الصعبة : كيف وصل الانسان الى ما وصل اليه-
و جرائم العنصرية بشعة و قتل جورج فلويد بتلك الطريقة ايضا بشع و ينبغي ان تطرح الاسئلة الصعبة على الدولة و المجتمع لا ان نركن الى الحلول السهلة و الاشارة الى اكباش فداء و التغطية على عمق المشاكل
اليوم فرنسا تعرف جرائم رهيبة يقشعر لها البدن و منها مؤخرا جريمة رجل ابيض قتل والده و وضعه مدة 13 عاما في كونجيلاتور ليستفيد من معاشه باتفاق مع زوجته- عالم الجريمة عالم رهيب يعكس عنف الانسان و لا يستثني اي احد و لا اي مجتمع
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18 - khalid huesca الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:33
انا ارى لحد الآن ان اردوغان هو مفخرة العرب لأنه دائما سباق في الدفاع عن المسلمين وقضاياهم وان كانو العرب نائمين فمن غضب لله ونصر دين الله الله دائما ينصره ينقصنا الغيرة على ديننا تخيلوا معي اذا سخر العرب. المسلمين من ابيهم او باباهم في الكنيسة ماذا يكون رد فعل الغرب اضن ان موقفهم َمعروف
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19 - إلى 2 - tadlawi الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 11:35
أردوغان ما كيهموش الإساءة للنبي، عندو الإنتخابات،مشاكل داخلية، الليرة التركية في انخفاض مستمر، الصراع مع قبرص و اليونان في البحر الأبيض المتوسط، ... ألمانيا أعلنت رسمياً تضامنها مع فرنسا رسمياً ...
راه ماشي النبي وإنما أئمة البلاط التركي لتجيش الجالية التركية اللي ماغاديش يبقاو يمارسو فالمساجد الفرنسية، رسوم النبي فرصة ذهبية لصرف أنظارالشعوب المكلخة عن واقعها المر و ليس هناك أحسن من الدين لتهييج أمة ما أنا بقارئ. أجدادنا أوقفوا العثمانيين عند الباب و انتوما مدخلينهم من الشرجم !
حاجة كتنساوها : تركيا دولة علمانية، عوضت الخط العربي باللاتيني رغم أنه خط القرآن !
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