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الرئيسية | سياسة | المعارضة تتهم "حكومة بيجيدي" بالاستهتار بالشعب

المعارضة تتهم "حكومة بيجيدي" بالاستهتار بالشعب

المعارضة تتهم "حكومة بيجيدي" بالاستهتار بالشعب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:02

أصدرت أحزاب المعارضة (الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والتقدم والاشتراكية)، اليوم الثلاثاء، بياناً مشاركاً في شأن "استهتار الحكومة وأغلبيتها بأولويات الشعب المغربي".

وانتقدت التنظيمات السياسية ذاتها تعاطي "حكومة العدالة والتنمية" مع أزمة فيروس "كورونا"، وقالت إن هذه الحكومة "مُصِرَّةٌ على الاستهتار بأولويات المغاربة، وتُمعِنُ في الانشغال بصراعٍ سياسوي أغلبي/ أغلبي لا ينتهي، مُكرسِّـةً كل 'الجهد' للقضايا الانتخابوية بشكلٍ يبعث على الخجل، ويفاقم من تلاشي منسوب الثقة والمصداقية".

أحزابَ المعارضة الثلاثة أكدت أن "ما كان ومازال جديرا بالاهتمام، على وجه الأسبقية، من طرف الحكومة، هو الصحة العامة وسُبل خفض مؤشرات تفشي الجائحة؛ وهو كذلك إبداع البدائل الكفيلة بتمنيع اقتصادنا الوطني بارتباطٍ مع الحفاظ على مناصب الشغل، وهو أيضا الاهتمام بالملفات الاجتماعية الحارقة للمغربيات والمغاربة الذين فقدوا عملهم، والذين تقلصت قدرتهم الشرائية ويفتقدون أيَّ تغطية اجتماعية، في مِهَــنٍ وقطاعاتٍ مختلفة تختنق في ظل غياب أجوبة عملية للحكومة".

واعتبرت المعارضة، في بلاغ توصلت هسبريس بنسخة منه، أن مشروع قانون مالية سنة 2021 جاء "مُحبطاً للآمال، وفاقداً للرؤية السياسية ولروح وجرأة إبداع الحلول، وعاجزاً عن الجواب على الانتظارات الحقيقية للمغاربة، ومشروعا يُردد ذات المقارباتِ الفاقدة للنجاعة والفعالية".

وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة "تفتقدُ مقومات القوة والتماسك والكفاءة في التدبير، والقدرة على ابتكار البدائل والدفاع عنها والتواصل بشأنها"، مردفا: "مع الأسف فإن الحكومة لا تتمتع بالمواصفات الضرورية والمطلوبة في كل حكومة يُعول عليها لمعالجة مشاكل الوطن وقضايا الشعب في كل الظروف، وخاصة للتصدي للأزمات وتداعياتها".

واستطرت أحزاب المعارضة البرلمانية بأن "حكومة البيجيدي" "تُكرس جهدها وتبذل ما لديها من طاقات في التراشق الداخلي بين أعضائها، ومهاجمة مكونات وفعاليات المشهد السياسي الوطني"، وأكدت أنها ستواصل تنبيهها إلى "النقائص التي تشوب تدبيرها للتداعيات العميقة لجائحة كوفيد 19، كما لم تتوانَ عن تقديم البدائل في هذا الشأن، في وقت يبدو جَــلِـيّـًـا أن الحكومة وأغلبيتها لها أسبقياتٌ أخرى غير تلك التي ينتظرها المغاربة وَرَسَمَ معالمها الكبرى جلالةُ الملك، بِعُمقٍ وجرأة وإقدامٍ، من خلال التوجيهات الواضحة المُتضمَّنَة في خطبه السامية الأخيرة".

وفي مبادرة تروم توحيد عملها، أعلنت الأحزاب الثلاثة تدشين الدخول السياسي والبرلماني بالمُبادرة إلى "تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول العدالة المجالية ومدى التعاطي المُنصِف للحكومة مع كافة مناطق وَجِهات وجماعات البلاد، على قَدَمِ المساواة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - محمدين الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:21
في المغرب تختلط عليك الأوراق لا تعرف الحزب المعارض من الحزب الموالي هم متفقون على الدفاع عن الريع والكراسي ومتسابقون للنيل من حقوق المواطنين
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12
2 - أفي القنافد أملس ؟ الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:21
حق يراد به باطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله٠٠٠ليس في القنافد أملس٠٠٠
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7
3 - العريشي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:24
السياسيين في هذا البلد يتقنون رقص البط !! يوم مع الأغلبية و اليوم الثاني في المعارضة ....المضحك أسماء هؤلاء الأحزاب !!! الإستقلال ، التقدم والإشتراكية ، الأصالة ، العدالة ، اليسار .....من يستنى شيئ من هذه الأحزاب فالحمار بجنب أينشتاين !! كل السياسيين المغاربة همهم الوحيد تأمين مستقبلهم و مستقبل أبنائهم و أحفادهم لمدة قرن أو قرنين والدليل كيف حال أبناء و أحفاد سياسيين السبعينيات ؟؟ مصانع ، و مزارعات ، فيلات ، تجارات ، عمارات ....لمالا تجربة جديدة من إختراع المغاربة حكومة من الموظفين لا أحزاب لا سنة حمس
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9
4 - متتبع مغترب الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:40
مر المغرب بتسيير من أحزاب سياسية لكن الحزب العتيد رأى معه المغاربة شئ من الإيجابيات وهو حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي (اليوسفي )
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5 - فارس بلا جواد الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:48
والشعب يتهم الحكومة والمعارضة باستحمار الشعب والاستلاء على مال الشعب بالنصب و الاحتيال الله يخد فيكم الحق باركة من المسرحية
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4
6 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:48
ان بقي الحال على ما هو عليه لاشيء يلوح في الأفق المعارضة والأغلبية وجهين لعملة واحدة الجميع يتدافعون وراء الغنائم الانتخابية فقط اما المصلحة العليا للوطن فهي تأتي في الدرجة الأدنى
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7 - واقعي الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:52
ليس في القنافد أملس، هاد الحكمة علماتنا أن كل هاد الأحزاب تستهتر بالشعب وحتى هاد الخروج ديالكم عبارة عن استهتار؟؟؟ لأن جميع الأحزاب السياسية اليوم ليس لها هم سوى مصالحها الذاتية، الله يعفو علينا منكم
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8 - ملاحظ الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 - 20:58
بيان المعارضة سيحضى بتاييد من الاغلبية لو كانت في المعارضة وسترفضه المعارضة لو كانت في الاغلبية وذلك لان المواقف تكون مرتبطة بالمواقع ولا علاقة لها يالواقع وهذه هي مشكلة النخب السياسية
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